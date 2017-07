Æ±À³Ãæ¤ËÁê¼ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¡ÖµÞ¤Êµ¢Âð¡×¤¬¥­¥±¥ó¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï

同棲中に相手を不快にさせる「急な帰宅」がキケンな理由とは

2017/7/14 20:27 愛カツ



彼との楽しい同棲生活、皆さんは生活時間が定まっているでしょうか。



仕事の関係で生活する時間が定まっていない方もいるでしょうし、友人知人との付き合いや趣味で帰宅時間がマチマチな人もいることでしょう。



しかし、予定とは違う“急な帰宅”をすると、彼はあなたのことを不振がってしまいます。一体不審がってしまうのは、なぜなのでしょうか。





同棲中に相手を不快にさせる「急な帰宅」がキケンな理由とは







■1、予定が急に変わる相手と会っていると思われる



急に帰宅するということは、会う相手の予定が急に狂ってしまって会う約束がなくなってしまったということが予想されます。



予定が急に変わってしまう人…それって、なんとなく地雷な感じがしませんか?彼は、あなたが急に帰ってくることによって、あなたの交友関係に不安感を覚えていますよ。



「ブッチされるような相手と会っているんだったら、友達付き合いを考えたほうがいい」(30代男性・医療関係)

確かに、約束を直前で破るような友人関係なのであれば、心配になるという気持ちはわかります。



「急に会う時間が変わるって、会う相手がワケありな感じの人にしか思えないのは俺だけでしょうかね。不倫とか?なんかやましい付き合いしてるんじゃないかとか不安になる」(20代男性・公務員)



急に彼女が帰宅したら、彼女が会う予定だった人は実は既婚者なのでは…など、いらぬことを勘ぐってしまうようですね。







■2、帰宅時間を偽って、浮気していないかのチェックかと思われる



今日は8時くらいに帰るよと言っていたのに、6時半に帰ってきた彼女…男性陣は、「アレ?」と思うと同時に「もしかしてチェックされてる?」とモヤモヤした気分になるといいます。



「言っていた時間よりかなり早く帰ってきたこと結構ありますよ。女連れ込んでるんじゃないかとか、誰かと電話してるんじゃないかとか…浮気の抜き打ちチェックされてるのかなと思ったらなんかモヤっとします」(30代男性・会社員)



帰宅時間よりもかなり早めの帰宅は、浮気チェックなのでは…と男性は思うようですね。



そもそも浮気をしていないのであれば帰宅時間がどうなっても良いのでは?とも思うのですが、信頼関係を築く上で問題視する意見もありました。



「浮気チェックを兼ねて帰宅時間をウソついているのであれば、それってもう信頼してもらってないってことですよね。それってむなしくないですか?」(20代男性・薬剤師)



信頼関係がうまく築けていない証なのでは…と悲痛な叫びが。女性陣が思っているよりも、男性陣には多くの心的ダメージを与えているようです。







■3、時間の概念に疎く、結婚相手としてはイマイチに思われる



帰宅時刻を話していて、その時刻通りとはかけ離れた時間に帰宅ばかりしていると、「時間の概念に疎い」と思われてしまいます。



価値観同様に、時間についてしっかり守れるか、ルーズか…によっては、結婚相手としてふさわしくないのではと不安感を与えてしまうことにもつながりますので気を付けましょう。







■おわりに



いかがでしたか?何気なくやってしまいがちな早々の帰宅。



しかし、それがあまりにも続いたり回数が多いと、彼に不満を与えてしまうということがわかりましたね。(きえお/ライター)(愛カツ編集部)



【関連記事】

両思いっぽいのに告白してこない男性のホ…

ほとんどの男性が「女性にされると苦手な…

男子が明かす「この子のことは裏切れない…

悪気はないのに…なんでも「彼におまかせ」…

寝不足になったらゴメンなさい[ネタりかアプリ]

恋愛下手な人がみんな読んでる[ネタりかアプリ]

最終更新日

2017/7/14 20:28

愛カツ

アプリ限定 人気ランキング

1

Photo by Pixabay(写真はイメージです)

船越英一郎をかばった?ホリエモン”NO WAR Tシャツ”で物議

30

2017/7/14

デイリーニュースオンライン

ネタりかアプリで見る

2

松居一代は「中高年がSNSをやるとろくなことにならない」典型例だった!

松居一代は「中高年がSNSをやるとろくなことにならない」典型例…

32

2017/7/14

アサジョ

ネタりかアプリで見る

3

Photo by lillie kate(写真はイメージです)

大宮エリーはただの序章?松居一代に狙われる”とばっちり芸能人”

218

2017/7/14

デイリーニュースオンライン

ネタりかアプリで見る

4

中川翔子 豪華引っ越しパーティー、イモトアヤコが愛猫抱く姿公開

中川翔子 豪華引っ越しパーティー、イモトアヤコが愛猫抱く姿…

25

2017/7/14

アメーバニュース

ネタりかアプリで見る

5

世界一危険と言われるセント・マーチン島のマホ・ビーチ(画像は『Global News 2017年7月13日付「Jet blast kills tourist at famed Maho Beach in St. Maarten」』のスクリーンショット)

超低空飛行の離着陸が拝める「世界一危険なビーチ」でついに死…

36

2017/7/14

Techinsight

ネタりかアプリで見る

6

弟の存在を明かした土屋太鳳(C)日刊ゲンダイ

土屋太鳳&弟に脚光 芸能界に兄弟タレントブーム到来のワケ

89

2017/7/14

日刊ゲンダイ

ネタりかアプリで見る

7



青木さやかのお腹ぽっこり、カバちゃんより太い…

33

2017/7/14

ナリナリドットコム

ネタりかアプリで見る

8

吹石一恵、ママになって仕事復帰も福山ファンからはサゲマン扱い

吹石一恵、ママになって仕事復帰も福山ファンからはサゲマン扱い

40

2017/7/14

アサジョ

ネタりかアプリで見る

9

完全にバカにしてる!? 藤井四段愛用「マジックテープ財布」特集に批判の声

完全にバカにしてる!? 藤井四段愛用「マジックテープ財布」…

76

2017/7/14

アサ芸プラス

ネタりかアプリで見る

10

イモトアヤコ『イッテQ!』で“痔”が爆発!?

イモトアヤコ『イッテQ!』で“痔”が爆発!?

29

2017/7/14

日刊大衆

ネタりかアプリで見る

続きをネタりかアプリで見る

?

アプリが開かないときは

このネタ読んでどう思う?

1

37

このネタへのコメント

6件並び替え

コメントを書く

匿名希望 さん

2017/7/15 00:59

2は有り得るけど、1はないなー

3はそもそも同棲まで関係が深まる前に破局すると思うけど・・・?



そうだね!0ポイ違反報告

匿名希望 さん

2017/7/15 00:07

えー!そんな事まで考えて帰らなきゃいけんの!?

すげー…

むしろ予定より早く帰るときは「サプラーイズ」と叫んで部屋に入ってたよ(笑)



そうだね!11ポイ違反報告

匿名希望 さん

2017/7/14 23:44

相手が既婚者だったらなに?

既婚の同性の友達だっているわ。



1人だと思ってた空間に急に帰ってこられるのは嫌だし、五分前でもいいから帰宅時には連絡欲しいのわかるけど、しなかっただけてそんなこと言われるなんてよっぽどそっちの方が怪しいよ。



そうだね!18ポイ違反報告

るん さん

2017/7/14 22:18

相手が仕事や体調で予定なんて変わるでしょ?

浮気疑われてるってなんでそんな発想になるかな?

早く帰ることで時間の感覚おかしいとかフツー思わないよ 笑

ただ、突然帰るのは相手の時間に影響しちゃうから、連絡するのは大事だよね(*´ω`*)



そうだね!23ポイ違反報告

匿名希望 さん

2017/7/14 21:15

どうせAV観てるとか



そうだね!19ポイ違反報告

さらに5件表示

自分の書いたコメント



Yahoo!検索で調べてみよう

急な帰宅彼 同棲女 浮気男性 チェック人 変わる