Feb. 11, 2017

昨夕、写真を撮りながら歩いていると、遠くにキツネの 姿が見えました。時折、甲高い鳴き声が聞こえてきました。

狐は冬の季語。俳句になりそうだと一句考えてみました。 ところで、キツネが鳴くの「鳴く」は英語でどう表現するん でしょうね。 bark を使いましたが・・・・?







kitsune naku kitano-kuni haya yuukure-te

a fox is barking .... in a northern province night is falling already

Eigo Fan