映画 皆殺しの流儀 老ギャングたちの壮烈な復讐









原題:WE STILL KILL THE OLD WAY

洋画:バイオレンス・クライム・アクション

製作年:2014年

製作国:イギリス

レンタル開始:2016年2月3日

上映時間:95分

















かつて、ロンドンで有名なギャングとして名を轟かせていた兄弟リッチーとチャーリー。

引退後、兄のリッチーはスペインで、チャーリーはロンドンに残り余生を謳歌していた。

ある日、ロンドンの若者ギャングが女性をレイプしているところをチャーリーが助けるが、返り討ちに遭い殺されてしまう。





昔の女友達リシーが 弟リッチーに伝える。

兄の訃報を聞いたリッチーはスペインからロンドンに戻り、

平均年齢70オーバーのかつてのギャング仲間を集め、

かつてのやり方で弟を殺したギャング達を情け容赦なく一人一人追い詰めていく





昔ながらの拷問で三人殺す。さすが70歳すぎではアクションは無理か?

レイフされかかった女性は女刑事の娘。

けれど その母親は何も知らない。

リッチーは入院する。 その女性はリッチーの頼まれ

病院にE2ギャング団の若者たちを呼ぶ。

待ち伏せする リッチーほか四人の老ギャングたち。

ふとんに弾を打ちこむ E2の女と男。 が逆に

リッチーたちに撃たれる。

病院内で銃撃戦が起こり 人質にされた 女刑事の娘

若者のリーダーは リッチーたちを前に銃を構えて

撃とうとするが 人質の女性を慕う若者たちの一人が体当たりで

救う。

銃を構えて撃とうとする若者 そこに警官隊が

一斉射撃して 若者は死す。

こいつらは死んで当然 殺されて当然 見ていてスカッとするね。

こんなやからが はびこる世の中 皆殺しの流儀さ。

E2ギャング団 皆殺しである。

女刑事を前に老ギャングたちは

「正当防衛だよ。 突然入ってきてぶっ放した。こちらも仕方なく

撃ったのさ。」





リッチーが スペインに帰るのを見送りに来た 三人の老ギャング

がリッチーは 残った。

「 あいつらと対していたとき 血が騒いだのさ。」





70歳以上の老ギャングたちの 壮烈な復讐劇

「 いくつになっても 血が騒ぐことはあるものさ。」









スカパー放映

