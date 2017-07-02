『遥華』でフカヒレあんかけチャーハン定食・クラゲサラダセット

2017年06月28日 のお昼ご飯

ぜーーーったいに完食は無理だから、手伝い要員を誘っていきました

を、取り皿をもらって、どさっと手伝い要員へ フカヒレ餡かけ炒飯を、取り皿をもらって、どさっと手伝い要員へ

くらげサラダが、さっぱり系なので、まだ助かってます

前回の麻婆豆腐だと、多すぎると言われたからに違いない

スープ

最後にデザートの胡麻団子で死にそうになる



中華バイキング 美食天地 遙華

https://r.gnavi.co.jp/c699301/?sc_cid=ptg_rtop

ジャンル：梅田で中華食べ放題

アクセス：地下鉄谷町線東梅田駅 F-82番出口 徒歩1分

住所：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-B200 大阪駅前第3ビルB2

姉妹店：

・中国王宮海鮮料理 遙華 北新地店

https://r.gnavi.co.jp/e063tgua0000/?sc_cid=ptg_rtop2

・焼肉 華道

https://r.gnavi.co.jp/5p87c6va0000/?sc_cid=ptg_rtop2

ネット予約：中華バイキング 美食天地 遙華のコース一覧

https://r.gnavi.co.jp/plan/c699301/plan-reserve/plan/plan_list/?sc_cid=ptg_plan

周辺のお店：ぐるなび 梅田・大阪駅×バイキング・ビュッフェ

http://r.gnavi.co.jp/area/aream3102/buffet/rs/?sc_cid=ptg_rs

情報掲載日：2017年7月2日 ジャンル：梅田で中華食べ放題アクセス：地下鉄谷町線東梅田駅 F-82番出口 徒歩1分住所：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-B200 大阪駅前第3ビルB2姉妹店：・中国王宮海鮮料理 遙華 北新地店・焼肉 華道ネット予約：中華バイキング 美食天地 遙華のコース一覧周辺のお店：ぐるなび 梅田・大阪駅×バイキング・ビュッフェ情報掲載日：2017年7月2日











