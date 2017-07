³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë½÷¤ÏÄ¶¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡©¡©¡¡²£ß·²Æ»Ò¤¬¡Ö¤¤¤¤½÷¡×¤Ë¤Ê¤ê¤­¤ê¡ª ¡ÖºÇ¶á¤ÎÃË¤ÏÇ¯¼ý¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤»¤¤¤«¡¢ÂÅ¶¨¤·¤Æ¥¤¥¤½÷¤ò¸ýÀâ¤«¤Ê¤¤¡£ÊÝÅÄ·½¤ä»Ø¸¶è½Çµ¡Ä¤³¤Î¼ê¤Î½÷¤Ð¤Ã¤«¡ªÈþ¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë·ëº§¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¾¡×

階段を上る女は超ポジティブ?? 横澤夏子が「いい女」になりきり!

出会った女性がネタの源。そんな横澤夏子さんが、街で見つけたいい女を実演。今回は、「明るい顔で階段を上る女」になりきり。



困難の乗り越え方が、階段の上り方に表れます。



地下鉄の駅で、目の前に階段とエスカレーターがあったとしたら、あなたはどちらを使いますか? というのも、普段、私はエスカレーターに乗って下りるとき、階段を使って下から上ってくる人を観察する癖があるのですが、実はそこで、ステキな女性に出会うことが多いんです! 階段を選ぶ時点で尊敬に値するのに、彼女たちの表情には余裕があり、とっても爽やか。体には負担のないエスカレーターでさえ、浮かない顔つきで乗っちゃう人が多いこのご時世に、すごいことだと思いませんか?



明るい顔で階段を上り続ける女性って、嫌なことがあったり、辛い思いをしたときでも、頑張れる人なんじゃないかなって感じます。目の前に立ちはだかる階段は、私たちが日々抱えている苦労や悩みと同じこと。「うわー…」と思って逃げるのか。それとも、「いい運動になったな〜♪」と前向きに乗り越えていくのか。階段を上っているときの姿や表情に、その人が人生でつまずいたときの、行動の仕方が表れているのでは…!?



そんな、困難にもヘコまない女性になりきるには、エスカレーターという選択肢を脳内から削除して、階段を上るクセをつけるところから始めるのがよさそう。そして、まるで富士山の8合目にアタックしているかのような辛い表情はやめて、 すれ違う人が素敵だなと感じるように“明るく、楽しく”をキープ。すると、自然と足腰が鍛えられて筋力がつくし、ヒップラインもアップすると、いいことだらけなんです!



そう、階段を見つけたら、“自分がきれいになるためのトレーニング”だと思うのがいいのではないでしょうか? 脚で上るのではなく、「いい女になるぞ」という前向きな心意気で上っていけるよう、私も頑張ります!



よこさわ・なつこ 芸人。“ちょっとイラッとくる女”のモノマネで大ブレイク。『バイキング』(フジテレビ系)や『王様のブランチ』(TBS系)など、数多くの番組にレギュラー出演している。



※『anan』2017年7月26日号より。写真・中島慶子 イラスト・別府真衣 文・重信 綾



匿名希望 さん

2017/7/23 00:01

横澤夏子面白かったけど出過ぎて飽きてきた

コメントも普通だし



匿名希望 さん

2017/7/22 22:10

時期的には、階段で押されて事故死した、かわいそうな女性の怪談に思えちゃう。



匿名希望 さん

2017/7/22 20:57

結婚をもとに面白いネタは期待しますけど、良い女性はこう!みたいな方向はいらないです…



匿名希望 さん

2017/7/22 20:29

結婚おめでとう。



