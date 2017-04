今日はピナツボ火山土石流被災地でのスタッフミーティングでした。

もっぱら2016年度の事業アセスメントや近畿ろうきん支援の給食事業報告書作成についてがテーマでした。

現地スタッフの作った報告書の中で子どもたちの出席率がパーセントで示されていて、なかなかまともな報告書らしくなってきているなあ、と思って喜んでいました。

しかし、ちょっと遊び半分で、「体重60キロの人が5キロ増えたら何パーセント増えたことになるだろうか」と問うてみました。そしたら、式も筆算もせずに20%と応えてきたので、「答えを出さなくてもいいから、とにかく式を作ってみて」と聞いていきました。そしたら、どれをどれで割ったり掛けたりするのかわかっていないようすです。もう一人の、小学校の時にクラスで1番だったというスタッフに聞いても要領を得ません。

それでは、生徒の出席率だったらわかるのかな、と思って、「20人中15人出席だったら出席率は何%になるだろうか」と問題を出したら、20÷15と計算しているので、もうだめだ、と思い、一応計算のしかたは説明したものの、また来週行ったら元通りになっているかもしれません。

夜、韓国や中国でどのように数学を教えているのか、ということでいくつかビデオを見てみましたが、中国については日本とまったく同じでした。

九九に関して言えば、「ににんがし」 「にさんがろく」というように私も学校で習いましたが、中国でも、「アールアールスー」「アールサンリウ」というように数字部分だけ並べていきます。

これが英語だと「Two times two equals four] [Two times three equals six]というように長い言い方になります。これが欧米系、そしてフィリピンの人たちの算数苦手の原因の一つとしてあるんだろうなあ、と思います。





もちろん、日本語でも、「ふたつかけるふたつはよっつなり」なんてやっていたらやはり時間がかかりそうですが。





こういう風に考えると、日本と中国は世界最高水準の演算方法を持っているんだと思います。