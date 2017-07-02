お昼御飯だぁーっっ

北新地を中心に。一日の楽しみはお昼ごはん♪

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『遥華』でフカヒレあんかけチャーハン定食・クラゲサラダセット

2017年06月28日　のお昼ご飯

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ぜーーーったいに完食は無理だから、手伝い要員を誘っていきました

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フカヒレ餡かけ炒飯を、取り皿をもらって、どさっと手伝い要員へ

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くらげサラダが、さっぱり系なので、まだ助かってます

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前回の麻婆豆腐だと、多すぎると言われたからに違いない

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スープ

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最後にデザートの胡麻団子で死にそうになる

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中華バイキング 美食天地 遙華
https://r.gnavi.co.jp/c699301/?sc_cid=ptg_rtop
ジャンル：梅田で中華食べ放題
アクセス：地下鉄谷町線東梅田駅 F-82番出口 徒歩1分
住所：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-B200 大阪駅前第3ビルB2
姉妹店：
・中国王宮海鮮料理 遙華 北新地店
https://r.gnavi.co.jp/e063tgua0000/?sc_cid=ptg_rtop2
・焼肉 華道
https://r.gnavi.co.jp/5p87c6va0000/?sc_cid=ptg_rtop2
ネット予約：中華バイキング 美食天地 遙華のコース一覧
https://r.gnavi.co.jp/plan/c699301/plan-reserve/plan/plan_list/?sc_cid=ptg_plan
周辺のお店：ぐるなび　梅田・大阪駅×バイキング・ビュッフェ
http://r.gnavi.co.jp/area/aream3102/buffet/rs/?sc_cid=ptg_rs
情報掲載日：2017年7月2日

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