似ている名前、似ている言葉

ある週刊誌の広告をネットで見ていたら 映画俳優の松方弘樹が亡くなったことに関連した記事の宣伝と プロゴルファーの 松山英樹にインタビューしたという記事の宣伝が 隣り合わせに載っていた 。 「松方 弘樹」と「松山英樹」は、 詩人で書家の「相田みつを」とタレントの「せんだみつお」と同じように、 似ている名前の代表だと思う 写真は相田みつをの書であるが、なんとなくいやらしい

似ているのが、人どうしであればまだ良いが 中には、カードゲームと同じ名前という人がいる。 言わずと知れたトランプであるが、調べてみたらトランプは 明治時代に、外国人がこの遊びをしているのを見ていた日本人が 遊んでいる最中に「 trump」=「切り札」と何回も言うのを聞いて 「トランプ」という遊びだと、勘違いしてしまった…というのが語源だそうだ。 じゃあ英語でトランプのことを何というかというと 単なる cards (カード)だそうなので、どうりでクリスマスに良くする遊びなのだと思う クリスマスカードなんちっゃて それにしても「 trump」の語源は、 勝利や征服を意味する「 triumph」だそうなので恐ろしい。 ま、そんなことは置いておいて、トランプもそうだが、 サラリーマン、フリーター、アルバイトなど、 日本で作られた和製英語が結構あるし、 中には、日本語のような英語がある。 有名なのはWhat time isit now?(今、何時ですか?)は 「掘ったイモいじるな!」と聞こえるし How much isthis?(これはいくらですか?)は「ハマチです」と聞こえる。 また、 Can you ski? (スキーができますか?)は 「 巨乳好き?」と聞こえるので、 思わずイエスと言いたくなる。 あるツアーガイドが、初めて海外旅行に行くお年寄りたちに、 入国審査のときに、入国目的を聞かれたら 「 sightseeing(観光)」と言うことを覚えてもらうために 「斉藤寝具と覚えてください」と教えたところ ある爺さんが入国目的を聞かれて、得意になって 「斉藤ふとん店」と大きな声で言った… というのは、知る人ぞ知る有名な笑い話である。