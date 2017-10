彼の愛を取り戻すには「ポジティブワード」で伝えること

2017/10/17 21:05 ハウコレ



彼との仲が深まって、ラブラブ感や新鮮味もなくなり、むしろ冷たい、そっけない・・・。



これと言ったトラブルがあったわけではないからこそ、どうやって現状を打破すれば良いのか、どうすれば前のような愛情を感じる時間が戻ってくるのか、わからなくて不安を感じるでしょう。



ときめきを復活させるために、彼のモチベーションを上手にコントロールしていきましょう。



■泣き言を言いすぎてはダメ



さみしいからと言ってネガティブワードを浴びせて彼の気を引こうとするのは逆効果。



「最近冷たいよね」「もっと〜して欲しいのに全然してくれない・・・」「もう私のことどうでもいいの?」など。



彼は無意識に自然体に過ごしているだけで、決してあなたのことを嫌いになったからだとか、悪意があって、というわけではないのです。



プライドの高い男性に対して、こういったマイナス発言を連発してしまうと、彼も自信を失い、さらにやる気がなくなってしまうので、気をつけましょう。



■【嬉しかった時には大げさに喜んで】



彼がさりげなく言った言葉やしぐさで、少しでもあなたが喜びを感じたとき、それを大げさに伝えるようにしてみましょう。



「ありがとう!嬉しい!」「本当にこういうところ優しいよね」「やばい、めっちゃときめいた・・・」など。



誰だって喜んでもらえれば気分もいいし、自信もつきます。あなたの反応を見て、彼の気持ちが上がれば、小さなことでもあなたへの思いやりの行動は増えて行くはずです。



■【彼の仕事(学校や部活)をねぎらってあげる】



もしかしたら彼は、付き合った当初より忙しくなっているのかもしれません。愛情が冷めたと思い込む前に、さりげなく彼の近況を聞き出してみましょう。



最初は恋に夢中だった彼も、時間の経過と共に少しずつ落ち着いて、本来の自分の姿に戻りつつあるのかも。



「最近仕事忙しそうだけど、大丈夫?」「あんまり頑張りすぎないでね。今度話聞くよ」



など、彼をねぎらう言葉を投げかけてみて。あなたが彼をしっかりサポートしてあげることで、



「放置していて申し訳ないな」「いつも支えてくれるから、何か恩返しをしよう」



と、彼の気持ちが別の形であなたへと向いて行くかもしれません。



■【「これからも仲良くやっていきたいから」と話し合う】



いろいろ試しても彼の態度に変化がなければ、正直に彼と向き合って話し合うのがベストでしょう。その際は、最初に伝えたように、ネガティブワードや愚痴っぽい伝え方は避けること。



「あなたとこれからも仲良くやって行きたいから、少し話がしたい」というような、前向きな言葉で進めましょう。



わだかまりが溜まっているかもしれませんが、ぐっとこらえて、冷静にあなたがどうして行きたいのかを伝えてみましょう。



「もっと〜していけば、もっと楽しくなると思うんだ。」「〜が理由で、最近少し寂しいんだ。でも、〜してくれれば、それだけで元気になれるから、お願いしてもいい?」などなど。



決して彼を責めたりせず、解決方法を提案して前向きに話を展開すること。そうすればお互い嫌な気持ちにならず、彼も素直に理解し、行動しやすくなるはずです。



■おわりに



ポジティブワードは魔法の言葉!いつもは聞いてくれない話も、前向きな言葉に変換するだけで彼の心に届きやすくなります。



いじけモードに入ってあれこれ悩まず、素直に彼との明るい未来を描いて行ってくださいね。(あやか/ライター)(ハウコレ編集部)(yuzuyuzu@yu1zu/モデル)(かしゅかしゅ@cashe_cashe2525/撮影)



【関連記事】

男が「しょうがないな〜」と言いつつ、尽…

女友達と遊びに行く彼・・・上手にやめさ…

ここだよココ!男子が彼女から褒めていた…

彼からの愛情を求める前に知りたい、「彼…

喰らえカウンター!あなたの株を上げる「…

寝不足になったらゴメンなさい[ネタりかアプリ]

恋愛下手な人がみんな読んでる[ネタりかアプリ]

最終更新日

2017/10/17 21:05

ハウコレ

アプリ限定 人気ランキング

1

AKB48のCD585枚が山に投棄 「オリコンの価値下げた」制作側に指摘も

AKB48のCD585枚が山に投棄 「オリコンの価値下げた」制作側に…

38

2017/10/17

しらべぇ

ネタりかアプリで見る

2

渡辺美奈代 卵巣のう腫摘出手術から一年、検査結果を報告&検診呼びかけ

渡辺美奈代 卵巣のう腫摘出手術から一年、検査結果を報告&検…

53

2017/10/17

アメーバニュース

ネタりかアプリで見る

3

提供:リアルライブ

東山紀之『サンデーLIVE』テコ入れ必須?「いつも眠そうな顔」…

51

2017/10/17

リアルライブ

ネタりかアプリで見る

4

「政治」や「選挙」についてのツイートが続く小島慶子

小島慶子が共感、藻谷浩介氏の持論「棄権も白票も当選者への“白…

50

2017/10/17

Techinsight

ネタりかアプリで見る

5

子連れOKなのに! 飲食店で子供が泣いた時に店員にされた最悪行動

子連れOKなのに! 飲食店で子供が泣いた時に店員にされた最悪…

57

2017/10/17

しらべぇ

ネタりかアプリで見る

6

Photo by Kim Seonhong(写真はイメージです)

戸田恵梨香&成田凌の熱愛発覚に関ジャニ・村上信五ファンが安…

55

2017/10/17

デイリーニュースオンライン

ネタりかアプリで見る

7

『めちゃイケ』岡村隆史×三浦大知コラボの裏側明かす「並大抵の努力じゃできない」

『めちゃイケ』岡村隆史×三浦大知コラボの裏側明かす「並大抵の…

46

2017/10/17

アメーバニュース

ネタりかアプリで見る

8

インスタグラム:辻希美(@tsujinozomi_official)より

辻希美、いつの間に上達した”料理の腕前”に賛否両論「発想がす…

273

2017/10/17

デイリーニュースオンライン

ネタりかアプリで見る

9

髄膜炎を引き起こし死亡した母親(画像は『Mirror 2017年10月12日付「Breastfeeding mum dies after refusing to take antibiotics for severe ear-ache as she feared they would harm baby」(Image: Cavendish Press (Manchester) Ltd)』のスクリーンショット)

「授乳中だから」抗生剤を拒否した母、髄膜炎で死亡(英)

112

2017/10/17

Techinsight

ネタりかアプリで見る

10

このジャージ、吉村にしか着こなせない!?(画像は『吉村崇 2017年10月15日付Instagram「しばらく高飛び致します。」』のスクリーンショット)

ノブコブ吉村、愛用のジャージが個性的すぎる 「漂白剤をこぼ…

66

2017/10/17

Techinsight

ネタりかアプリで見る

続きをネタりかアプリで見る

?

アプリが開かないときは

このネタ読んでどう思う?

1

1

このネタへのコメント

0件並び替え

コメントを書く

自分の書いたコメント



Yahoo!検索で調べてみよう

彼 愛情彼 冷たい彼 夢中彼 ラブラブ彼 冷めた