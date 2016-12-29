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●02445 三戸郡南部町 日本山車論
□総論
平成一八年（二〇〇六）に、南部町、名川町、福地村が合併し南部町が発足した。南部藩発祥の地である。
□山車各論
◆02361 諏訪神社祭
□社号 諏訪神社
□鎮座地 青森県南部町（旧名川町）剣吉
□祭神
□祭は九月上旬。
□山車
山車
・桜本町
・桜町
・上町
・中町
・荒町
（順不同）
□汎論
◆02362 苫米地祭
□社号 苫米地神明宮
□鎮座地 青森県三戸郡南部町（旧福地村）
□祭神
□祭は九月中旬
□山車
山車
・上町
・中町
・下町
・後町
（順不同）
□汎論
□参考
次を参考にさせていただきました。
・【群馬県太田市焼きそば君】
八瀬川イルミ(動画)
2016/12/18(日) 午後 9:45
群馬県太田市 八瀬川イルミネーション 2016 12月16日〜1月9日まで 点灯時間 16時30分〜21時30分
□関連事項
◆聖寿寺館（本三戸城）跡
◆三光寺（長谷寺）
◆諏訪神社
◆本三戸八幡宮
◆白華山法光寺
◆法師岡館跡
◆杉沢館跡
◆厳島神社
◆御嶽神社
◆恵光院
◆法光寺
◆南部駒おどり
◆厳島神社例大祭
◆苫米地神明宮例大祭
◆南部七踊り全国大会
◆諏訪神社例大祭（名川秋祭）
◆名川えんぶり
◆名川春まつり
◆名川秋まつり
◆なんぶまつり
□山
・名久井岳
□問い合わせ先
南部町役場
所在地 〒039-0802
青森県三戸郡南部町大字苫米地字下宿23-1
□日本の山車の記述
・日本の山車
・暘州通信
・日本の山車 ホームページ
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