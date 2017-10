モテる男に共通する条件とは?女性がときめくモテ男の特徴

2017/10/30 20:50 JION



なぜあいつがモテ男!?



顔もステータスも自分と大して変わらないスペックなのに、自分より女性にモテる男性っていますよね。なんならイケメン度は自分の方が上だと思うのに!笑



でもそれは男性が思うモテる男と、女性が思うモテる男には違いがあるからなんです。



今回は、心理学も関係していたモテる男の特長をご紹介します。優しいから?イケメンだから?そんな表面的なことばかりではないんです。モテる男性が羨ましい方は、今日から意識を変えてモテる男を目指しましょう!



モテる男の条件とは?



モテる男の条件〇纏?デキる



やはり仕事ができる男性はモテます。仕事がデキるということは段取りやチームワークなど様々なことに神経を使える人。だから女性へも細やかな対応ができるんでしょうね。



女性からみても、バリバリ働く男性は素敵です。モテるために仕事を頑張ることは、モチベーションとしては全然アリだと思います!もちろん最初から仕事に対して真摯な男性はモテると思いますが、気付いた時から本気になってもいいと思います。



モテる男の条件⊆分の個性を知っているファッション



例えばピースの又吉さん、最初観た時は髪の毛もぼさぼさでなんだかいつもボーっとしているイメージでしたが意外とおしゃれ。きちんと系のジャケットに短めのパンツ。とがってない革靴。帽子もおしゃれアイテムとしてたくさん持っています。時にはラフな格好にサスペンダーでメリハリをつける。こんな自分流のこだわりファッションに身を包んでいる男性はモテます。



流行に敏感でなくてもクラッシックなファッションだったり、アメカジなんかでもいいのです。もしコーディネートに自信が無かったら、ショップに行ってマネキンが着ているアイテムをそっくりそのまま買っちゃうのもアリ!笑

下手にこれは似合わないとか、色合わせがどうも・・・なんて思っていても、着るとしっくりくることが多いものです。特にショップの前にあるマネキンはお店のイチオシ。センスのいい店員が選んだコーディネートなので間違いないでしょう!



モテる男の条件笑顔が多いイメージ



あなたの周りの魅力的な人って、男女問わず笑顔でいることが多くないですか?



単純ですが、怒っている顔をしている人より笑顔の人の方がいいですよね。笑顔は求心力があり人を引き付ける力を持っています。ポスターで笑顔が多いのもこの理由。好感度も上がるためモテたい男性には効果的です。しっかり口元の端、口角を上げて笑顔を心がけてください。口角を上げると運も上がってくるはず。



モテる男の条件だ験茲縫瓮螢魯蠅ある



仕事と休日があるように、オンオフをはっきりすると◎

何かをする時、テレビを見ながらダラダラと過ごしてはただのだらしない人に。最近よく見るのが、食事をする時までスマホをいじっている人っていますよね。気になるのは分かりますが、一緒にいてそんなことをされると女の子はがっかりしちゃいます。仕事でもしっかりやる時はやる、休むときは休む。無理に全部やってしまおうと思わずに、オンオフをしっかり分けてみてください。



モテる男の条件イ垢さず褒める!褒め上手!



最近、誰かを褒めたことはありますか?褒められると嬉しくない人はいないんです!もちろん女性も同じ。



些細なことでも、褒められると今まで気にしていなかった人でも強く心に残ります。「それ似合ってるね」とか「今日の格好いいね」など、見た目や持っているものなど褒めてみましょう。



上級者は物に対してではなく、形のないものを褒めます。「仕事が早いね」や「時間に正確だね」「資料集めのセンスがいいね」など、本人の努力をねぎらうような事です。すると女性は自分の事をもっと褒めてもらいたくなり、だんだん近づいてくることでしょう♡



モテる男の条件θ狃?陵澆靴い發里鮹里辰討い



男性と女性では、相手に求めるものが異なることをご存知でしょうか?ある臨床心理学者によれば、お互いに相手からしてほしいと思う欲求は男女間で大きく違うといいます。



男性は女性に対して「親密になりたい」「魅力的でいてほしい」「遊び仲間でいてほしい」「支えてほしい」と希望しています。それに対して女性は「愛情表現をしてほしい」「もっと話したい」「誠実でいてほしい」と希望しています。

こんなに違いがあるものなんですね…!(◎_◎;)



モテる男性はその辺りをよく知っています。知っているというか察知できちゃうんですよね。彼女が望んでいるものを与えることができる男性に女性は惹かれるのです。



モテる男の条件話を聞いてあげる



気になる女性がいたら、話を聞いてあげましょう。「友達の彼氏を好きになっちゃった。」よくあるこのパターンは、話をする時間が彼氏より長かったからです。彼氏がいてもいなくても、女性は話を聞いてくれる人が好き!



肝心なのは共感してくれることなんです。男性でも「今日はこんな大変なことがあったんだ」と話した時に「どんなふうに大変だったの?それは困ったね。それからどうしたの?」そうして会話を広げて共感してくれたらすごく嬉しいですよね。女性は共感してくれる相手に心を許してしまうものです。実際に彼女の話を聞いて「実はそうじゃなくて違うんじゃない?」と思っても、その反論や正論は呑み込んであげてください。笑

どんな時でも「そうだね。」「それがいいと思うよ。」と共感してあげてくれたら、また話したいと思ってくれるはずです。

モテる男の条件┐匹鵑塀?でも魅力的な部分を見つけられる



褒め上手に繋がるのですが、モテる男性は女性のチャームポイントを見つけるのが上手です。

ダメなところを見つけてもめったにその女性を嫌いになることはありません。



魅力を見つけ、そこを褒める。

多くの女性が彼にめろめろになるのもわかりますよね。



モテる男の条件レディーファーストができる



女性はお姫様扱いしてくれる男性にキュンときます。

自分に自信がない女性ほど、その傾向が強いです。「自分なんかに優しくしてくれるんだ」と急に意識しはじめることでしょう。



椅子を引くのは日本人男性はあまり慣れてないと思いますが、常にドアを引いたり重い荷物を持ってあげたりできると凄く紳士的でかっこいいです。



モテる男の条件ひたむきになれるものがある



要は趣味があるということです。なにかにひたむきになっている姿は、とっても魅力的にうつります。

スポーツ観戦など女性も気軽に楽しめるものだとなお良し。



ゲームやギャンブルに熱くなる姿は逆にドン引きする女性もいるため、相手を選びましょう。



モテる男の条件持っているアイテムがおしゃれ



身につけているものや持っているものなど、随所にセンスを感じることのできる男性はモテます。

なにも高いものがいいってわけではありません。



素敵なものを身につけると、なんだか気分がよくなり自信もつきます。

その自信がモテオーラとなり、女性が惹かれやすい男性にレベルアップできますよ!



モテる男の条件素直



自分に非があったとき素直に「ごめん」と謝ることができますか。なにかしてもらったときに「ありがとう」と言えますか。

屈折していない素直な男性は女子ウケします。おそらく母性本能をくすぐりやすいのではないでしょうか。



モテる男の条件常に見られているという意識をもつ



いつでも誰かの視線があなたに向けられています。一人で個室にいない限り360度誰かから見られている。そんな風に思ったら気が抜けませんよね。常に見られていないとしても、まずは姿勢に気を付けてみましょう。つい猫背になりがちな人は要注意です。最近はタブレットやスマホを眺める時間が長くなり、背中が丸くなりがち。そうするとストレートネックになり、頭痛の原因にもなってしまいます。



背筋がピンと伸びている人は、それだけで視線を集めます。きれいな姿勢は、モテる男なのはもちろん、背中に筋肉も付き腰痛も無くなりお腹にも力が入るのでたるんだお肉もサヨナラできると良いことづくし!今から背筋を伸ばし、少しあごを引いて姿勢を正してみてください。それだけで魅力的に見えるんですよ♡



モテる男は育てられる!



モテるには、色んな特徴があります。でも、時間をかけて自分なりのモテ男を作って下さい。意識して実践を心がけると絶対に変われます!

女性も20%弱が一人身で一生を過ごす時代。その中に好みの女性がいるかもと思うと行動しないともったいないですよね。



どうせモテないから等と決めつけないで、ぜひ実行してみて、口角も運も男もどんどんあげちゃってください。

みなさんがモテる男になれるよう応援しています。



【関連記事】

ようやくの初デート!好印象をゲットでき…

好きじゃない男性でも女の子が思わずOK出…

大学生の彼女が欲しい人必見!秒速で可愛…

寝不足になったらゴメンなさい[ネタりかアプリ]

恋愛下手な人がみんな読んでる[ネタりかアプリ]

最終更新日

2017/10/30 20:50

JION

アプリ限定 人気ランキング

1

吉澤ひとみ「バッサリ20センチ以上いきました!!」(画像は『吉澤ひとみ 2017年10月29日付Instagram「ヘアメンテで美容院へ〜!」』のスクリーンショット)

吉澤ひとみ、髪を20cmカット 久しぶりのショートに「これこそ…

67

2017/10/30

Techinsight

ネタりかアプリで見る

2

Photo by Kim Seonhong(写真はイメージです)

深田恭子、大沢たかおとの密会報道で蒸し返される”肉食すぎる恋…

86

2017/10/30

デイリーニュースオンライン

ネタりかアプリで見る

3

車を運転していた22歳女性(画像は『Mirror 2017年10月29日付「Suicidal 12-year-old boy kills young woman after jumping 30ft from overpass and landing on her car」』のスクリーンショット)

12歳少年、歩道橋から飛び降り 下を走っていた車の22歳ドライ…

78

2017/10/30

Techinsight

ネタりかアプリで見る

4



平野ノラと三四郎・小宮が入れ替わった

27

2017/10/30

ナリナリドットコム

ネタりかアプリで見る

5

保田圭 妊娠8か月、想定外の体重増加に悩み「おやつTime自粛中」

保田圭 妊娠8か月、想定外の体重増加に悩み「おやつTime自粛中」

83

2017/10/30

アメーバニュース

ネタりかアプリで見る

6

Photo by Pixabay(写真はイメージです)

木村拓哉、ドラマの相手役が難航?女優側の拒絶反応と”選り好み…

731

2017/10/30

デイリーニュースオンライン

ネタりかアプリで見る

7

復帰当初は思わぬ苦労も…(C)日刊ゲンダイ

人気絶頂で引退 芸人まいけるの意外な過去と復帰後の苦労

29

2017/10/30

日刊ゲンダイDIGITAL

ネタりかアプリで見る

8

武井咲、TAKAHIROとの新婚生活を明かす ファンからは「大丈夫?」の声も

武井咲、TAKAHIROとの新婚生活を明かす ファンからは「大丈夫…

69

2017/10/30

しらべぇ

ネタりかアプリで見る

9

しつこく連絡してくるから…嵐・二宮和也が連絡先を教えない人気俳優の名前(写真はイメージです)

しつこく連絡してくるから…嵐・二宮和也が連絡先を教えない人気…

58

2017/10/30

デイリーニュースオンライン

ネタりかアプリで見る

10

Photo by BrianMcguffog(写真はイメージです)

関ジャニ∞村上&小島瑠璃子、”お泊まり愛”以前から結婚を意識し…

75

2017/10/30

デイリーニュースオンライン

ネタりかアプリで見る

続きをネタりかアプリで見る

?

アプリが開かないときは

このネタ読んでどう思う?

6

1

このネタへのコメント

4件並び替え

コメントを書く

自分の書いたコメント



Yahoo!検索で調べてみよう

友達 彼氏 好きスマホ 頭痛 原因男 背中 筋肉男性 帽子 ファッションモテる 特徴 女性