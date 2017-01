鶴見　味噌らーめんの新店　北海道らーめん　楓

本日は ラーメン激戦区鶴見に2016年11月25日にオープンした味噌らーめんのお店を新規開拓して来ました。







蒲田の人気店「楓」の姉妹店で、 お味はもちろん 使う素材も“北海道産”に徹底するこだわりだそうです。







京急鶴見駅から徒歩3分。 京急の高架下を川崎方面に進み 横断歩道を渡り右 外観のシックなお店です。







北海道らーめん 楓 鶴見店 (かえで) 住 所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-1-27

電 話 045-834-9083

営業時間 11:30〜15:00 18:00〜24:00

蒲田・雑色・平和島にある人気の本格北海道味噌らーめん「楓」の四号店が、2016年11月25日に鶴見区鶴見中央にオープンいたしました。 神奈川県初進出となります。

店内は、入ってすぐ左がテーブル席2卓。店奥にカウンター10席。 男性2名、女性1名で切り盛りしています。



券売機はなく、口頭注文して食後に後払いする形式です。 メニューを見て早速注文いたしました。



『味噌らーめん バターと玉子!!』



カウンターには お好みで 胡麻、にんにく、ラー油、酢、唐辛子、胡椒が用意されています。



調理ライブを見ながら 待つこと 5〜6分で 登場です!!!!!





味噌らーめん+バター+玉子

具は、 チャーシュー1枚、メンマ、ネギ、モヤシ、タマネギ、海苔そしてトッピングしたバターと玉子です。





札幌さがみ屋製麺のモチモチ麺

札幌の老舗製麺所「さがみ屋製麺」から仕入れる中太ちぢれ麺は、独特の風味とモチモチ食感で、 まろやかな濃厚味噌スープによく絡み、

うましっ!!

チャーシュー

チャーシューは、薄いぺらぺらのチャーシューです。 もったいないのでもうひと工夫したらと思いますね。

普通にうましっ!!

まろやかな味噌スープ

ややトロっとしていて濃いめのスープは、豚骨・鶏ガラ・香味野菜を8時間かけてじっくり炊き出す高濃度な動物系スープで、味噌ダレの香ばしい風味をふんわり際立たせます。コクと旨みがありとても美味しかったです。

うましっ!!



ごちそうさまでした!!





独特のまろやかな味噌らーめんで 大変猛烈に美味しかったです♪+。:.゜ヽ(´∀`。)ノ゜.:。+









「みそラーメンを敬遠されていた方もぜひ一度食べてみて下さい。」とお店がうたっているだけありますね。









あてくし そんな味噌ラーメン好きではないのですが、こちらのはお味は気に入り、リピありありです。









味噌らーめん好きな方 来たれ!!







本日もご満足いただけましたかな? 美味しい味噌ラーメンの情報でした(*^0゚)v ィエーイ☆彡









ではみなさままたお会いいたしましょうsee you again!(*^-')/~☆Bye-Bye♪









本日はコメントは結構ですので 『ブログ村』 ←ポチッとお願いします<(_ _*)>







see you







北海道らーめん 楓 鶴見店 (かえで)

住 所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-1-27

電 話 045-834-9083

営業時間 11:30〜15:00 18:00〜24:00

↓↓クリックしてください(日本ブログ村ランキングに参加しています)

http://gourmet.blogmura.com/kanagawagourmet/

↓↓クリックしてください(日本ブログ村ランキングに参加しています)