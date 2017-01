CYNIC (シニック) アメリカのプログレ・デス CYNIC (シニック)/ FOCUS (1993)国内盤 アメリカはフロリダ出身のプログレ・デス・メタル・バンド、 CYNIC (シニック) 。 「FOCUS」 は 1993年リリースのファースト・アルバム。 DEATH、OBITUARY、ATHEISTなど、多くのバンドで活躍するメンバーが集って製作された、プログレ・デスのジャンルの中で「傑作」と称されるアルバムだ。 ジャズやフュージョンの要素を取り入れたサウンドは独創的で、ハイ・テクニックによる演奏で、複雑な楽曲も見事に表現されている。 各曲がそれほど長くないにもかかわらず、めまぐるしく展開する濃密なサウンドを違和感なく凝縮しているのは、まさに見事! 聞き込むほどに新たな発見と魅力を感じる、傑作アルバムだ。 Paul Masvidal – vocals, guitar, guitar synth Jason Gobel – guitar, guitar synth Sean Malone – bass, chapman stick Sean Reinert – drums, keyboards 【収録曲】 1. "Veil of Maya" 5:23 2. "Celestial Voyage" 3:40 3. "The Eagle Nature" 3:30 4. "Sentiment" 4:23 5. "I'm But a Wave to..." 5:30 6. "Uroboric Forms" 3:32 7. "Textures" 4:42 8. "How Could I" 5:29 Total length: 35:57