子供がニートになるのは親の教育の責任？ 「SMAPの3人もニートに…メリーが怖くて誰も仕事を頼めない」

子供がニートになるのは親の教育の責任?引きこもり経験者は…

2017/7/1 16:30 しらべぇ



「働きすぎ」と言われがちな日本人だが、一方で「働かない」人も存在する。どんな生き方をするのも個人の自由ではあるものの、「勤労」が国民の義務であることや、親の支援を受けることに対する風当たりは強い。



中には「親の教育のせいでそんな風になった……」などと白い目で見る人もいると言うが、実際のところどうなのだろうか。



■4割以上は「親の責任」



ニートグラフ1

?sirabee.com



しらべぇ編集部が全国の20~60代の男女1342名に調査を行なったところ、「子供がニートになるのは親の教育が原因だと思う」と回答したのは全体の4割強。



半数には及ばないものの、そのような考えを持つ人は少なからずいることがわかった。



■年代が上がるほど「親の教育」



ニートグラフ2

?sirabee.com

年代別に見ると、男性では20代、女性では30代がもっとも該当率が低い結果に。全体の傾向としては、年代が上がるほど「親の責任」と答えることがわかった。



■「引きこもり」男性に聞くと……



しらべぇ取材班は、現在進行系で引きこもっている、ニート歴7年の男性に話を聞いた。基本的に家にいるので、スカイプでの取材である。



「僕はもともと大卒で上場企業に入社したのですが、『働く』ということが性が合ってなかったのか、1年で退社。その後、職を転々として、今ではプロのニートになっちゃいました。



うちの親はもともと教育熱心で表面的には厳しかったんですけど、でもダメを貫いたら許してくれるっていうか、どこかで折れる瞬間がくるんですよ。自分も30年以上ふたりの子供やってるから、わかっちゃうんですよね。結果、折れて折れてを繰り返して今に至るって感じです。



まあでも、これは生まれた家が特殊だったおかげもあるかなと。東京の中心部に土地を持っていて、その収益で暮らしていけるんですよね。税金は高いけど、僕ひとりなら平気ですし。



ブラック企業って言うんでしたっけ? 命すり減らして働いてる同世代の人多いみたいですけど、滅多に帰省しない彼らよりずっと家にいてたくさん母親の話し相手になってあげてる自分のほうが余程親孝行だと思いますね」



話を聞く限り、彼の場合は親というよりも、彼自身に大きな問題がありそうだ。あなたの周りにいる人はどうだろうか?



・合わせて読みたい⇒暇なくらいなら働きたい? もっとも労働意欲が低いのは…



(文/しらべぇ編集部・尾道えぐ美)



【調査概要】 方法:インターネットリサーチ「Qzoo」

調査期間:2017年6月2日〜2017年6月5日

対象:全国20〜60代の男女1342名(有効回答数)



【関連記事】

兄イケメン、妹ゴリラ似 兄弟と比較され…

子供が問題を起こすのは親のせい?責任転…

暴力は連鎖する?親から殴られるといじめ…

ダメ親を反面教師にする子供の割合 「父…

体罰に借金まで!ひどい毒親の仕打ちがも…

寝不足になったらゴメンなさい[ネタりかアプリ]

恋愛下手な人がみんな読んでる[ネタりかアプリ]

最終更新日

2017/7/1 16:30

しらべぇ

アプリ限定 人気ランキング

1

前田敦子「害のないおじさん」新井浩文との恋愛を全否定

前田敦子「害のないおじさん」新井浩文との恋愛を全否定

144

2017/7/1

日刊大衆

ネタりかアプリで見る

2

稲村亜美が「大谷翔平と熱愛」完全否定も球界から「付き合っちゃえ!」の声

稲村亜美が「大谷翔平と熱愛」完全否定も球界から「付き合っち…

34

2017/7/1

アサ芸プラス

ネタりかアプリで見る

3

工藤静香

ジャニーズの圧力で「完全タブー化」が進む工藤静香 週刊誌も…

83

2017/7/1

日刊サイゾー

ネタりかアプリで見る

4

犯人(右)と瓜二つの無実の男性が17年も服役(画像は『Washington Post 2017年6月13日付「An innocent man served 17 years. His ‘crime’? He looked almost exactly like the real suspect.」(Kansas Department of Corrections)』のスクリーンショット)

真犯人と瓜二つの男性、誤認逮捕で17年服役(米)

45

2017/7/1

Techinsight

ネタりかアプリで見る

5

容疑者の自宅アパート(C)日刊ゲンダイ

品川女性殺人未遂 61歳男の動機は「家賃滞納」じゃない?

36

2017/7/1

日刊ゲンダイ

ネタりかアプリで見る

6

広瀬すずとキスできるならいくら出せる? 男たちの欲望が生々しい

広瀬すずとキスできるならいくら出せる? 男たちの欲望が生々…

36

2017/7/1

しらべぇ

ネタりかアプリで見る

7

写真はイメージ(C)日刊ゲンダイ

広告代理店勤務 元ジャニーズ小原裕貴が謳歌する六本木ライフ

62

2017/7/1

日刊ゲンダイ

ネタりかアプリで見る

8

浜崎あゆみがSEXY過ぎる胸元から太ももまで天使のような美しいボディーをアピール!

浜崎あゆみがSEXY過ぎる胸元から太ももまで天使のような美しい…

35

2017/7/1

WWSチャンネル

ネタりかアプリで見る

9

吉田沙保里に「男に突進しすぎ」澤穂希が注意!?

吉田沙保里に「男に突進しすぎ」澤穂希が注意!?

59

2017/7/1

日刊大衆

ネタりかアプリで見る

10

「カップ焼きそば食べたことない」 61歳の大地真央が美を保つ食事とは

「カップ焼きそば食べたことない」 61歳の大地真央が美を保つ…

33

2017/7/1

しらべぇ

ネタりかアプリで見る

続きをネタりかアプリで見る

?

アプリが開かないときは

このネタ読んでどう思う?

5

61

このネタへのコメント

24件並び替え

コメントを書く

匿名希望 さん

2017/7/2 00:43

うちの弟27年間生きて、27年ニート。

クズ‼

母親が甘やかしたからだ‼

母親も、弟も許せない。



そうだね!0ポイ違反報告

匿名希望 さん

2017/7/1 22:28

現代は、

ズルく、悪く、卑怯な人間ほど生きやすい。



つかこの画像悪意を感じるのは俺だけか?w



そうだね!2ポイ違反報告

匿名希望 さん

2017/7/1 22:14

その大学に親がどれだけたくさんの学費を払った、ニートになったら多額の学費はどぶ川に捨てたのと、同じ、親が哀れ過ぎる〜。



そうだね!1ポイ違反報告

匿名希望 さん

2017/7/1 22:00

叔父は40年引きこもり、ニートなんて甘い

ただの穀潰し

ただ飯食って寝て糞して40年

最近は認知症、悲劇通り越して笑えます。

面倒なんかみませんよ

最後は放置します



そうだね!3ポイ違反報告

匿名希望 さん

2017/7/1 21:52

コミュニケーション能力の低下が原因じゃないの?

働く事は人間力も必要

本当、誰かのせいにする考えは、甘えだよ

自分の選択でしょ?

働かないっていう選択をしたのは本人だよ



そうだね!3ポイ違反報告

さらに5件表示

自分の書いたコメント



Yahoo!検索で調べてみよう

スカイプ子供 教育税金 高い親 子供親 ニート