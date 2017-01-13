グレグレの館

グレグレの館にようこそ！

全体表示

[ リスト ]

CYNIC(シニック)　アメリカのプログレ・デス

イメージ 1
CYNIC(シニック)　アメリカのプログレ・デス
 
CYNIC(シニック)／FOCUS(1993)国内盤
 
アメリカはフロリダ出身のプログレ・デス・メタル・バンド、CYNIC(シニック)
 
｢FOCUS｣1993年リリースのファースト・アルバム。
 
DEATH、OBITUARY、ATHEISTなど、多くのバンドで活躍するメンバーが集って製作された、プログレ・デスのジャンルの中で｢傑作｣と称されるアルバムだ。
 
ジャズやフュージョンの要素を取り入れたサウンドは独創的で、ハイ・テクニックによる演奏で、複雑な楽曲も見事に表現されている。
 
各曲がそれほど長くないにもかかわらず、めまぐるしく展開する濃密なサウンドを違和感なく凝縮しているのは、まさに見事！
 
聞き込むほどに新たな発見と魅力を感じる、傑作アルバムだ。
 
Paul Masvidal – vocals, guitar, guitar synth
Jason Gobel – guitar, guitar synth
Sean Malone – bass, chapman stick
Sean Reinert – drums, keyboards
 
【収録曲】
1. "Veil of Maya"   5:23 
2. "Celestial Voyage"   3:40 
3. "The Eagle Nature"   3:30 
4. "Sentiment"   4:23 
5. "I'm But a Wave to..."   5:30 
6. "Uroboric Forms"   3:32 
7. "Textures"   4:42 
8. "How Could I"   5:29 
Total length: 35:57

この記事に

閉じる コメント（0）

コメント投稿

顔アイコン

顔アイコン・表示画像の選択

名前パスワードブログ
絵文字
×
  • オリジナル
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
投稿

開く トラックバック（0）

連携サービス
知恵袋
textream（掲示板）
ペット
ロコ
求人
.

みんなの更新記事
前へ 次へ