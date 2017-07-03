À¸¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹ ¡Ö¥ß¥ë¥¯(MILK)¡×½ÂÃ«¤ËÃÂÀ¸ - À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤Ê¤É 2017Ç¯7·î3Æü 11»þ15Ê¬ ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥ì¥¹
|
ÆüËÜ½é¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹¡Ö¥ß¥ë¥¯(MILK)¡×¤¬¡¢º£Åß¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¡¢2017Ç¯7·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é7·î31Æü(·î)¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥«¥Õ¥§¥Þ¥ó¥É¥¥¡¼¥«Æâ¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¥±¡¼¥¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ëÌ¾ÏÆÌò¤È¤·¤Æ¡¢Ëü¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¡£ÆüËÜ½é¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ß¥ë¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¸¦µæ¤ò½Å¤Í¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¼çÌò¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿ô¡¹¤ò³«È¯¡£
¡ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¡É¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¼çÌò¤Î¡Ö¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¡×¡¢ËÌ³¤Æ»º¬¶üÃÏ¶è¤ÎÆÃÇ»¥ß¥ë¥¯¤ò»È¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¥½¥Õ¥È¥Ñ¥Õ¥§¡×¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¸ÂÄê¤Î¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥¿¥«¥Ê¥·Æý¶È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿µæ¶Ë¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢Ç»¸ü¤ÊÆý¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆý»éËÃÊ¬¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤²¤ë°Ù¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃúÇ«¤Ë¶õµ¤¤ò¤Õ¤¯¤Þ¤»¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
À¸¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹¡Ö¥ß¥ë¥¯(MILK)¡×
¥ª¡¼¥×¥ó´ü´Ö¡§2017Ç¯7·î1Æü(ÅÚ)¡Á7·î31Æü(·î)
¢¨º£Åß¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-22-11 ¥ë¥ß¥Í¥Þ¥ó½ÂÃ«1F¡Ö¥«¥Õ¥§¥Þ¥ó¥É¥¥¡¼¥«Æâ¡×
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á24:00(¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼ 23:00)
TEL¡§03-5428-4455
¡ã¥á¥Ë¥å¡¼Îã¡ä
¥ß¥ë¥¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥ 680±ß(ÀÇ¹þ)
¥ß¥ë¥¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥ 780±ß(ÀÇ¹þ)
¥ß¥ë¥¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Èçõ¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥ 880±ß(ÀÇ¹þ)
¥ß¥ë¥¡¼¥½¥Õ¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥§ 780±ß(ÀÇ¹þ)
¥ß¥ë¥¡¼¥½¥Õ¥È¤Èçõ¤Î¥Ñ¥Õ¥§ 880±ß(ÀÇ¹þ)
¥ß¥ë¥¡¼¥½¥Õ¥È¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥§ 880±ß(ÀÇ¹þ)
¥ß¥ë¥¡¼¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à 500±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¸ÂÄê
¥ß¥ë¥¡¼¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥Õ¥§ 700±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¸ÂÄê
[¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à]À¸¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹ ¡Ö¥ß¥ë¥¯(MILK)¡×½ÂÃ«¤ËÃÂÀ¸ - À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤Ê¤É
³°Éô¥µ¥¤¥È
¼«Á³ÇÉ¥³¥¹¥á¡Öshiro(¥·¥í)¡×¼«Í³¤¬µÖ¤ËÏ©ÌÌÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó¡¢ÅÔÆâ½é¤Î¥«¥Õ¥§¤òÊ»Àß
¡Ö¥«¥Õ¥§¥³¥à¥µ¡×¤«¤é¹ñ»º¥é¥¤¥Á¤Î¥±¡¼¥&¥Ñ¥Õ¥§¡¢Æù¸ü¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥é¥¤¥Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤»¤¿¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¡Ö¥Ö¥ê¥¸¥§¥é¡×¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Þ¥ó¥´¡¼¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡¢²¹¤«¤Ê¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤ËÇ»¸ü¤Ê¥Þ¥ó¥´¡¼¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ò¶´¤ó¤Ç
¡ÖÃíÌÜ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯
³Ø³ä¤Ç´ñÀ×¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤¬ÌµÎÁ¤Ë
ÌÍ¹¥¤¤Ï¥Ï¥º¤»¤Ê¤¤ ¿·½É¤Î¤ªÅ¹
¹Åç¤Î¥»¥Ö¥ó¤ÇÇã¤¨¤ë¤´ÅöÃÏ¿©ÉÊ
facebook¤ÇÁ÷¤ë71
twitter¤ÇÁ÷¤ë2857
LINE¤ÇÁ÷¤ë
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- Yahoo!¥µ¡¼¥Ó¥¹
- >
- Yahoo!¥Ö¥í¥°
- >
- Îý½¬ÍÑ
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë