¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¡ÖÈ¯Å¸¤¹¤ëÆüËÜ¤ËÈæ¤Ù´Ú¹ñ¤Ï¡Ä¡×¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¤¬¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í»á¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¤ËÉÒ´¶È¿±þ 2017Ç¯10·î6Æü 13»þ50Ê¬ Record China
|
2017Ç¯10·î5Æü¡¢º£Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ë±Ñºî²È¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î»í¿Í¡¦¹â¶ä¡Ê¥³¡¦¥¦¥ó¡Ë»á¤Î¼õ¾Þ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Ç¤âÂ®Êó¤ÇÂ³¡¹¤ÈÊó¤¸¤é¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¥¤¥·¥°¥í»á¤¬Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¤ÎÆü·Ï±Ñ¹ñ¿Í¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤À¡£¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥¤¥·¥°¥í»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ·Ï¤Î±Ñ¹ñºî²È¡×¡ÖÆüËÜ½Ð¿È¤Î±Ñ¹ñ¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½¤¾þ¤òÉÕ¤±¸«½Ð¤·¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤â¤Þ¤º¡ÖÌ¾Á°¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤À¤±¤É¡©¡×¡ÖÌ¾Á°¤«¤é¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤ò´ó¤»¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¤¥·¥°¥í»á¤¬±Ñ¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë»ö¼Â¤òËº¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÀ®¸ù¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖÆüËÜ¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï²Ê³Ø¤Ç¤âÊ¸³Ø¤Ç¤âÈ¯Å¸¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ï¡Ä¡×¡ÖÊ¸³Ø¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÍ¥°Ì¡×¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£º£¸å300Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤Ï¤Í¡£Ê¸³Ø¤âÆ±¤¸¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬´Ú¹ñ¿Í¤òÌµ»ë¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¡£³§¤¬¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¹ñ¤À¤â¤Î¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤òÈæ³Ó¤·¼«¾Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖÆüËÜ¤Ï¤Þ¤¿¤³¤ì¤Ç¤ªº×¤êÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ø¥é¥ë¥É·ÐºÑ¤Ï¡Ö¥¤¥·¥°¥í»á¤Î¼õ¾Þ¤ËÆüËÜÎóÅç¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»æ¤Ï¡¢¥¤¥·¥°¥í»á¤¬¼õ¾Þ¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤òÆüËÜ¤Î¼çÍ×»æ¤¬¾ÜºÙ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤¶¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿»á¤¬¡Ö±Ñ¹ñ¤Îºî²È¡¢ÆüËÜ¤Îºî²È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡ÖÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¼õ¾ÞÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÎãÇ¯Ì¾Á°¤Îµó¤¬¤ëÂ¼¾å½Õ¼ù»á¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ë¡£Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä´Ú¹ñÆüÊó¤Ï¡Ö½Õ¼ù¤Ï¡Ê¾Þ¤ò¡Ë¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æü·Ïºî²È¤Î¼õ¾Þ¤ËÆüËÜ¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÊóÆ»¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö´Ú¹ñ¤âÆüËÜ¤â¡Ø¼«¹ñ·Ï¡Ù¤¬¤ä¤¿¤é¹¥¤¤À¤Í¡×¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¹ñÀÒ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡Ø²¿·Ï¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÁû¤°¤Î¤ÏÆüÃæ´Ú¤¯¤é¤¤¤À¤í¡×¤ÈÈéÆù¤á¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤Þ¤¿¡Ö¥¤¥·¥°¥í¤µ¤óËÜ¿Í¤ÏÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âº£¤Þ¤ÇÈà¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸/µÈ¶â¡Ë
³°Éô¥ê¥ó¥¯
´Ú¹ñ¿Í¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾ÞÍÎÏ¸õÊä¤ËµÞÉâ¾å¡ª¡á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡È¼¹Ç°¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¡©Â¼¾å½Õ¼ù»á¤ò¿ä¤¹À¼¤â
´Ú¹ñ¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¶âÂçÃæ¸µÂçÅýÎÎ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ö³ø»³ÃË¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤â¤¦1¿Í¤Î¿ÍÊª¤¬´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡Ö´Ú¹ñ¹ñÌ±¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¡×À¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿Ê¸ÂçÅýÎÎ¤ò´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¤¬¾Î»¿¡á¡Ö¤«¤Ã¤³¤è²á¤®¤ë¡×¡Ö´Ú¹ñ¿Í¡Ä
¡Ö2017Ç¯¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯
¥¤¥·¥°¥í»á ¼õ¾Þ¤â¡Öµ¤¤Þ¤º¤¤¡×
¥¤¥·¥°¥í»á¤¬Â¼¾å½Õ¼ù»á¤Ë¸ÀµÚ
Ãæ¹ñ¤Î¥Ï¥ë¥¥¹¥ÈÍîÃÀ¡Öµ¤¤ÎÆÇ¡×
facebook¤ÇÁ÷¤ë0
twitter¤ÇÁ÷¤ë
LINE¤ÇÁ÷¤ë
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- Yahoo!¥µ¡¼¥Ó¥¹
- >
- Yahoo!¥Ö¥í¥°
- >
- Îý½¬ÍÑ
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë