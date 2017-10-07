|
https://m.youtube.com/watch?v=U0YiXjc_JwY
¡Ø¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¥à¡ÙÂ³ÊÔ¡¢¿¹¥Þ¥³¤¬¿·À¤Âå¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¿¤Á¤òÎ¨¤¤¤ë¡ª
2017Ç¯10·î6Æü 20»þ22Ê¬
±Ç²è¡Ø¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¥à¡Ù¤è¤ê¿¹¥Þ¥³¡ÊµÆÃÏÑÛ»Ò¡Ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥«¡¼¡¦¥Ú¥ó¥È¥³¥¹¥È»ÊÎá´±¡Ê¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¡Ë - Warner Bros. / Photofest / ¥²¥Ã¥Æ¥£ ¥¤¥á¡¼¥¸¥º
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¥à¡§¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ê¸¶Âê¡Ë / Pacific Rim: Uprising¡Ù¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Á°ºî¡Ø¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¥à¡Ù¤Ç¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹¥Þ¥³¡ÊµÆÃÏÑÛ»Ò¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é10Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿2035Ç¯¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Â³ÊÔ¤Ç¤Ï¿·À¤Âå¤Î¼ã¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¿¤Á¤òÎ¨¤¤¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¥à¡ÙÂ³ÊÔ¡¢¿·À¤Âå¼ç¿Í¸ø¡õ¥¤¥§¡¼¥¬¡¼¤Î»Ñ¡ª
¡¡¡Ø¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¥à¡Ù¤Ï¡¢¿¼³¤¤ÎÎö¤±ÌÜ¤«¤éÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿²ø½Ã¤òÅÝ¤¹¤Ù¤¯¡¢¿Í·¿µðÂçÊ¼´ï¥¤¥§¡¼¥¬¡¼¤òÁà½Ä¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿SF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£Â³ÊÔ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î³ÐÀÃ¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¥¤¥¨¥¬¡£´ÄÂÀÊ¿ÍÎËÉ±Ò·³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥«¡¼¡¦¥Ú¥ó¥È¥³¥¹¥È»ÊÎá´±¡Ê¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¡Ë¤ÎÂ©»Ò¥¸¥§¥¤¥¯Ìò¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÍÄ¤¯¤·¤Æ¸É»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥³¤òÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥³¤È¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï»ÐÄï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¸¥§¥¤¥¯¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤¬Éã¤Ø¤ÎÈ¿¹³¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼¤á¡¢¸½ºß¤ÏÅðÉÊ¤ÎÇäÇã¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ëÆü¡¹¡Ä¡Ä¡£Éã»Ò¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥¤¥¨¥¬¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î´Ø¿´¤ä¿®Íê¤ÏÈà¤è¤ê¤â¥Þ¥³¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡×¤ÈEW.com¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²ø½Ã¤¬¤â¤¿¤é¤¹´íµ¡¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¤ËÉã¿Æ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¼ã¤¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¿¤Á¤òÎ¨¤¤¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥³¤½¤Î¿Í¡£¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï·±ÎýÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¤Ç¤¢¤ë¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ê¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¡Ë¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß¡¢Á°ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ù¥±¥Ã¥È¡Ê¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ï¥Ê¥à¡Ë¤È¥Þ¥³¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¸¥×¥·¡¼¡¦¥Ç¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¸å·Ñµ¡¡Ö¥¸¥×¥·¡¼¡¦¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡¥Ü¥¤¥¨¥¬¤Ï¡ÖËÜºî¤Î²ø½Ã¤¿¤Á¤Ï¤º¤Ã¤ÈÃÎÅª¤Ç¡¢Á°ºî¤Ç¤Î¥ä¥Ä¤é¤ÎÇË²õ¹Ô°Ù¤Ï¥Æ¥¹¥È¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¿¼³¤¤ÎÎö¤±ÌÜ¤ÏÊÄ¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤±¤É¡¢Îö¤±ÌÜ¤òÄÌ¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬Èà¤é¤¬ÃÏµå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊýË¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥ä¥Ä¤é¤Î·×²è¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌÀ³Î¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥§¥¤¥¯¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊËÉ¸æ¤òÃÛ¤¯¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¿·¤¿¤Ê²ø½Ã¡õ¼«¿È¤ÎÌò¤É¤³¤í¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á°ºî¤Î¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖMarvel ¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦S¡¦¥Ç¥Ê¥¤¥È´ÆÆÄ¡£²Ê³Ø¼Ô¥³¥ó¥ÓÌò¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ç¥¤¡õ¥Ð¡¼¥ó¡¦¥´¡¼¥Þ¥ó¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¿Í½÷Í¥¥¸¥ó¡¦¥Æ¥£¥¨¥ó¡¢ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤Î¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤é¿·¥¥ã¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Á´ÊÆ¸ø³«¤Ï2018Ç¯3·î23Æü¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦»ÔÀîÍÚ¡Ë
´ØÏ¢µ»ö
¡Ø¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¥à¡Ù¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í´ÆÆÄ¡õµÆÃÏÑÛ»Ò Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡¢¡Ø¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¥à¡ÙÂ³ÊÔ¤ò´ÆÆÄ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÈÇ¡Ø¥´¥¸¥é¡ÙÂ³ÊÔ¡¢»£±Æ½ªÎ»¡ª´ÆÆÄ¤¬Êó¹ð
¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡ÙÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¡ª11·î12Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç
¥¹¥«¥è¥Ï¼ç±é¡ØLUCY¡¿¥ë¡¼¥·¡¼¡ÙÂ³ÊÔ¤ÎµÓËÜ´°À®¡ª
PR: Ç¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¤ª¤á¤á¤Ë
mixi¥Á¥§¥Ã¥¯
¤³¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¤Ï¤Æ¤Ê¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤ËÄÉ²Ã
Google +1
LINE¤ÇÁ÷¤ë
¥Ä¥¤¡¼¥È
¥·¥§¥¢
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- Yahoo!¥µ¡¼¥Ó¥¹
- >
- Yahoo!¥Ö¥í¥°
- >
- Îý½¬ÍÑ
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë