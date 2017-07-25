·ã°Â¡ªÁë¤Þ¤ï¤ê¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¡ÉÙ»³¸©¼Í¿å»Ô¡ÁÂ¿µ¡Ç½¥ë¡¼¥Ð¡¼½¤Íý¡¢Â¿µ¡Ç½¥ë¡¼¥Ð¡¼ÀßÃÖ¡Á

|
¢äÍèÅ¹ÉÔÍ×¡¢¸½¾ì³ÎÇ§¡¢¸«ÀÑ¤ê¤ÏÌµÎÁ¢ã
Â¿µ¡Ç½¥ë¡¼¥Ð¡¼¤Î½¤Íý¡¢Â¿µ¡Ç½¥ë¡¼¥Ð¡¼¤Î¼èÉÕ¤±¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©ÆâÁ´°è¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³¸©À¾Éô¡§¹â²¬»Ô¡¢¼Í¿å»Ô¡¢É¹¸«»Ô¡¢¾®ÌðÉô»Ô¡¢Å×ÇÈ»Ô¡¢ÆîÅ×»Ô
ÉÙ»³¸©ÅìÉô¡§ÉÙ»³»Ô¡¢³êÀî»Ô¡¢Ãæ¿·Àî·´¡¢µûÄÅ»Ô¡¢¹õÉô»Ô¡¢²¼¿·Àî·´
¤¤¤¤À½ÉÊ¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤â°Â¤¯¡ª
¡Ö¼¼Æâ¤ò¤Î¤¾¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¤Þ¤Ö¤·¤¤À¾Æü¤òËÉ¤®¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢
Â¿µ¡Ç½¥ë¡¼¥Ð¡¼¤Î½¤Íý¤«¤é¡¢¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Áë¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¹©»ö¤Þ¤Ç¡¢
Áë¤Þ¤ï¤ê¤Î¤³¤È¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£Áë¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
YKK AP¡¡Â¿µ¡Ç½¥ë¡¼¥Ð¡¼
¡ÈÌÜ±£¤·¡É¡¢¡ÈºÎ¸÷¡É¡¢¡ÈÄÌÉ÷¡Ê´¹µ¤¡Ë¡É¡¢¡ÈÆü½ü¤±¡Ê¼×Ç®¡Ë¡É¤ò
¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¸÷¤ÈÉ÷¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥ë¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢0¡Á155ÅÙ¤Þ¤ÇÌµÃÊ³¬¤ÇÁàºî¤Ç¤¡¢»ß¤á¤¿¤¤³ÑÅÙ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ä»Ü¹©¼ÂÀÓ¡¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡¦ÁÏ¶È42¼þÇ¯¢ã
¡Ú¹©»ö¤ÎÎ®¤ì¡Û
1¡¥»öÁ°¤ÎÂÇ¹ç¤»¡£Áë¤Þ¤ï¤ê¤ÎÂç¤¤µ¤äÂ¿µ¡Ç½¥ë¡¼¥Ð¡¼¤Î¼ïÎà¤ò³ÎÇ§¡£
2¡¥¹©»ö³«»Ï¡£º£¤¢¤ëÁë¤Î³°Â¦¤Ë¡¢Â¿µ¡Ç½¥ë¡¼¥Ð¡¼¤òÀßÃÖ¡£
3¡¥¥·¡¼¥ê¥ó¥°¡¦Ä´À°¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¹©»ö´°Î»¡£
¡Ú¹©»ö»þ´Ö¡Û¡¡Ìó£±»þ´Ö¡£
¸½¾ì³ÎÇ§¡¢¸«ÀÑ¤ê¤ÏÌµÎÁ¡£¤Þ¤º¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡24»þ´Ö¼õÉÕ¡¡0120-375-345
¥¢¥ë¥ß·úºàÏÂÅÄ¡¡¢©933-0062ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¹¾¿¬856-2
¡Ú²Á³ÊÊÝ¾Ú¡Û¡¡¤«¤Ê¤é¤ºÂ¾Å¹¤è¤ê°Â¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¼Ò¡ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥·¶¨²ñ²ÃÌÁÅ¹
¡Ê¼Ò¡Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¡¦ËÉ²Ð³«¸ýÉô¶¨²ñ²ÃÌÁÅ¹
¡þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¡Ê¼Ò¡ËÉÙ»³¸©·úÃÛÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¹â²¬»Ô¤Î·úÃÛÁÈ¹ç°÷¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³¸©·úÃÛÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Ç¤Ï¡¢»Ô¤äÄ®¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¡ØÌµÎÁ¤Î½»ÂðÁêÃÌ½ê¡Ù¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³¸©¤Îµ¤¸õÉ÷ÅÚ¤ËÅ¬¤·¤¿¾æÉ×¤Ç²÷Å¬¤Ê¿·ÃÛ¤äÁý²þÃÛ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
½»Âð¿ÇÃÇ¤äÂÑ¿ÌÊä¶¯¹©»ö¤Þ¤Ç¡¢½»¤Þ¤¤¤Î¤³¤È¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÉÙ»³¸©À¾Éô¡§±Ä¶È¥¨¥ê¥¢¡Û¹â²¬»Ô¡¢¼Í¿å»Ô¡¢É¹¸«»Ô¡¢¾®ÌðÉô»Ô¡¢Å×ÇÈ»Ô¡¢ÆîÅ×»Ô
¡ÚÉÙ»³¸©ÅìÉô¡§±Ä¶È¥¨¥ê¥¢¡ÛÉÙ»³»Ô¡¢³êÀî»Ô¡¢Ãæ¿·Àî·´¡¢µûÄÅ»Ô¡¢¹õÉô»Ô¡¢²¼¿·Àî·´
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¹¾¿¬856-2¡¡¤Ç¤ó¤ï 0120-375-345
¡Ú¼è°·¥á¡¼¥«¡¼¡Û»°¶¨¥¢¥ë¥ß¡¢YKK AP¡¢¥ê¥¯¥·¥ë¡¢°°¾Ë»Ò¡¢ÆüËÜÈÄ¾Ë»Ò¡¢ÈþÏÂ¥í¥Ã¥¯¡¢½»Í§3M
ÍèÅ¹ÉÔÍ×¡ª¡ÊÅÅÏÃ¤Ç¡¢24»þ´Ö¼õÉÕÃæ¡ª¡Ë
¤³¤Îµ»ö¤Ë
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë