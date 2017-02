昨日は温かさには無縁で、曇った上に冷たい強風が吹き荒れましたから、冷え冷えでしたね。 夕方には、寒さが一段と強まったので、コレはマズイ! 冷え切ってしまう、と感じましたよ。 短時間でも外気にさらされると震えるカンジ。



今週は明日、9日(木) が冷え込みの底となるみたいで、三河の平地でも雪になる可能性が高いです。 色んな意味で注意が必要になりますから、とにかくこまめに気象情報をチェックし、仕事仲間や周囲の皆さんとも、意識の共有が出来るよう情報交換もしましょうね。 少し離れた場所にクルマ移動する場合、道路の情報って、もう " 宝物 " なんですからね。 早めの対処が可能になりますから・・・。



皆さんも温かくしてお過ごし下さいね。 栄養価の高い食事とタップリの休息も大切です。 最後には、健康 ( 体力 ) がモノをいうのですから・・・。



さてさて、僕は 「 おんな城主 直虎 」 を毎回楽しみに欠かさず観ているのですが、先日、井伊直平 さんのお墓参りの後、久留米木 ( くるめき ) に移動して写真を撮ってたら、地元の方だと思われる歴史に詳しい人と少し話が出来て、幼名・鶴丸 の 小野政次 ( 高橋一生 さんが演じている ) の 小野家 というのは、京都の由緒正しい 小野家 ( 小野小町 の庶流 ) らしく、現在の 浜北区・尾野 の辺りを領地としていた、とにかく格式の高い御家柄だったそうな・・・。 「 小野小町 の血縁なのかぁ・・・ 」 と、ちょっとビックリ! それでドラマのキャスティングで 高橋一生 さんに決まったのなら、まさに適役ですよ・・・美男ですからねぇ。 とにかく、美しく魅力的な俳優さん揃いだな・・・今年の大河は。



ネタバレになるので、これ以上は書かないが、こういうちょっとしたお話も知ると、より感慨深くなる。 そうそう、素晴らしいサイトがあるので、ご紹介します!! 歴史好き で 武将好き なら絶対に心躍るサイト!! (↓) 情報が新しいし、戦国を懸命に生きた武将たちに対するオーナーの眼差しがとても温かいです。 写真も多く、文章も見やすく分かりやすい、ホントに勉強になります!!



☆ 戦国武将列伝Ω → http://senjp.com/





◆ 僕のイチオシ アーティスト 井上 侑 さんの最新DVD 『 alone 』 が絶賛好評発売中 !! " 侑さんがグランドピアノを弾き唄う " という " 究極のシンプル & ダイレクト " を実現させたスタジオライブDVD作品!! シンプルの良さ、きっと沁みわたると思いますよ!! 是非、お求めになり味わって下さい! (↓)



★ DVD 『 alone 』 特設サイト → http://inoue-yu.com/alone_hd/

☆ 『 alone 』 トレーラー映像 → https://www.youtube.com/watch?v=7jRLHAsdMdM

☆ 『 聖夜 』 PV → https://www.youtube.com/watch?v=EI_V8QzEay4



★ DVDのお求めは、下記、Web Shop 「 井上食堂 」 よりどうぞ !!! 送料無料です !!!

☆ 「 井上食堂 」 → http://shop.inoue-yu.com/



◆ 最新DVD作品 『 alone 』 が大好評となっている 井上 侑 さんの次のライブは、19日(日) に 東京・下北沢 のライブハウス SEED SHIP にて開催のライブイベント、『 音ツヅリ 』 です !! ( 詳細↓) 日曜夜のイベントですし、DVDの影響もあって、このライブで生演奏を聴き、楽しみたい人、続出しそうです!! 是非是非、チケットのご予約、お急ぎ下さいませ !! もちろん、DVDを味わってから生ライブを楽しむ流れが楽しいに決まってます!! DVD、上記ウェブショップにアクセスして即ゲットです!!!



◆◆◆ K-mix ラジオ番組 " メゾン・ド・アミ 202号室 " に新コーナー !! ◆◆◆

井上 侑 さんが担当する毎週火曜、夜9:25〜 で新コーナー 「 ミニミニコンサート 」 がスタートしています!! 唄って欲しい曲を リクエスト募集中 !! (↓) ラジオ収録スタジオでの生ライブというカタチで、リスナーの皆さんにお届けです!!

☆ リクエストフォーム → https://www.k-mix.co.jp/message/index.php?pageid=114&guid=on



◆ NHK大河ドラマ 「 おんな城主 直虎 」 は、毎週日曜夜6時より NHK-BSプレミアム にて、その後夜8時より NHK総合チャンネルにて放送されます !! お楽しみに!! ( 詳細↓) この物語は、とにかく波乱万丈なので、なるべく続けてご覧になることをオススメします!!



☆ 関連ページ → http://www.nhk.or.jp/naotora/

☆ サキドリ映像 → http://www.nhk.or.jp/naotora/special/movie/05.html?f=ntw

☆ 柴咲コウ さんの観音経 → http://www.nhk.or.jp/naotora/special/pickup06/



BS & 総合 での本放送をいずれも見逃した場合も大丈夫!! 総合で、毎週土曜のPM1:05よりの再放送があります! コレを見逃すと、過去回を観るには " オンデマンド有料サービス " です。



◆ 更に「 おんな城主 直虎 」 の関連番組として今週末、11日(土) のPM1:50より NHK総合チャンネルにて 「 土曜スタジオパーク in 浜松 」 が放送されます !! なんと主演の 柴咲コウ さんと 三浦春馬 さんがゲストで 浜松市三ケ日文化ホール からお届けする生放送番組 !! 番組МCは、ビビる大木 さんと 大沢あかね さん、そして 中野 淳アナウンサー。 公開生放送ですが、すでに会場での観覧募集は締め切られています。 テレビ放送をお楽しみ下さいませ!! 幸運にも会場で観覧出来る皆さんは、ホールで思いっきりお楽しみ下さい!!



「 みをつくし文化センター 」 は、大河ドラマ 「 おんな城主 直虎 」 の世界観を楽しめるテーマ館 として無休開催しています !! ( 詳細↓) 是非是非、コチラもお楽しみ下さい!! ※ ご来館はなるべく公共交通機関のご利用をお願い致します。 「 みをつくし文化センター 」 は、天竜浜名湖鉄道の 気賀駅 から目と鼻の先、徒歩1分で〜す!!



☆ 大河ドラマ館 のご案内 → http://hamamatsu-daisuki.net/naotora/ticket/



◆「 井伊直平 さんのお墓参りがしたい人 」 のために、お墓の位置が分かる地図を僕のブログのトップページに 『 突然、何??? 』 というカンジにアップしました。 ( ※ お墓の場所が分からない人、多いみたいだから・・・ ) 良かったら参考にして下さいね。 (↓)



☆ お墓の地図 → http://www.geocities.jp/westsouljam/index.html



◆「 おんな城主 直虎 」 のストーリーにも度々登場する " 竜宮小僧伝説の発祥地 " でもある 久留米木 ( くるめき ) は、棚田の景色や山並み、素朴な景色がとても美しいトコロですよ。 美しさに溢れていて、写真を撮り始めると、とても1日では足りない・・・これが僕の率直な感想。 お天気に恵まれれば、もう夢中になっちゃう空気の美味しいトコロです。 ( ※ 大河ドラマのロケ地でもあります )



☆ 久留米木の棚田オフィシャルサイト → https://www.kurumeki.com/





★ 井上 侑 さん情報 ☆ 僕がイチオシのアーティスト!! 唄もピアノも美しい!!



☆☆☆☆☆ スケジュール ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



● 2月11日(土・祝) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/



● 2月14日(火) ■■ ラジオ・オンエア ■■ k-mix 『 Maison de Ami 202号室 』

◆ 初回放送 / PM9:25〜PM9:50 ( 毎週火曜日 ) ◆ 再放送 / 深夜AM3:25〜

※ エリア外の方は 「 radiko プレミアム 」 か 「 ドコデモFM 」 でお楽しみ頂けます!!

☆ 静岡 K-mix のHP → http://www.k-mix.co.jp/ami/



● 2月18日(土) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/



● 2月19日(日) 東京・下北沢 SEED SHIP 『 音ツヅリ 』

◆ OpenPM6:00 / StartPM6:30〜

◆ チケット / (前・予) \ 2,800 / (当) \ 3,000 < +1Drink代 >

◆ チケット予約フォーム / http://inoue-yu.com/reserve/

◆ 出演 / あずままどか、アキオカマサコ、井上 侑 ※ 順不同・敬称略

☆ SEED SHIP のHP → http://seed-ship.com/index.php



● 2月21日(火) ■■ ラジオ・オンエア ■■ k-mix 『 Maison de Ami 202号室 』

◆ 初回放送 / PM9:25〜PM9:50 ( 毎週火曜日 ) ◆ 再放送 / 深夜AM3:25〜

※ エリア外の方は 「 radiko プレミアム 」 か 「 ドコデモFM 」 でお楽しみ頂けます!!

☆ 静岡 K-mix のHP → http://www.k-mix.co.jp/ami/



● 2月25日(土) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/



● 2月28日(火) ■■ ラジオ・オンエア ■■ k-mix 『 Maison de Ami 202号室 』

◆ 初回放送 / PM9:25〜PM9:50 ( 毎週火曜日 ) ◆ 再放送 / 深夜AM3:25〜

※ エリア外の方は 「 radiko プレミアム 」 か 「 ドコデモFM 」 でお楽しみ頂けます!!

☆ 静岡 K-mix のHP → http://www.k-mix.co.jp/ami/



● 3月4日(土) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/



● 3月7日(火) ■■ ラジオ・オンエア ■■ k-mix 『 Maison de Ami 202号室 』

◆ 初回放送 / PM9:25〜PM9:50 ( 毎週火曜日 ) ◆ 再放送 / 深夜AM3:25〜

※ エリア外の方は 「 radiko プレミアム 」 か 「 ドコデモFM 」 でお楽しみ頂けます!!

☆ 静岡 K-mix のHP → http://www.k-mix.co.jp/ami/



● 3月11日(土) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/



● 3月14日(火) ■■ ラジオ・オンエア ■■ k-mix 『 Maison de Ami 202号室 』

◆ 初回放送 / PM9:25〜PM9:50 ( 毎週火曜日 ) ◆ 再放送 / 深夜AM3:25〜

※ エリア外の方は 「 radiko プレミアム 」 か 「 ドコデモFM 」 でお楽しみ頂けます!!

☆ 静岡 K-mix のHP → http://www.k-mix.co.jp/ami/



● 3月18日(土) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/



● 3月21日(火) ■■ ラジオ・オンエア ■■ k-mix 『 Maison de Ami 202号室 』

◆ 初回放送 / PM9:25〜PM9:50 ( 毎週火曜日 ) ◆ 再放送 / 深夜AM3:25〜

※ エリア外の方は 「 radiko プレミアム 」 か 「 ドコデモFM 」 でお楽しみ頂けます!!

☆ 静岡 K-mix のHP → http://www.k-mix.co.jp/ami/



● 3月25日(土) ■■ ラジオ・オンエア ■■ FM愛媛 『 しらすラジオ 』

◆ PM5:00〜PM5:25 ( 毎週土曜日 )

※ 可聴エリア外の方も 「 LISMO WAVE 」 か 「 ドコデモFM 」 でお聴きいただけます!!

☆ FM愛媛 のHP → http://www.joeufm.co.jp/



● 3月28日(火) ■■ ラジオ・オンエア ■■ k-mix 『 Maison de Ami 202号室 』

◆ 初回放送 / PM9:25〜PM9:50 ( 毎週火曜日 ) ◆ 再放送 / 深夜AM3:25〜

※ エリア外の方は 「 radiko プレミアム 」 か 「 ドコデモFM 」 でお楽しみ頂けます!!

☆ 静岡 K-mix のHP → http://www.k-mix.co.jp/ami/



● 6月3日(土) 東京・赤坂 November Eleventh 1111 Part2 ( ノヴェンバーイレブンス )

『 OLIVIANNA LIVE in AKASAKA 』

トリオ編成のカントリーバンド・オリビアーナのワンマンライブです !!

井上 侑 さんがキーボードと唄で、サポートミュージシャンとして全面参加 !!!

◆ OpenPM5:30 / StartPM6:30〜

◆ チケット / \ 3,000 < +1オーダー > ※ 限定50席の予約制ライブ、ご予約お早めに!!

★ チケットのご予約・お問合せはメールでコチラへ → olivianna.music@gmail.com

◆ バンドメンバー / Kasumi Nakase (Vo.)、Kaze Maejima (G.)、Shun Fujisaku (B.)

◆ サポートミュージシャン / Takuya Sakamoto (Dr.)、Aoi Michelle (G.Vo.)、Yu Inoue (Key.Vo.)

☆ November Eleventh 1111 Part2 のHP → http://www.risingdragon.jp/





☆ 井上 侑 さん関連LINK

● HP → http://inoue-yu.com/ ● Web Shop 井上食堂 → http://shop.inoue-yu.com/

● フェイスブック → http://www.facebook.com/inoueyu89

● ツイッター → http://twitter.com/inoue_yu ← つぶやいております !!



◆ ご登録頂くと毎月1日に 井上 侑 さんからメールが届きます!! (↓)

☆「 オレンジレター♪ 」 登録フォーム → https://sv1.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=M012221





■ 井上 侑 さん関連 他メディアのリンク集 ■



☆ 井上 侑さん出演の 「 しらすパーク 」 CM映像 !! (↓)

https://www.youtube.com/watch?v=W69C1PzZz7g



☆ NHK-FM横浜 「 よこはまJポップクラブ 」 ( 音声 / 48分弱、ノーカット )

http://www.nhk.or.jp/marukana-blog/cat/radio/post-142304.html



☆「 じんプラTV vol.6 / ゲスト:井上 侑 」 → http://jinpla.net/tv



☆ 井上 侑さんの最新DVD 『 ROJYО LIVE 4 』 のトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=qFtNTyoGZDw



☆ 井上侑さんのコラムが毎月掲載される浜松のフリーペーパー『 We:la 』

http://www.we-la.com/ ←「 ライオンウサギ 」 読んでね !!



☆ 『 19HR ! 〜 君を待っているよ 〜 』 ミュージックビデオ !! (↓)

https://www.youtube.com/watch?v=teBAfvOiYxY



☆ 『 ずっと好きだった 』 ミュージックビデオ !! (↓)

https://www.youtube.com/watch?v=WOR9q5DD0Ck



☆ 侑さんの 『 ペンギンのクリップ 』 ライブの様子が味わえるビデオクリップ !! (↓)

https://www.youtube.com/watch?v=zdN0EXjcXlU&feature=youtu.be



☆ 侑さんの 『 氷の浮かぶ僕らの国 』 ライブの様子が味わえるビデオクリップ !! (↓)

☆ ライブDVDトレーラー映像 → https://www.youtube.com/watch?v=KGvn7wYZCo0

◆ 「 忘れもの 」 → https://www.youtube.com/watch?v=1i6xyW1TV5Q

◆ 「 ペンギンのクリップ 」 → https://www.youtube.com/watch?v=B4gPfgirDfk

◆ 「 氷の浮かぶ僕らの国 」 → https://www.youtube.com/watch?v=-tLBK1oLna0

◆ 「 たね 」 → https://www.youtube.com/watch?v=oKK9NX9tqlQ&feature=youtu.be



☆ " NHK さいたまFM 「 日刊 ! さいたまーず 」 " のトーク部分!! (↓)

http://www.nhk.or.jp/saitama/program/nikkan/music/index.html



☆ 侑さんの 『 しあわせのみなもと 』 のPVです !! (↓)

https://www.youtube.com/watch?v=UmJdcnsrihw&feature=youtu.be



☆ 侑さんの 『 めがね 』 のリリックビデオはコチラ !! (↓)

https://www.youtube.com/watch?v=vpqns8L1F_A&feature=youtu.be



☆ 侑さんの " メガネがいっぱい出てくる " 『 めがね 』 МV !! (↓)

https://www.youtube.com/watch?v=5q3Xoe8oC5I



☆ 井上 侑 さんの 『 めがね 』 をカラオケボックスで気持ち良く唄いたい方 !!

カラオケ・JOYSOUND ( ジョイサウンド ) では、曲番号 684505 で楽しめます!!





★ 弦楽器の 修理・修復・改造 の必要を感じたらココにアクセスしてみよう!! (↓)

☆ ギター工房 「 ヴァリアス ルシアリー 」 → http://various.jp/



◆◆◆ BLUE MOON RECORDS よりのご案内 ◆◆◆ 惜しまれつつ終了したネットテレビ " Moonlight Music !! " の過去映像はコチラよりお楽しみ下さい !! (↓)



☆ Moonlight Music → http://gaya799.wixsite.com/bmrecords



※ ただ今、ホームページの 「 2 」 のリメイクに入っております。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。



● WEST SOUL JAM → http://www.geocities.jp/westsouljam/index.html



----------------------------------------------------------------------------------------