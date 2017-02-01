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チェリーのがーーいっちゃうブログ
がーーいっちゃえ！！ (๑•̀ㅂ•́)و✧

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テンション上げ上げ(๑•̀ㅂ•́)و✧

こんばんはm(__)m


最近少し辛い事があり、



元気がありません。




しかし、





元気は自分で取り戻し





テンションは自分で上げていくもの(๑•̀ㅂ•́)و✧



















イメージ 1

ぐははははははははははははは





テンション上げ上げだぜ〜〜〜





ふぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ〜









イメージ 2

９６%みつけたぜぇぇぇ〜〜〜








上げ上げだぜぇぇぇぇぇ〜\(//∇//)\














イメージ 3

いたぜいたぜ〜〜〜〜〜〜〜〜



上げ上げだぜ〜〜〜〜〜〜〜〜〜



テンション上がるぜ〜〜〜〜〜〜














イメージ 4

ＣＰ引いけど






関係ないぜぇぇ〜〜〜〜〜〜〜


調教するぜぇぇぇぇ〜〜〜〜〜〜


はっΣ（ﾟдﾟlll）






育成するぜぇぇぇぇ〜〜〜〜



（笑）









簡単にゲットだぜぇぇ〜〜〜〜





テンション上がるぜぇ〜〜〜〜〜
































イメージ 5

上げ、、、






































イメージ 6










まだまだ逝くぜぇぇぇぇ〜〜〜
（笑）















イメージ 7

テンション上げ上げだぜぇぇ〜〜
















イメージ 8

カイロスばっちこいだぜ〜〜〜〜








ムシタイプコイコイだぜ〜（笑）








イメージ 9

ギンギンギラギラだぜ〜\(//∇//)\




カイロス出して




どぉ〜〜〜んと逝くぜぇ〜〜





テンションマックスボルテージだぜぇ〜〜〜〜(๑•̀ㅂ•́)و✧











































イメージ 10

ん？








































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