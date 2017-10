Life Life goes on🎶

https://www.youtube.com/watch?v=zFerFs2HkYo







Life goes on・・ 海外経験もなく英語もならったことない私なので改めて調べてみたら「人生は続く」と言う意味の他に「しょうがない」って意味でもあるんですね?

失敗したときや悲しい思いをしてるひとに掛ける言葉みたいです。

昨日の私は本当にどうしようもないとこに落ちていて・・「私なんて生きてるだけでみんなに迷惑かけてるだけじゃん」って思って涙が出て止まらなかったんです。

ここ数日の仕事が(私にしては)ハ−ドだったのと、夕方になってわかったのは風邪も引いていたみたい(熱が出てきた)なんですが・・・

その前にちょっとある出来事があって、ショックだったのと・・それに関連して普段は封印してることまでみんな思い出して一気に落っこちました。

考えてもしょうがないことなんですけどね。

明けて今日聴いてたら。。。

「キミの愛で埋めつくせ」。。。その言葉がまるでお薬のように心に響きました。

そうですよね。。。私にできることなんてそれしか無い。

オトさん、素敵な曲を作ってくれてありがとう!!

ネイバーズを通してのたくさんの出会いにも感謝です♬





聴いてもらえばわかりますが、お気に入りなのは言うまでもなく。。。

