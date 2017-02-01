テンション上げ上げ(๑•̀ㅂ•́)و✧

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こんばんはm(__)m
最近少し辛い事があり、
元気がありません。
しかし、
元気は自分で取り戻し
テンションは自分で上げていくもの(๑•̀ㅂ•́)و✧
ぐははははははははははははは
テンション上げ上げだぜ〜〜〜
ふぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ〜
９６%みつけたぜぇぇぇ〜〜〜
上げ上げだぜぇぇぇぇぇ〜\(//∇//)\
いたぜいたぜ〜〜〜〜〜〜〜〜
上げ上げだぜ〜〜〜〜〜〜〜〜〜
テンション上がるぜ〜〜〜〜〜〜
ＣＰ引いけど
関係ないぜぇぇ〜〜〜〜〜〜〜
調教するぜぇぇぇぇ〜〜〜〜〜〜
はっΣ（ﾟдﾟlll）
育成するぜぇぇぇぇ〜〜〜〜
（笑）
簡単にゲットだぜぇぇ〜〜〜〜
テンション上がるぜぇ〜〜〜〜〜
上げ、、、
まだまだ逝くぜぇぇぇぇ〜〜〜
（笑）
テンション上げ上げだぜぇぇ〜〜
カイロスばっちこいだぜ〜〜〜〜
ムシタイプコイコイだぜ〜（笑）
ギンギンギラギラだぜ〜\(//∇//)\
カイロス出して
どぉ〜〜〜んと逝くぜぇ〜〜
テンションマックスボルテージだぜぇ〜〜〜〜(๑•̀ㅂ•́)و✧
ん？
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