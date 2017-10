ACT1¡Ú¼¡²óÍ½Äê¡Û¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹ÁíÌ³ÉôÄ¹¡¢ÊÆ¹ñË¡¿Í¸µ¼ÒÄ¹ ²¬ÅÄÂç»ÎÏº¤µ¤ó¡ßACT1

11月のACT1にスクウェアエニックス総務部長、米国法人元社長 岡田大士郎さんにもご登場いただくこととなりました!! 岡田さんが担当された、ドラクエやファイナルファンタジーなどイノベーションを生み出すスクウェアエニックスのワークプレイスについてプレゼンテーションを行っていただく予定です!! プレゼンテーター スクウェアエニックス総務部長、米国法人元社長 岡田大士郎さん コーディネータ、ファシリテーター バングラビジネスパートナーズ執行役員、Daffodil Group(Daffodil Japan IT) 執行役員、イノベーション融合学会専務理事、株式会社百様アドバイザー、BELLABOW株式会社CMO、一般社団法人オールニッポンレノベーションアドバイザー、LIGHT UP NIPPON実行委員会、CePiCメンター共同代表、ACT1代表理事 小野智史さん 【略歴】 岡田大士郎 大学卒業後、1979年日本興業銀行入行。興銀リース、本店営業部、ロンドン支店勤務等を経て1999年同行退社、ドイツ証券東京支社入社。ドイツ銀行グループ税務統括部長等を経て退社。2005年㈱スクウェア・エニックス入社、米国現法 (Square Enix, Inc) President and COO、北米地域担当、同ViceChairmanを経て07年9月より本社総務部門で総務部長としてワークプレイス変革、インナーブランディン等、経営基盤の維持構築に従事中。ファシリティオフィスサービスコンソーシアム(FOSC)副代表理事、東京支部長。

















小野智史 バングラビジネスパートナーズ執行役員、Daffodil Group(Daffodil Japan IT) 執行役員、イノベーション融合学会専務理事、株式会社百様アドバイザー、株式会社BELLABOW最高マーケティング責任者、一般社団法人オールニッポンレノベーションアドバイザー、LIGHT UP NIPPON実行委員会、CePiCメンター共同代表者、ACT1代表理事 Facebookページ https://www.facebook.com/satoshi.ono.735