「Holy Grail」Haydenがチームライダーと共に長い年月を掛けて完成させた ニューモデル「ホーリー・グレイル」。このモデルは「ヒプト・クリプト」同様にビギナーサーファーから トッププロサーファーまで全てのレベルのサーファーに対応してい るモデルです。テイクオフの早さやスピード性、乗り易さなどの「ヒプト・クリプ ト」の利点を残しつつ、カーヴィング性やパフォーマンス性を追求 したモデルとなっています。 「Hypto Krypto Blonde」

また、今週末に営業さんが、このニューモデルを持って営業に来る予定です。波もありそうなので、是非試乗して下さい。 「Hypto Krypto Blonde」Surfboard Of The YearをU.S.とAUSで合計3度受賞したHaydensh apesの代表的なモデル「ヒプト・クリプト」に新たに加わった ニューデザイン「ヒプト・クリプト ブロンド」。カーボンレールにホワイトスプレーを施すことにより、見た目がよ り洗練されました。10月5日までにオーダー頂くと、来年2月納品となります。また、今週末に営業さんが、このニューモデルを持って営業に来る予定です。波もありそうなので、是非試乗して下さい。