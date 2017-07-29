¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥·¥§¥Ñ¡¼¥É2Æ¬¤Ë1Æ¬¤¬°Â³Ú»à¡¡¸«¤¿ÌÜ½Å»ë¤Î¸òÇÛ¤Îµ¾À·¤Ë 2017Ç¯7·î28Æü 17»þ55Ê¬ ¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ
|
¡ã¿Í´Ö¹¥¤ß¤ËÊÑ·Á¤µ¤»¤é¤ì¤¿¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤Î5³ä¤¬Êâ¤±¤º»¦¤µ¤ì¤ë¡ä
¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ù¥¿¥ê¥Ê¥ê¡¼¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ê¥í¥ó¥É¥óÂç³Ø¤Î½Ã°å³Ø¤òÀìÌç¤È¤·¤¿¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸òÇÛ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤ÎÈá»´¤Ê¿ÍÀ¸¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡ÖCanine Genetics and Epidemiology¡Ê¥¤¥Ì¤Î°äÅÁ¤È±Ö³Ø¡Ë¡×¤Ë¸¦µæ¤òÈ¯É½¤·¤¿¥À¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ëÇî»Î¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Á´°è¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡430¥«½ê¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤Ï¡¢°Û¾ï¤Ê·¹¼Ð¤Î¤¢¤ëÇØÃæ¤ä¹¶·âÀ¡¢¤½¤·¤Æ´ØÀá±ê¤ä¥¬¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤à³ä¹ç¤¬¡¢Â¾¤Î¸¤¼ï¤è¤ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤Î2Æ¬¤Ë1Æ¬¤¬Êâ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Â³Ú»à¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú»²¹Íµ»ö¡Û¿â¤ì¼ªÇ¤Î¥¹¥³¥Õ¥©¤¬¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¡ª¡©¡¡Æ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤«¤é»Ä¹ó¤È¤ÎÀ¼
¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤Î»àË´ÍýÍ³¤Ï¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¹ü³Ê¤Î¤»¤¤¤«¡¢Ìó20¡ó¤¬¶Ú¹ü³Ê·Ï¼À´µ¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¹ü´ØÀá±ê¡ÊÊÑ·ÁÀ´ØÀá¾É¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£4.7¡ó¤Ï¹¶·âÀ¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ³ú¤à¤Î¤Ç»¦¤µ¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥É¥Ã¥°¥·¥ç¡¼¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢¸å¤íµÓ¤¬¶ËÃ¼¤ËÃ»¤¯¡¢¸ª¤«¤é¿¬Èø¤Ë¤«¤±¤Æ°Û¾ï¤Ê·¹¼Ð¤Î¤¢¤ë¤³¤È¡£¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡ÖÍ¥¤ì¤¿¡×¸ÄÂÎ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÄÂÎÆ±»Î¤ò¿Í°ÙÅª¤Ë³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ÆÈË¿£¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£
¥ª¥Ë¡¼¥ëÇî»Î¤Ï¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢À¤´Ö¤Ë¤Ï¡Ö´°àú¤Ê¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ö°ã¤Ã¤¿»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥É¥Ã¥°¥·¥ç¡¼¤ÇÇØÃæ¤¬·¹¼Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤·¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·¹¼Ð¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤ë¤Û¤ÉÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
@Cat_The_Vet This is the winner Cruaghaire Catoria over time. pic.twitter.com/bPFFkJRP9R
¡½ Sinister Duck? (@judgementduck) 2016Ç¯3·î13Æü
¡Ê2016Ç¯¤Î¥É¥Ã¥°¥·¥ç¡¼¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¡Ë
¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ¥¦¥§¥ÖÊÔ½¸Éô
³°Éô¥ê¥ó¥¯
¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥·¥§¥Ñ¡¼¥É2Æ¬¤Ë1Æ¬¤¬°Â³Ú»à¡¡¸«¤¿ÌÜ½Å»ë¤Î¸òÇÛ¤Îµ¾À·¤Ë¡ÊÂ³¤¡Ë
±ÑÀ¯ÉÜ¤¬Àµ¼°È¯É½¡¢2040Ç¯¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤òÈÎÇä¶Ø»ß¤Ø
Êì¥À¥¤¥¢¥Ê¤Î»à¤È¿´¤Î½ý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡Ö¸¤¤ÎÏÃÂê¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯
½÷¤Î»Ò¤Ë¶î¤±´ó¤ë¸¤ ÍýÍ³¤Ë¾Î»¿
¼Î¤ÆÇ½õ¤±¤¿¸¤ ¿´ÇÛÀ¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ë
¥³¡¼¥®¡¼¤Î¥×¡¼¥ëÍ·¤Ó¤¬¥Þ¥¸¤¹¤®
facebook¤ÇÁ÷¤ë744
twitter¤ÇÁ÷¤ë25
LINE¤ÇÁ÷¤ë
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- Yahoo!¥µ¡¼¥Ó¥¹
- >
- Yahoo!¥Ö¥í¥°
- >
- Îý½¬ÍÑ
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë