¥×¥í¥Í¥¯¥µ¥¹ ¡Ê7893¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ä¤ó¤ï¤ê¤È

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Ï¢17. 3 21,556 2,362 2,548 1,804 62.1   24
Ï¢18. 3Í½ 22,200 2,500 2,550 1,780 62.9  26
Ï¢19. 3Í½ 23,000 2,700 2,750 1,900 67.1  26¡Á28

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