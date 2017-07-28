iPhone 8¤Ï¹õ¿§¤Î¤ß¡¢´é¡ÜÆúºÌÇ§¾Ú¤òºÎÍÑ 2017Ç¯7·î27Æü 9»þ21Ê¬ AppBank.net

|
iPhone 7s¤Î±½¤òÀèÆüÊó¤¸¤¿¡ØMac¤ªÊõ´ÕÄêÃÄ¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Êµ»ö¤ÇiPhone 8¤ÎÈ¯É½¡¦È¯Çä»þ´ü¤Î¤Û¤«¡¢ºÙ¤«¤Ê»ÅÍÍ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone 8¤ÎÈ¯É½¡¦È¯Çä»þ´ü
¥¢¥¸¥¢¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÀ½Â¤¶È¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¤ÆMac¤ªÊõ´ÕÄêÃÄ¤Ï¡¢iPhone 8¤ÏiPhone 7s/7s Plus¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Î10·î¤«¤é12·î¤ò»Ø¤¹Âè°ì»ÍÈ¾´ü¤ÎÁ°È¾¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ°È¾¡×¤¬¤½¤Î°ÕÌ£ÄÌ¤ê¤Ê¤é¡¢iPhone 8¤ÎÈ¯Çä¤Ï10¡Á11·îÃæ½Ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±½¤Ç¤â¡¢10¡Á12·î¤Î´Ö¤ËÈ¯Çä¡¢¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
iPhone 7s¤È¤ÏÊÌ¤ËiPhone 8¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇã¤¤¹µ¤¨¤äÈ¯É½¸å¤ÎÈãÈ½¤È¤¤¤Ã¤¿°±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Mac¤ªÊõ´ÕÄêÃÄ¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¤ËÆ±»þÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
iPhone 8¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó
¡ØiPhone 7¡Ù¤È¡ØiPhone 7 Plus¡Ù¤Ë¤Ï6¿§ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢iPhone 8¤Ç¤Ï¤³¤Î¥Ð¥ê¡¼¥¨¥·¥ç¥ó¤¬¸º¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Mac¤ªÊõ´ÕÄêÃÄ¤â¡¢Á°ÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¹õ¿§¤Î¤â¤Î¤·¤«¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢Çò¿§¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¸º¤ë¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone 8¤ÎTouch ID¤Ï°ÍÁ³ÉÔÌÀ
»ØÌæ¤òÆÉ¤ß¼è¤ëTouch ID¥»¥ó¥µ¡¼¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²èÌÌ¤ÎÂç·¿²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢4¤Ä¤ÎÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ª ¡Ú²òÀâ¡ÛiPhone 8¤ÎTouch ID¡¦´éÇ§¾Ú(Face ID)¤Î±½
Mac¤ªÊõ´ÕÄêÃÄ¤Ï¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥óÆâÂ¢Àâ¤Ï²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤Î¤É¤³¤ò¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤â¥¹¥¥ã¥ó¤Ç¤¤ëTouch ID¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÄã¤¤¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤¬¡¢ËÜÍè¤Î¥Û¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¤Î°ÌÃÖ¤ËTouch ID¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢iPhone 8¤Ë¤ÏTouch ID¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÅëºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
´é¡ÜÆúºÌ¤Ç¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¡ÖFace ID¡×¤Ë°Ü¹Ô¡©
ÆúºÌ¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ëÇ§¾Ú¤È¡¢3D¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç´é¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ëÇ§¾Ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖFace ID¡×¤¬iPhone 8¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡¢¤ÈMac¤ªÊõ´ÕÄêÃÄ¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhoneËÜÂÎ¤ò¼êÁ°¤Ë·¹¤±¤ë¤È²èÌÌ¤¬ÅÀÅô¤¹¤ëµ¡Ç½¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤â¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Touch ID¤«¤éFace ID¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬º¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Face ID¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢´éÇ§¾Ú¤ÎÀºÅÙ¡¦Apple Pay¤ÇÊ§¤¦ºÝ¤ÎÇ§¾Ú¡¦°Å½ê¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀºÅÙ¤ÏÆúºÌÇ§¾Ú¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢3D¥»¥ó¥µ¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Apple Pay¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢iPhone 8¤ò´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â´éÇ§¾Ú¤¬²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°Å½ê¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤âÀÖ³°Àþ¤ò»È¤¦¤Î¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Mac¤ªÊõ´ÕÄêÃÄ¤ÏTouch ID¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÅëºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Touch ID¤ÈFace ID¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤«¡¢µ¡Ç½¤ä¾ìÌÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾Á°¤Ï¡ÖiPhone Edition¡×¡©
Mac¤ªÊõ´ÕÄêÃÄ¤Ï¡¢iPhone 8¤ò»Ø¤¹Ã±¸ì¤È¤·¤Æµ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡ÖiPhone Edition¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ê¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¤ÎiPhone 7s¤Î±½¤ò¾Ò²ð¤·¤¿µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖiPhone 8¡×¤ÈÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
iPhone Edition¤Ï¡¢Apple Watch¤ÎºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖApple Watch Edition¡×¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Ì¾Á°¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢iPhone 8¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¸õÊä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ª ¡Ú²òÀâ¡Û2017Ç¯½©¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¿··¿iPhone¤ÎÌ¾Á°
»²¹Í
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¤ÎiPhone Edition¤Ï¡¢2018Ç¯ÅÙÂè°ì»ÍÈ¾´üÁ°È¾È¯Çä¡© | Rumor | Mac¤ªÊõ´ÕÄêÃÄ blog¡ÊÍå¿ËÈ×¡Ë
³°Éô¥ê¥ó¥¯
¡Ú³ÈÄ¥¾¯½÷·Ï¥È¥é¥¤¥Ê¥ê¡¼¡Û¿åÃå¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤Î¸ÂÄê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦
¡Ú¥·¥Î¥¢¥ê¥¹¡Û8·î¾å½Ü¤Ë¥³¥í¥·¥¢¥àÀµ¼°³«ºÅ·èÄê! »ÅÍÍÊÑ¹¹¤â
¡Ú¥°¥ê¥à¥Î¡¼¥Ä¡¦¥ô¥¡¥ë¥¥ê¡¼¥¢¥Ê¥È¥ß¥¢¡¦BDFE¡Û¸ø¼°ÈÖÁÈ¤¬7·î28Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷! ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÈ¯É½!!
¡ÖiPhone 8¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯
¡ÖiPhone7s¡×¤Ï¡Ö8¡×¤È²¿¤¬°ã¤¦
iPhone8 ¥Ü¥¿¥ó¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©
iPhone8 AR³èÍÑ¤Ç¥Þ¥Ã¥×¤ËÊÑ²½¤«
facebook¤ÇÁ÷¤ë
twitter¤ÇÁ÷¤ë
LINE¤ÇÁ÷¤ë
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- Yahoo!¥µ¡¼¥Ó¥¹
- >
- Yahoo!¥Ö¥í¥°
- >
- Îý½¬ÍÑ
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë