¥×¥í¥Í¥¯¥µ¥¹ ¡Ê7893¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ä¤ó¤ï¤ê¤È

|
¥×¥í¥Í¥¯¥µ¥¹ ¡Ê7893¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Çã¤¤ÉÕ¤±Æü2013Ç¯7·î30Æü
¡ÚÆÃ¿§¡Û¾å¾ì´ë¶È¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¥í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢£É£Ò»Ù±çÂç¼ê¡£ÅÅ»Ò³«¼¨ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¶¯¤ß¡£Íø±×¤Ï¾å´üÊÐ½Å
³ô¼çÍ¥ÂÔ¡¡ËèÇ¯3·î¸¢Íø¡¡¥¯¥ª¥«¡¼¥É500±ßÁêÅö¡¡100³ô°Ê¾åÊÝÍ
¢¨1Ç¯°Ê¾å3Ç¯Ì¤Ëþ·ÑÂ³ÊÝÍ¤Î¾ì¹ç¡¢100³ô°Ê¾å1,000³ôÌ¤Ëþ¤Î³ô¼ç¤Ë¤Ï1,000±ßÁêÅö¡¢1,000³ô°Ê¾å¤Ï3,000±ßÁêÅö¡¢3Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³ÊÝÍ¤Î¾ì¹ç¡¢100³ô°Ê¾å1,000³ôÌ¤Ëþ¤Ï1,500±ßÁêÅö¡¢1,000³ô°Ê¾å¤Ï5,000±ßÁêÅö
Ä¹´üÊÝÍ¤Î¤¿¤á1500±ßÊ¬¤Î¥¯¥ª¥«¡¼¥É¡£
1Ã±¸µ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ³ô²Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤¸¤ãÇä¤ì¤Þ¤»¤Ì¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤¬IR¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¹¥Ä´¡£
Ã¢¤·Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤â¥¬¥ó¥¬¥ó¹¶¤á¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç³Ú´Ñ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¶ÈÀÓ¡Û Çä¾å¹â ±Ä¶ÈÍø±× ·Ð¾ïÍø±× ½ãÍø±× 1³ô±×(±ß) 1³ôÇÛ(±ß)
Ï¢15. 3 21,119 1,991 2,036 1,358 43.7¡¡¡¡ 18
Ï¢16. 3 20,971 2,226 2,255 1,680 56.3 ¡¡¡¡ 23µ
Ï¢17. 3 21,556 2,362 2,548 1,804 62.1 24
Ï¢18. 3Í½ 22,200 2,500 2,550 1,780 62.9 26
Ï¢19. 3Í½ 23,000 2,700 2,750 1,900 67.1 26¡Á28
Çä¾åÍø±×ÇÛÅöÁ´¤Æ±¦¸ª¾å¤¬¤êÍ½Äê¡£
Í¾Äø´ë¶ÈÅª¤Ë¤Ý¤«¤ò¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï½çÅö¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºâÌ³Åª¤Ë¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤·¡£
»ØÉ¸Åª¤Ë¤Ï¤ä¤ä³ä¹â´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤¬Í¥ÂÔ¹þ¤ß¤À¤È¤½¤³¤½¤³¤ÎÍø²ó¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È·ÐºÑ
- >
- ¶âÍ»¤ÈÅê»ñ
- >
- ³ô¼°
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë