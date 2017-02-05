|
¡Ô¥Ö¥é¥¸¥ë¡ÕµÆÃÏµÁ¼£¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ°ÜÌ±£±£±£°¼þÇ¯¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹½¢Ç¤¤ò´¿·Þ ¡¡¥Ë¥Ã¥±¥¤¿·Ê¹£×£Å£ÂÈÇ¤è¤ê
¡¡¥Ñ¥é¥Ê½£¤Ç¤Ï£±·î£²£¹Æü¤ËÏ¢¹ç²ñÁí²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¾å¸ý´²»á¡Ê£¶£¶¡¢¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤¬¿·²ñÄ¹¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢³«¸ý°ìÈÖ¤Ë¡Ö£±£±£°¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¡¢º£Æü¤«¤éÆ°¤½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÄó¸À¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¾¿¹¥ë¥¤¥¹Ï¢Ë®²¼µÄ¤òº×Åµ°Ñ°÷Ä¹¡¢ÀÞ³ÞÎÏ¸ÊÃÎ¡Ê¤ê¤¤Á¡ËÁ°Ï¢¹ç²ñÄ¹¤òº×ÅµÉû°Ñ°÷Ä¹¡¢¾å¸ý»á¤ò¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤È¤¹¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬È¯Â¤·¤¿¡£¼Â¤Ë¥Æ¥¥Ñ¥¤È¤·¤¿Æ°¤¤À¤È´¶¿´¤¹¤ë¢§¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í»Ô¤Ç¤âÈ¾Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤¬µÆÃÏµÁ¼£¤µ¤ó¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é½Ë¤¤¤¿¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡ÖÀ»»Ô¤Ç¤â¡×¤È¤¤¤¦»þÅÀ¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£¥Ñ¥é¥Ê¤Ï½£Á´ÂÎ¤«¤éÆü·ÏÃÄÂÎÂåÉ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í»Ô¤Ç¤ÏÂåÉ½£µÃÄÂÎ¤¬·è¤á¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥é¥Ê¤ÏÆü·ÏÃÄÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢É´¼þÇ¯»þ¤Ë¤Ï½£Æâ¤Ë£·£°ÃÄÂÎ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËèÇ¯½¸¤Þ¤ë¤Î¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤¢§¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½£¤Ç¤ÏºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Î¥í¥¨¥¹¥ÆÏ¢¹ç¤¬£³£°ÃÄÂÎ¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤ÎÃÏÊýÊ¸¶¨¤ò¹ç·×¤¹¤ì¤Ð£±£²£°ÃÄÂÎ¤ÏÄ¶¤¨¤À¤í¤¦¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ÎÊ¸¶¨¤Ï¡ÖÁ´Çì¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃÄÂÎ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤ÏÀ»»Ô¼þÊÕ¤Î¸Ä¿Í²ñ°÷¤¬Ãæ¿´¡£ÃÏÊýÊ¸¶¨ÂåÉ½¼Ô¤Î½¸¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¡ÖÏ¢¹ç²ñ¡×ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¢§¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½£¤Ï¤¤¤Ä¤âÀ»»Ô£µÃÄÂÎ¤À¤±¤Ç¥´¥½¥´¥½¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢ÆîÊÆ¶ä¹Ô¤ä¥³¥Á¥¢»º¶ÈÁÈ¹çÃæ±û²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿£¹£°Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÆîÊÆ¶ä¹Ô»ÙÅ¹¤ä¥³¥Á¥¢Ã±¶¨¤¬ÃÏ¸µÆü·ÏÃÄÂÎ¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÏ¢¹ç²ñÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤À¤¬¤½¤ì¤é¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿£¹£°Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¥×¥Ã¥Ä¥ê¤ÈÃÏÊý¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤â£µÃÄÂÎ¤Ç·è¤áÂ³¤±¤ë¤«¤é¡¢À»»Ô¤ÈÃÏÊýÊ¸¶¨¤ÎÀº¿ÀÅª¤Êµ÷Î¥¤Ï¤É¤ó¤É¤óÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¢§°ìÊý¡¢¥Ñ¥é¥Ê½£¤ÏÃæ¿´¤ËÀ¾¿¹¥ë¥¤¥¹Ï¢Ë®²¼µÄ¤¬¤¤¤ë¡£Ï¢¹ç²ñ²ñÄ¹¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà¤¬»ØÆ³ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ëÊý¸þÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¿ÍÌ®¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈà¤¬º×Åµ°Ñ°÷Ä¹¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Æ¥á¥ëÂçÅýÎÎ¤ä½£ÃÎ»ö¡¢ÃÓÅÄÁíÎÎ»ö¤Ë¤âÌ¾ÍÀ°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢À¯ÉÜ¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¢§À¾¿¹»á¤ÏÇìÆüµÄ°÷Ï¢ÌÁ²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüÇìµÄÏ¢²ñÄ¹¤ÎËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíÍý·óºâÌ³Áê¤È¤â¹Ä¼¼¤´Ë¬Ìä¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÃ¤ò¿åÌÌ²¼¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££´·î¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ê¡¼¥Ê¤ÈÀ¾µÜ¤Î»ÐËåÅÔ»Ô¸òÎ®¤ò½Ë¤¤¡¢»ÔÄ¹¤ä·ÐºÑ»ë»¡ÃÄ¤òÏ¢¤ì¤ÆË¬Æü¤·¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤Ë¹Ä¼¼¤´Ë¬Ìä¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÃ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£À¾¿¹»á¤ÏÆ±Áí²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö£±£±£°¼þÇ¯¤Î½àÈ÷¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÇ½¤Ê¼ã¤¤ÁØ¤ò¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ø°ú¤Æþ¤ì¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÍê¤â¤·¤¤ÊúÉé¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¢§À»½£¤Ë¤â¤½¤ó¤ÊÀ¯¼£²È¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥Æ¥á¥ëÂçÅýÎÎ¤äËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíÍý¤È¡¢£±£±£°¼þÇ¯¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿À»½£¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Í½Äê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£À»»Ô¤Î°ìÉô¤Ç¥´¥½¥´¥½¤È²ñµÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½£Á´ÂÎ¤¬£±£±£°¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤À¤È»×¤¦¢§¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥é¥Ê½£¤Ç¤¹¤é°ÜÌ±É´¼þÇ¯»þ¤Ë£·£°°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿Ï¢¹ç²ñ»ÙÉô¤¬¡¢¡Ö£µ£µ¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨À»½£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉ´¼þÇ¯»þ¤Ë¼ÂÂÖ¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Æü·ÏÃÄÂÎ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£º£¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡½¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤À¢§¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ÎÊ¸¶¨¤¬ÃÏÊýÂåÉ½¼Ô¤Î½¸¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¤ÎÏ¢¹ç²ñÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥é¥Ê½£¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½£Æü·ÏÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡×¤òÊÌ¤Ëºî¤ë¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËèÇ¯°ìÅÙ¡¢À»½£Á´¤Æ¤ÎÆü·ÏÃÄÂÎ¤Ë¾¤½¸¤ò¤«¤±¡¢Ê¿Åù¤ÊÎ©¾ì¤Ç°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¿¿·õ¤Ë¸½¾õ¤òÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤òºî¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤«¡£½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤ÏÀ»»Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ý¤Á²ó¤ê¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¢§À»»Ô£µÃÄÂÎ¤À¤±¤¬¡ÖÆÃ¸¢³¬µé¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤ÎÂÎÀ©¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«¡££±£±£°¼þÇ¯¤Ï¤½¤ì¤ò¹Í¤¨Ä¾¤¹ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï³§¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬½£Á´ÂÎ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤Þ¤º¤Ï£±£¹£°ËüÆü·Ï¿Í¤Î£·³ä¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÀ»½£¤¬·ëÂ«¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤ËÁ´ÇìÆü·Ï¼Ò²ñ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ê¿¼¡Ë
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- ÃÏ°è
- >
- À¤³¦¤ÎÃÏÊý
- >
- ¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë