「浮気相手にできそうな女」

【相談者:30代女性】

彼との恋愛は順調に続いているのですが、他の男性からアプローチを受ける機会がたくさんあります。

浮気願望があるわけじゃないので、すべてお断りしています。



でもアプローチを受けていることを彼に知られることが心配です。

それが別れる原因になっちゃうかもしれませんし……。



私自身が他の男を寄せつける素振りでもしてしまっているのでしょうか?



●浮気できるかもと男に期待させる無意識の行動・言動に注意!



ご質問ありがとうございます。

人間観察好きの物書き、ときわひでたかです。



女性が浮気を望んでいなくても、男に「浮気できそう」と感じさせてしまう場合があります。

本人が意図して男を誘っていなくても、男を寄せつける行動や言動を無意識にしてしまっている のが原因です。



浮気を望んでいる女性と、浮気できそうだと感じさせる女性は違います。

だから後者の女性にアプローチしてみても、まったく響かないことでしょう。

しかし浮気できそうに感じる女性といると、妙な期待感から心をドキドキさせるもの。

浮気がはじまる可能性を信じ、男は気持ちを高揚させるのです。



相談者は浮気を望んでいないようですが、他の男からアプローチを受けている事実が彼にバレると、不快な思いをさせるだけでなく、別れを告げられる可能性 だって考えられます。

それを考えるとやはり、望まないアプローチは受けないに越したことはありません。



ここでは、どんなタイプの女性が浮気できそうだと感じるかインタビューしてみました。

どういった行動や言動が男を寄せつけているのか知る手がかりとしてご覧ください。



●(1)気軽に飲みに誘えるタイプ



『飲みに誘ったとき、気軽に参加してくれる女性って、浮気する可能性がありそうだなって感じますよね。彼氏がいるのに、他の男と二人でも平気で飲みに行く女性は、狙わずにはいられません。浮気できる可能性を感じさせてくれるので、一緒にいてもドキドキしますからね』(31歳/営業)



お酒に酔うと理性も薄れて行き、間違った選択をしてしまうこともあるでしょう。

飲みの場というのは、いつだって男に可能性を感じさせるもの なのです。



誘えば気軽に来てくれる女性、たとえそれが二人きりでも、躊躇せず来てくれる女性は男に隙を与えています。

男も浮気のチャンスを伺いながら、飲みに誘っている可能性だって考えられます。

お酒が好きで、単純に飲みの場が好きだという女性は、我慢し過ぎるとストレスがたまってしまいます。



せめて他の男と二人きりで飲みにいくことくらいは控えてみては?

彼のことを思えば、大勢での飲み会に参加する程度に留めておいてあげましょう。



●(2)彼の不満を口にするタイプ



『彼の不満ばっかり口にするタイプの女性って、男を切り替えたいのかな? って感じさせてくれますよね。近いうちに彼と別れるから、次の恋人を探しているのかなって思っちゃいますし』(29歳/飲食)



彼の不満を連発する女性も、男に浮気の期待感を与えてしまっています。

今の彼に不満があるということは、新しい恋人を探したい欲求の表れ とも捉えられるからです。



単に彼の不満を聞いて欲しいだけという女性が大半のはず。

ただし何気ないそんな会話でも、男は深読みしてしまうものなのです。

だからといって、会話の内容を制限するのもストレスが溜まってしまいます。



彼の不満を連発することが、男にそんな印象を与える会話だということくらいは認識しておきましょう。



●(3)束縛のない恋愛をしているタイプ



『本人も彼も、お互いに束縛しない恋愛をしている女性って、チャンスがあれば浮気しそうだなって感じますね。実際にそんなタイプの女性と、禁断の関係になったこともありますし』(34歳/営業)



束縛のない恋愛をしている女性は、男に隙を感じさせます。

束縛しないし、束縛されない恋愛をしているからといって、自由恋愛を望んでわけではないはずです。

しかし一般的な価値観で恋愛している女性に比べると、浮気のターゲットとして狙われやすくなるものです。



彼と付き合っているけれど、自分の自由も尊重したいタイプのため、男はその自由を浮気のチャンスと捉える 場合があるということです。



もし浮気したい願望がまったくないなら、男と遊ぶときはその意思をしっかりと伝えるようにしましょう。

そうすれば、勘違いして寄ってくる男も減ってくるはずです。



●(4)日常の不満を口にするタイプ



『毎日の生活に多くの不満を抱えている女性は、浮気相手として狙いたくなります。日頃から満たされていないから、欲求を他の男で満たそうとしているのかなって感じますし』(32歳/営業)



日常に不満の多い女性、日頃からストレスを溜めている女性は、どこかで欲求を発散したがっている女性に映ります。

その発散の行き場として、浮気を望んでいるのでは?と男に感じさせるのです。



実際に浮気や不倫をテーマにしたドラマや映画では、刺激のない毎日に不満を感じ禁断の愛に溺れていくケースも多く、そういった作品の影響もあるはずです。

男に勘違いさせたくない場合は、単なる日常の愚痴であることを相手に伝えるようにしましょう。



●(5)彼がいるのに露出が多い服装をするタイプ



『彼氏がいるのに、露出多めの服装をしている女性って、ぜったいに他の男を誘惑してますよね』(31歳/薬剤師)



露出が多い服装の女性は、ただでさえ男を誘惑しています。

それに加え、彼氏がいるのにそんな派手な服装をしてしまっては、余計に男を勘違いさせてしまうことでしょう。



服装の好みは人それぞれですので、好きな服を着るのは自由ですが、それが男を寄せつける原因 につながるということだけは認識しておきましょう。



----------



男に浮気の隙を与えているタイプの女性の特徴が掴めましたでしょうか。

無意識に男と接しているだけかもしれませんが、これほどまでに男は勘違いしているものなのです。

浮気する気もなく、どれもこれも無意識の行動・言動だった場合、そこには何の罪もありません。



ただ、他の男から浮気のターゲットにされているのを、彼が快く受け入れるはずもありません。

彼への思いを尊重するならば、こういった行動や言動が、他の男を寄せつける可能性があるということだけ、しっかりと認識して過ごすようにしましょう。



●ライター/ときわひでたか(人間観察専門家)



最終更新日

2017/7/22 19:30

恋愛jp

匿名希望 さん

2017/7/22 22:18

たしかに不満を言う人はチョロい。



