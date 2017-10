¢¡º´Æ£¿ÎÈþ¤¬¼«Ëý¤·¤¿¡Ö¸µ¥«¥ì¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¡×¤Ï²¬ÅÄ½Ú°ì¤Ç·èÄê¡ª¡©

◆





佐藤仁美が自慢した「元カレの大物俳優」は岡田准一で決定!?

2017/10/6 18:24 アサジョ



10月4日放送の「今夜くらべてみました」(日本テレビ系)に出演した女優の佐藤仁美。現在は“酒豪なポッチャリ系演技派女優”として知られているが、10代の頃のアイドル然とした水着写真集などが紹介され、驚きの声が起きた。中でもネット上を騒がせているのが佐藤の元カレだ。「名前言ったらみんなアタシを見る目が変わると思う。『マジで?』ってなるんじゃないかな」と佐藤が告白し、共演したお笑い芸人・ピースの又吉直樹にだけその人物の名前を教えると、又吉が「えーっ、すごい!マジですごいです。めちゃくちゃ有名な人」と大声で叫んだのだ。MCのお笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実はそんな又吉を見て「いつも落ち着いている又吉がこんなに驚くなんて、これはかなり(の大物俳優)」と目を丸くした。



「佐藤の元カレはV6の岡田准一。岡田ファンの間では有名な話で、大阪生まれの岡田が上京してから初めてできた彼女が佐藤なんです。しかも別れを切り出したのは佐藤で、周囲には岡田のことを『つまらない男』と愚痴っていたという噂まであります。佐藤は岡田より1学年上で、KinKi Kidsの堂本剛がクラスメイトでした」(女性誌記者)



シリアスからコミカルまで高い演技力を見せ、バラエティ番組でも抜群の対応力を見せる佐藤。お見事な暴露だったとしか言いようがない。



関連記事:佐藤仁美が竹内涼真に向かって吐いた「調子に乗ってる」に同意者続出



このネタへのコメント

14件並び替え

コメントを書く

匿名希望 さん

2017/10/7 01:37

岡田准一が「大物」で「俳優」?



そうだね!0ポイ違反報告

匿名希望 さん

2017/10/6 23:52

風の果て、は素晴らしかった。

この人は女優。



そうだね!1ポイ違反報告

匿名希望 さん

2017/10/6 22:08

元カレ…て、学生の頃の話かよ!w



この人、ただの

酒やけ姉さん って感じしかしない。



そうだね!3ポイ違反報告

きょんきょん さん

2017/10/6 21:32

10代の頃の岡田って純朴そうで照れ屋っぽいから、姉御肌ってゆーか気が強そうな佐藤仁美から見たら物足りなくてつまんなかったのかもね

ただ、別れてよかったな岡田ぁ…



そうだね!13ポイ違反報告

匿名配送 さん

2017/10/6 21:01

この手の昔の自慢話って、聞いてて哀しくなるよね…。



そうだね!12ポイ違反報告

さらに5件表示

