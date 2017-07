ÄÔ´õÈþ¤ÎÊì¤Ë¤è¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹¡ØCiel Amour¡Ù¤¬¥ä¥Ð¥¤¤ÈÏÃÂê¡Ä¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì

辻希美の母によるバーガー店『Ciel Amour』がヤバイと話題…実際に行った結果

人気アイドルグループ『モーニング娘。』の元メンバーで、3児の母でもあるタレント・辻希美の母が、1日、板橋区にハンバーガー店『Ciel Amour』をオープンした。



辻母は以前から店を持ちたいという願いがあり、辻希美も応援のためさまざまな手伝いをし家族で努力しているようだが、インターネット上では“すでにヤバい”と報じているメディアもある。



■ネットの評判は…



いったいなぜヤバいのかというと、ネットの声も含めて



・辻希美が炎上体質



・ピンクの看板が異彩を放っている



・辻希美のデザインが受け入れられなそう



・ただ名前を貸している?



・ハンバーガーが美味しくなさそう



・ハンバーガーが1,000円以上するのは高い



などの不安要素があるのだそうだ。最近は家族で寿司屋へ行っただけで叩かれてしまった辻だが、本当に辻母のハンバーガー店はネットの報道やウワサのとおりヤバい店なのだろうか?



真相を確かめるべく、オープンして2日目に行ってみることにした。



■子連れに優しいデザイン





?sirabee.com

店は都営三田線西台駅から徒歩4分程度の閑静な住宅街にある。確かにオシャレだが、報じられていた“ピンクの看板が異彩を放っている”といったイメージはない。





?sirabee.com

店内もカフェのような落ち着いた雰囲気で、家の近所にあったら嬉しい感じ。評判だけ聞くとドピンクなのかと思いそうだが、老若男女違和感なく使えそうなデザインだ。





?sirabee.com

また、キッズスペースも完備しており子連れにとって非常にありがたい。辻希美やその母の、子供に対する優しさをぞんぶんに感じられる店構えである。





?sirabee.com

また、テーブルの角が子供がぶつかっても怪我をしないよう、保護しているところにも細やかな心遣いを感じた。



■ハンバーガーの値段は





?sirabee.com

次に気になるのが、ハンバーガーの値段。もっとも安いハンバーガーは780円、最高値のシエルバーガーは1,130円と、一般的なグルメバーガー店と同程度に設定されている。





?sirabee.com

バンズのサイズは通常サイズ11cm、キッズサイズ8cmとビッグサイズ。これで具がショボくなければ、ネット上の評判「ハンバーガーの値段が1,000円以上は高い」は否定できるだろう。





?sirabee.com

ちなみにしっかりとアレルギーの原因になる特定原材料7品目についても使用しているか記載しており、当たり前のことだがこちらにも気遣いを感じられた。



■味もボリュームも最高



注文後数分で、お待ちかねのバーガーが到着!





?sirabee.com

こちらのキッズチーズバーガーセット(680円)は、チーズバーガーのほかにドリンクとポテト、プチデザートがついたもの。





?sirabee.com

大きさもファストフード店のハンバーガーの2倍ほどあり、おもちゃこそつかないものの、ファストフード店のセットとそこまで値段が変わらないところが嬉しい。





?sirabee.com

こちらは最高値の『シエルバーガーセット』(1,430円)。まず見て思ったのは、とにかくデカい! ということ。





?sirabee.com

アボカドや目玉焼き、ベーコンなどの具材がこれでもかと入っており、ボリュームもインパクトも味も最高! これで1,500円を切るのは、むしろ安いのではないだろうか?





?sirabee.com

そして、こちらがもっとも安い『ハンバーガーセット』(1,080円)。最安値だが、男性でも十分に満腹になれるボリュームである。





?sirabee.com

味もパティに国産牛100%を使用しているだけあり、噛むと肉汁から旨味がタップリと出てきて激ウマい。



美味しくなさそうといった評判は単なる言いがかりだと感じられる、1,000円以上してもコスパ良好な素晴らしいハンバーガーだ。



■お世辞抜きに素晴らしい店



ネット上では叩く人もいるようだが、お世辞抜きの総評として、一般のグルメバーガー店より味も値段も優れている優良店だった。



余談だが、辻希美本人もオープン直後で忙しいからだろうか? 店の手伝いを従業員として、一生懸命されていたところも好感がもてた。



店へ一回行けば、辻希美が名義貸しで金儲けをしようとしているワケではなく、地域住民に愛される店を作ろうとしていることがわかるはず。



子連れもバーガーマニアも楽しめる『Ciel Amour』やや行きづらい場所にあるのだが、ぜひ一度行ってみることをおススメするぞ。



(取材・文/しらべぇ編集部・熊田熊男)



匿名希望 さん

2017/7/3 01:04

んまそ〜

大阪にも店出してくれたら絶対食いに行くのにな〜



匿名希望 さん

2017/7/3 00:57

食べづらそ



匿名希望 さん

2017/7/3 00:48

辻の名前がなきゃ、全国的には知り渡らなかったと思う。



ファン(おるかは知らん)が来店しまくったら、近隣住民に迷惑がかかりそう。そして、トラブルに発展する予感!近隣住民に迷惑がかからなきゃ良いけどな。住宅地みたいやし。まぁ、トラブルになる前に、潰れる方が早いかもやけど(爆)



匿名希望 さん

2017/7/3 00:43

キッズスペースに置いてある🍔ハンバーガーのが、何か美味しそうに見える(笑)



>味もパティに国産牛100%を使用しているだけあり、噛むと肉汁から旨味がタップリと出てきて激ウマい。



国産牛?嘘やろ(爆)

産地偽装だったりして(笑)

見た目、ガチガチに固そうやし、食品サンプルに見えてならない。

リピーター率は少なそう。



匿名希望 さん

2017/7/3 00:41

辻ちゃんと関係無くても、写真を見る限り美味そうだし、食べてみたい。



