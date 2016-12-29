●02445 三戸郡南部町 日本山車論

□総論 平成一八年（二〇〇六）に、南部町、名川町、福地村が合併し南部町が発足した。南部藩発祥の地である。

□山車各論 ◆02361 諏訪神社祭 □社号 諏訪神社 □鎮座地 青森県南部町（旧名川町）剣吉 □祭神 □祭は九月上旬。 □山車 山車 ・桜本町 ・桜町 ・上町 ・中町 ・荒町 （順不同） □汎論 ◆02362 苫米地祭 □社号 苫米地神明宮 □鎮座地 青森県三戸郡南部町（旧福地村） □祭神 □祭は九月中旬 □山車 山車 ・上町 ・中町 ・下町 ・後町 （順不同） □汎論

□参考 次を参考にさせていただきました。 ・【群馬県太田市焼きそば君】 八瀬川イルミ(動画) 2016/12/18(日) 午後 9:45 群馬県太田市 八瀬川イルミネーション 2016 12月16日〜1月9日まで 点灯時間 16時30分〜21時30分 http://blogs.yahoo.co.jp/yakisobaman2007

□関連事項 ◆聖寿寺館（本三戸城）跡 ◆三光寺（長谷寺） ◆諏訪神社 ◆本三戸八幡宮 ◆白華山法光寺 ◆法師岡館跡 ◆杉沢館跡 ◆厳島神社 ◆御嶽神社 ◆恵光院 ◆法光寺 ◆南部駒おどり ◆厳島神社例大祭 ◆苫米地神明宮例大祭 ◆南部七踊り全国大会 ◆諏訪神社例大祭（名川秋祭） ◆名川えんぶり ◆名川春まつり ◆名川秋まつり ◆なんぶまつり

□山 ・名久井岳

□問い合わせ先 南部町役場 所在地 〒039-0802 青森県三戸郡南部町大字苫米地字下宿23-1

□日本の山車の記述 ・日本の山車 http://blogs.yahoo.co.jp/ypjcd447/ ・暘州通信 http://blog.goo.ne.jp/admin/ ・日本の山車 ホームページ 【都道府県別分類】は、これまでの記事をこちらにまとめています。随時編集中です。 http://hiyou.easy-magic.com/

