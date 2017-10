ACT1 ³°»ñ·ÏÀ½Ìô²ñ¼Ò¡¢¼«¼£°å²ÊÂç³Ø¸µ½Ú¶µ¼ø ÀõÉô¿­°ìÀèÀ¸¡ßACT1

10月5日のACT1で、自治医科大学の准教授から外資系製薬会社に転じられた浅部伸一先生にも7年間ぐらい勤務されていたアメリカサンディエゴのスクリプス研究所についてプレゼンテーションいただきました! スクリプス研究所は、世界最大の民間の非営利生物医学研究組織で、世界最高の私立研究機関の1つとも呼ばれています。大学院も併設されていて、生物化学、化学分野ではハーバード大学やUCバークレー、MIT、スタンフォードなどと並ぶ評価を受けています! 浅部先生、有難うございました! プレゼンテーター 外資系製薬会社勤務、自治医科大学元准教授 浅部伸一先生 コーディネータ、ファシリテーター バングラビジネスパートナーズ執行役員、Daffodil Group(Daffodil Japan IT) 執行役員、イノベーション融合学会専務理事、株式会社百様アドバイザー、BELLABOW株式会社CMO、一般社団法人オールニッポンレノベーションアドバイザー、LIGHT UP NIPPON実行委員会、CePiCメンター共同代表、ACT1代表理事 小野智史さん





【略歴】 浅部伸一 大阪府生まれ、奈良県育ち。1990年、東京大学医学部卒。東大病院、虎の門病院等での勤務を経て、1993年より国立がんセンター勤務。ウイルス肝炎の研究に従事。1997年より自治医科大学勤務を経て、2002年より、アメリカ・サンディエゴのスクリプス研究所に留学。肝炎免疫、ビール、ワイン、ゴルフの研究に従事。帰国後、国際医療福祉大学附属病院勤務の後、自治医科大学附属さいたま医療センター消化器科・准教授。現在は、自治医科大学の准教授から転じられて外資系製薬会社に勤務されている。肝臓専門医。

















小野智史 バングラビジネスパートナーズ執行役員、Daffodil Group(Daffodil Japan IT) 執行役員、イノベーション融合学会専務理事、株式会社百様アドバイザー、株式会社BELLABOW最高マーケティング責任者、一般社団法人オールニッポンレノベーションアドバイザー、LIGHT UP NIPPON実行委員会、CePiCメンター共同代表者、ACT1代表理事 Facebookページ https://www.facebook.com/satoshi.ono.735