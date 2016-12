食材調達です!



食材調達です!

キッチンもこれだけ広いから快適!

毎回外食だとお腹がおかしくなるから我が家の旅は自炊から始まります。



外に行くと

一枚のピザこんな大きいし 飲み物もこれで普通サイズだから

何と、太っ腹!

日本ではなかなかないよね。

