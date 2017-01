I島コーチが体調不良で、ご欠席でしたが、M角コーチのご指導の元、 大会に参加しました。

会場の太子運動公園、前回来たときはとても寒かったのですが、今日は



ブログ担当、所用のため、1試合目しか応援できませんでした コーチ、付き添い、車出しの皆さん、大変お疲れ様でした。



【試合結果】



第一試合

夢野の丘 vs どろんこ

0-3 (前0-3 後0-0)



第二試合

夢野の丘 vs 北五葉

1-4 (前0-4 後1-0)



第三試合 夢野の丘 vs 赤穂

3-7 (前2-4 後1-3)



第四試合

夢野の丘 vs 生野

1-4 (前0-4 後1-0) 日差しもきつく、厚着をしていると汗ばむ陽気でした。

















本日のMVP、5年生からの助っ人Mずき

車出しにコーチング、レフリー(×4回)まで、大変お疲れ様でした



01/28、どろんこウィンターカップにご招待いただきました。