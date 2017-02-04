2017年度JARL主催コンテストのお知らせ

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少し遅くなりましたが、2017年度におけるJARL主催の国内コンテストのスケジュールをお送りします。
尚、コンテストルールは、必ずJARLへ問い合せてください。
１．ALL−JAコンテスト
４月最終土曜日午後９時より翌日午後９時
コンテストのルールは、
http://www.jarl.or.jp/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/all_ja/all_ja_rule.htm
に、記述されています。
２．６ｍ ａｎｄ ｄｏｗｎコンテスト
７月第１土曜日午後９時より翌日午後３時
コンテストのルールは
http://www.jarl.or.jp/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/6m/6m_rule.htm
に、記述されています。
３．フィールドデーコンテスト
８月１土曜日午後９時より翌日午後３時
コンテストのルールは
http://www.jarl.or.jp/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/fd/fd_rule.htm
に、記述されています。
４．全市全郡コンテスト
１０月第２月曜日前々日午後9時より前日午後９時
コンテストのルールは
http://www.jarl.or.jp/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/all_cg/allcg_rule.htm
に、記述されています。
５．QSOパーティー
１月２日午前９時から１月３日午後９時
(２０１２年1月2日午前９時より1月3日午後９時)
以上です。
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