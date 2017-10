世間は3連休ですが・・・戯言は　変わらずに　笑！

Bruno Mars - Just The Way You Are

素顔のままで・・・ あなただけの方法

↑ どっちでしょうか? 笑

でも 良い曲ですね〜!





本日最初は、くそ! ファミマTカードポイントが・・・







ファミマTカード 使用してたのですが あ〜〜らよく見ると 期限が 切れてるじゃないですか? で、ヤフーにも登録してたんで 気が付くと ポイントが なくなってる??? えっ? なんで ? で やっと 気が付きました、 今現在 ヤフーTポイント 1ポイント なんで? 毎日ブログ書いて 1ポイント もらってる分まで 消えた? くそ! で カード裏の問い合わせに 電話すると 店舗で 申請してくれと・・・おいおい・・で、地元にある(湯島)の ファミマ行くんですが 店員 日本人いない 話が 通じん (^_^;) で、わざわざ、日本人のいる店舗に、アキバまで、いたけど、 今度は 反対に カード裏の電話に 電話してくださいと、、、、おい! で 仕方ないので 新しい カードを 再度 登録してきた。

一応 今までに 3000ポイントぐらいは 貯まってきたので 座椅子を 値引きで 買おうと 思ったのに・・・・・ 1ポイント あほくさ!

このところ ファミマも セブンも 家の近所は 大概 アセアン系店員 たぶん 日本人も いるのだろうけど バックヤードに いる? 近所は 良い子ばかりで あいそが かなりいいので、 全然平気なのだけど こういう時の 対応は 難しいですね!

で 家のが 前に セブンに 申し込みを したらしいのだが・・・ 無理だったみたい、笑、だわな〜 研修生組が 多いから・・・

また 明日 前のカードが 失効してないか 電話してみよう、 3000ポイント 大きいな〜〜! けち? アコ? 笑!







3連休初日 雨予報でしたが 夕暮れには こんないい天気・・・

家で ブログ徘徊・コメント徘徊してたのだが、ぴょこんと ライン

SKBさんと 雑談 笑、ひまなんですね〜?

ヒマですアコ 爆笑 ここ最近、まあ アサワの世話は してますが

自分の周りの ピナは おとなしく、(相手しないだけですが)

ひま〜 なので FBで 案内してた チャットとか 登録して

くる、メールを みて暇つぶししてみたり・・・アホ?

まあ サクラが 多い ガールズチャット 一応 無料

見るだけ、返信すると 金が かかる、1通 200円、(^_^;)

フィリピンに 昔 SMSを 送るのでも 100円だったけど

更に 高い、、、、ああだこうだと SKBさんと 話してて、

プロのご意見を 参考に 消去しました 爆笑!

で、 暇つぶしが 一つなくなったので ・・・・・

ボッタクリの連休だけど ちょいと 覗きに GOGO 爆笑

まあ 人の 多いこと・・・台選び出来ないので、

やめよかな〜と 思いつつ 打つ、爆笑!

8000円ほどで 連荘を 引き当て 1200枚ほど、

で すぐ やめる訳も なく

交換 900枚 ここで やめれば 少し浮き・・・

やめるはず無く

+1000の所で やんピ!

はよ やめれ、と 声がする? 爆笑