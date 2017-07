普通の恋愛よりも楽だから?ダメだと分かってるのにハマってしまう”不倫の魅力”とは

2017/7/11 22:00 恋愛jp



近頃はワイドショーやTVドラマなどで不倫の話題を目にする機会が多いですよね。

不倫が発覚すると強い非難を受けるのに、どうして普通の恋愛をせずに不倫に走る女性が後を絶たないのか不思議に思いませんか?



そこで今回は、多くの女性たちを惑わせる「不倫の魅力」を皆さんにご紹介しますね。



●(1)既婚男性の持つ魅力



『大人の余裕が素敵ですよね、独身男性よりも色んな面で余裕があるように感じます』(28歳/飲食)



家族を守っている既婚男性には、独身男性の持っていない包容力があります。

奥さんと生活しているので女性扱いが巧みで、自由気ままな生活を楽しんでいる独身男性よりも女性に対して優れた気遣いを見せてくれます。



また家族を養う大黒柱である既婚男性の多くは、独身男性と較べて社会的地位や経済力などの面で優れています。

そのため独身男性との交際よりも優雅なデートが楽しめる など、既婚男性が魅力的なことが不倫に魅力を感じる女性がいる理由の一つなんです。



●(2)禁断の関係



『ロミオとジュリエット効果なんですかね、しちゃいけないと言われると余計にしたくなります。バカですよね……』(26歳/看護師)



不倫関係は違法なので、奥さんに隠れてコソコソと密会する必要があります。

好きなタイミングで会うことが難しい上に、奥さんが立ち寄りそうな場所を避けてデートをする必要があるなど、多くの制約が存在します。



しかし不倫に伴う制約は、むしろ恋愛感情を高める大切な要素 なんです。

自由に会えない、人目をはばかる必要がある……そんな禁断の関係に普通の恋愛では得られない刺激を感じます。

そのため多くの女性たちが、不倫にのめりこむんです。



●(3)奥さんとの対立



『奥さんよりも私と一緒に居る方が楽しいと思われたいし、求められたい』(30歳/受付)



不倫すると交際相手の奥さんは絶対に負けたくない恋のライバルとなります。

そのため奥さんの目を盗んで男性と密会することで、自分の方が女性として魅力的だと認められたような優越感が得られます。



奥さんに張り合うように既婚男性に尽くすなど、1人の男性をめぐる奥さんとの対立自体が普通の恋愛では得られない魅力なんです。



●(4)ロマンチックな恋愛ができる



『絶対に結婚は無理ってわかってるからこそロマンチックでいられるのかも……』(25歳/商社)



学生時代など若い頃は、あまり将来のことに頭を悩ませずに純粋な恋愛を楽しめます。

それでも年齢を重ねるごとに結婚を含めた色々な問題が生じて、ただ恋愛を楽しんでいるわけにはいかなくなります。



一方で不倫の場合は交際相手の世話を奥さんがしてくれる ので、恋愛に水をさす野暮な話題を避けてロマンチックな時間を満喫できます。



●(5)男性に束縛されない



『お互いに美味しいとこ取りの関係が一番理想的なんです、私は結婚よりも自由な恋愛を楽しみたい』(29歳/経理)



全ての女性が結婚を目指して交際していたり、ずっと好きな男性と一緒に居たいと願っているわけではありません。

恋愛を楽しみたいけど結婚は考えてなかったり、男性に束縛されたくないと感じている女性も少なくないです。

こうした女性にとって既婚男性との不倫はとても気楽な関係です。



不倫する男性の大半は奥さんと別れる気がなく家族サービスに時間をとられるので不倫相手とデートをできる時間は限られています。

しかし不倫特有のドライな関係性が、気ままに恋愛を楽しみたい女性にとっては好都合 なんです。



----------



以上、不倫の魅力について詳しくご紹介しましたが、いかがでしたか?



普通の人間にとってデメリットに思える部分も、不倫にのめりこんでいる女性にとっては魅力的に思えるんですね。

交際相手の家族まで巻き込んで、ドロ沼の状態に陥る可能性があるのにやめられない不倫の魅力。



興味を惹かれる方も多いでしょうが、独身の魅力的な男性も大勢いるので普通の恋愛を楽しむことがオススメですよ。



(文/恋愛jp編集部)



最終更新日

2017/7/11 22:00

恋愛jp

?

アプリが開かないときは

このネタ読んでどう思う?

3

7

このネタへのコメント

4件並び替え

コメントを書く

匿名希望 さん

2017/7/12 00:05

だらしない女ねぇ。



そうだね!0ポイ違反報告

匿名希望 さん

2017/7/11 23:11

バカか



そうだね!7ポイ違反報告

匿名希望 さん

2017/7/11 22:51

どうぞご自由に。

妻の立場からしたら、金さえくれれば別れてもいい。

あんな旦那のしつけてやるわい



そうだね!6ポイ違反報告

匿名希望 さん

2017/7/11 22:14

ロマンティックもいいけど、バレたら大変よ。

自分の親にも迷惑かけるし。金はかかるし。バレたあとの態度の急変とかね。

全然ロマンティックじゃないわよ。



そうだね!9ポイ違反報告

自分の書いたコメント