剣と魔法のログレス〜そして伝説へ〜

「起きなさいわたしの可愛いアグリアス!



今日は社長室へ行く日だったでしょう!



早いものねあのゴミみたいなデスマーチプロジェクトからもう1ヶ月がたったなんて。



お母さんはお前を勇敢な社畜に育てたつもりです。



さあ、最上階のエレベーターを降りてまっすぐ向かうと社長室です。



ちゃんと社長に挨拶するのよ。







(ドゥドゥ)



アグリアスやどうしたの?

はやく社長に会っていらっしゃい





(ドゥドゥ)



アグリアスやどうしたの?

はやく社長に会っていらっしゃい





(ドゥドゥ)



アグリアスやどうしたの?

はやく社長に会っていらっしゃい





(ドゥドゥ)





アグリアスやどうしたの?

はやく社長に会っていらっしゃい

」







(ダッダッダッダッ)







「よくぞ来た!勇敢なる前任の後継アグリアスよ!



そなたの前任は 戦いの末 メンタルがダウンして退職したそうじゃな。



その前任の後を継ぎ旅に出たいというそなたの願い しかと聞き届けた!



敵はあの大規模プロジェクトじゃ!



社内の人々はいまだそのプロジェクトの名前すら知らぬ。



だがこのままではやがて会社はプロジェクトに滅ぼされよう!



会社で暇そうな仲間を見つけ 総務で装備を整えるがよかろう



また会おう!アグリアスよ!」







アグリアスは単身赴任の為の資金とレオパレスの鍵をもらった。

















