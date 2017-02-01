テンション上げ上げ(๑•̀ㅂ•́)و✧







最近少し辛い事があり、







元気がありません。









しかし、











元気は自分で取り戻し











テンションは自分で上げていくもの(๑•̀ㅂ•́)و✧







































こんばんはm(__)m最近少し辛い事があり、元気がありません。しかし、元気は自分で取り戻しテンションは自分で上げていくもの(๑•̀ㅂ•́)و✧ ぐははははははははははははは











テンション上げ上げだぜ〜〜〜











ふぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ〜



















ぐはははははははははははははテンション上げ上げだぜ〜〜〜ふぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ〜 ９６%みつけたぜぇぇぇ〜〜〜

















上げ上げだぜぇぇぇぇぇ〜\(//∇//)\





























９６%みつけたぜぇぇぇ〜〜〜上げ上げだぜぇぇぇぇぇ〜\(//∇//)\ いたぜいたぜ〜〜〜〜〜〜〜〜







上げ上げだぜ〜〜〜〜〜〜〜〜〜







テンション上がるぜ〜〜〜〜〜〜





























いたぜいたぜ〜〜〜〜〜〜〜〜上げ上げだぜ〜〜〜〜〜〜〜〜〜テンション上がるぜ〜〜〜〜〜〜 ＣＰ引いけど













関係ないぜぇぇ〜〜〜〜〜〜〜





調教するぜぇぇぇぇ〜〜〜〜〜〜





はっΣ（ﾟдﾟlll）













育成するぜぇぇぇぇ〜〜〜〜







（笑）



















簡単にゲットだぜぇぇ〜〜〜〜











テンション上がるぜぇ〜〜〜〜〜

































































ＣＰ引いけど関係ないぜぇぇ〜〜〜〜〜〜〜調教するぜぇぇぇぇ〜〜〜〜〜〜はっΣ（ﾟдﾟlll）育成するぜぇぇぇぇ〜〜〜〜（笑）簡単にゲットだぜぇぇ〜〜〜〜テンション上がるぜぇ〜〜〜〜〜 上げ、、、













































































上げ、、、

















まだまだ逝くぜぇぇぇぇ〜〜〜

（笑）































まだまだ逝くぜぇぇぇぇ〜〜〜（笑） テンション上げ上げだぜぇぇ〜〜

































テンション上げ上げだぜぇぇ〜〜 カイロスばっちこいだぜ〜〜〜〜

















ムシタイプコイコイだぜ〜（笑）

















カイロスばっちこいだぜ〜〜〜〜ムシタイプコイコイだぜ〜（笑） ギンギンギラギラだぜ〜\(//∇//)\









カイロス出して









どぉ〜〜〜んと逝くぜぇ〜〜











テンションマックスボルテージだぜぇ〜〜〜〜(๑•̀ㅂ•́)و✧























































































ギンギンギラギラだぜ〜\(//∇//)\カイロス出してどぉ〜〜〜んと逝くぜぇ〜〜テンションマックスボルテージだぜぇ〜〜〜〜(๑•̀ㅂ•́)و✧ ん？

















































































ん？