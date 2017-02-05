ÀáÊ¬º×¡¦½Õ¤Þ¤Ä¤ê

|
±«¤¬°ìÃ¶»ß¤ó¤À¸á¸å¡¢ÍÌÀÀ®ÅÄ»³¡¡Âç¾¡»û¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀáÊ¬º×¡¦½Õ¤Þ¤Ä¤êÃæ¤Ç¤¹¡£¡Ê±«Å··è¹Ô¡Ë
¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤â±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÎãÇ¯¤ÎÆø¤ï¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÎãÇ¯¤Ê¤é¸æ¼Öµ§´êÅÂ¤Î²°º¬¤«¤éÆ¦¤Þ¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡Ä
ËÜÍè¤Ê¤é¿Í¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä
¡Ê·¸¤ê¤Î¿Í¤«¤éÂçËÜÆ²¤Ç¤¢¤ë»ö¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢±¦Â¦¤Î³¬ÃÊ¤«¤éµÞ¤®Â¤Ç¡£¡Ë
ÂçËÜÆ²¤Ï¿Í¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤È¤«¤ª¤Ð¤µ¤ó¥Ñ¥ï¡¼¤ÇËÜÆ²Æâ¤Ø¡£
£²²óÌÜ¤ÎÆ¦¤Þ¤£µÊ¬Á°¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ê¡ÃË¡¢Ê¡½÷¤ÎµÇ°»£±ÆÃæ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸å¤ÏÆ¦¤Þ¤¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£¡ÊÃ¼¤Î¸å¤í¤Ê¤Î¤ÇÆ¦¤¬¤È¤ó¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
²¿¤È¤«½½¿ô¸Ä¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íî²ÖÀ¸¤ò£±¤Ä¤º¤Ä¡¢»æ¤ËÊñ¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»æ¤ËÈÖ¹æ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ÈÅö¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê»ä¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ï¥º¥ì¤Ç¤·¤¿¡£¡Ë¡ÊÍî²ÖÀ¸¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¡Ë
ÍÌÀÀ®ÅÄ»³
·§ËÜ¸©¹ÓÈø»Ô²¼°æ¼ê1595¡¡¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÍ·±àÃÏÁ°¡Ë
¡Ê☎¡Ë0968-66-0001
¤³¤Îµ»ö¤Ë