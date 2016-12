山岡家では朝ラーメンしか食べない私（登別店）

皆さま、こんばんは





いきなりの雪模様になった12月29日・・・





朝ラー ☆ 朝からラーメンを食べたい時は山岡家の





山岡家には朝ラーメンを食べにしか行かない私。





今まで何度この店舗で朝ラーを食したことであろうか。





しかし、いつも食べかけてから、食べ終わってから写さなかったことに気付くのだ。





朝ラーはかきこむような飲食スピードが命。





撮影を忘れるほどの食欲が美味さを増す。





朝ラーの海苔に乗りたる梅がポイント。。。

















↓雪・・・でした〜あなたのあとを、なんとなく、ついてゆきたかった〜









室蘭、雪が降っちゃったある日

この道は国道37号。

長万部が起点の37号はこの先の36号と交わる手前で終点となる。









イタンキ交差点で左折し登別へと向かう。

↑イタンキ交差点 ・・・で左折しま〜す。





左折しないで真っ直ぐ行けばイタンキ漁港及び

そこから西に向かって約1.7キロメートルのイタンキ浜。

ちなみに札幌大通公園は全長約1.6キロメートル。





さぁ、36号沿いにある 山岡家登別店 を目指すのだ。





またまたちなみに(笑)、伊達市の山岡家は何故か朝ラーメンを提供していないので、残念だ。









Thanks for reading to the end.

