¤Ç¤­¤ë»þ¤À¤±¤Î¼Ì¿¿Æüµ­£³

ÅÚÍË¤Ï£Ç£×°ÊÍè¤ÎÄø¥öÃ«£Ã£Ã¡£¶Ã¤¤¤¿»ö¤ËÂç¤­¤Ê¥³¥ó¥Ú¤¬¤¢¤êÂçº®»¨¡£Á°ÁÈ¤Ë¤ÏÁ°Æü¶äÁíºÛÉ×ºÊ¤¬¥é¥¦¥ó¥É¡££´£´¡Ü£´£µ¡á£¸£¹¡¿£³£¹¤Ç¤·¤¿¡£

Á´ÂÎÉ½¼¨

[ ¥ê¥¹¥È ]

£¶/£²£¸¤Ï¹ñÎ©À¾ÍÎÈþ½Ñ´Û¤Ë¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥¤¥ÉÅ¸¤ò¸«¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿

¡¡£¶/£²£¸¡Ê¿å¡Ë¤Ï¸áÁ°Ãæ¤òµÙ²Ë¤È¤·¡¢¹øÄÇÄÇ´ÖÈÄ¼ê½Ñ¤Î¸å¤Î·Ð²á´Ñ»¡¤Ç²£ÉÍ»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ºÇ½é¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤·Ð²á¤Ï½çÄ´¤ÇÄ¾¤°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¸á¸å¤«¤é¤Î»Å»ö¤ÎÁ°¤ËŽ¤¾åÌî¤Î¹ñÎ©À¾ÍÎÈþ½Ñ´Û¤Ç£¶/£²£°¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ ¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥¤¥ÉÅ¸ ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡¡Á°²ó¤Î´ë²èÅ¸¤Ï ¥·¥ã¥»¡¼¥ê¥ªÅ¸ ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤«¤é¤½¤Î»þ¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ä¤½¤³¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿»ñÎÁ¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡¼Ì¿¿¤ÏŽ¤K-3 + DA14£í£íF2.8 or DA21mmF3.2¡¡ISO100¡¡RAW+JPEG3¡ù¡¡Á¯¤ä¤« EXŽ¼Ž¬Ž°ŽÌŽßŽÈŽ½+4¡¡ŽÊŽ²Ž×Ž²ŽÄÊäÀµ¡¦Ž¼Ž¬ŽÄŽÞŽ°ÊäÀµ¡¡HPŽÓŽ°ŽÄŽÞ¡¦Ê¬³äÂ¬¸÷¡¡ŽÏŽÙŽÁŽÊŽßŽÀŽ°ŽÝAWB¡¡SR¡§ON¡¡¼ê»ý¤Á»£±Æ¡¢ŽÄŽØŽÐŽÝŽ¸¤Ê¤· 1280x851ŽËŽßŽ¸Ž¾ŽÙ¤Ç¤Î·ÇºÜ¤Ç¤¹¡£
¡ý²èÁü±¦²¼¤Ë¸½¤ì¤ë¡ÜŽÏŽ°Ž¸¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈŽ¤Âç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¢­[A]¡¡21mm¡¡F9¡¡1/100ÉÃ ¡Þ0EV¡¡¡¡À¸Áþ¤Î¾®±«¤Ç¤·¤¿¤¬Ž¤¾åÌî¸ø±à¤Ë¤ÏÂô»³¤Î¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥¤¥ÉÅ¸¤Î´ÇÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¹ñÎ©À¾ÍÎÈþ½Ñ´Û¤ÎÆþ¸ý¤Ç¤¹¡£
イメージ 1

¢­[B]¡¡14mm¡¡F9¡¡1/100ÉÃ ¡Þ0EV¡¡¡¡¹ñÎ©À¾ÍÎÈþ½Ñ´Û¤ÎÁ°Äí¤Ë¤ÏŽ¤
Î©°ª¤äÛé»Ò¤Ê¤É¤ÎÇò¤¤²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö¥«¥ì¥¤¤Î»ÔÌ±¡×¤Î¼þ¤ê¤Ç¤¹¡£
イメージ 2
¢­[C]¡¡14mm¡¡F5.6¡¡1/500ÉÃ¡¡-1/3EV¡¡¡¡¢¬¤Îº¸±ü¤«¤é¡Ö¥«¥ì¥¤¤Î»ÔÌ±¡×¤ÎÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤ÆŽ¤Çò¤¤Î©°ª¤ò»£±Æ¡£
イメージ 3
¢­[D]¡¡14mm¡¡F9¡¡1/160ÉÃ ¡Þ0EV¡¡¡¡ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¡Ö¥«¥ì¥¤¤Î»ÔÌ±¡×¤ÎÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤ÆŽ¤Çò¤¤ÔóÃÝÅí¤Î²Ö¤ò»£±Æ¡£
イメージ 4

¢­[E]¡¡14mm¡¡F9¡¡1/60ÉÃ ¡Þ0EV¡¡¡¡¡Ö¹Í¤¨¤ë¿Í¡×¤ÎÏÆ¤Ë¤ÏÇò¤ÈÀÄ»ç¤Î¥¢¥¬¥Ñ¥ó¥µ¥¹¤Î²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ç¿§¤Î³Û»çÍÛ²Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
イメージ 5
¢­[F]¡¡14mm¡¡F5.6¡¡1/200ÉÃ ¡Þ0EV¡¡¡¡Æ±¾å¡£¡¡½Ä°ÌÃÖ¹½¿Þ¤Ç»£±Æ¡£
イメージ 6

¡¡¼¡ÊÇ¤«¤é¤Ï¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥¤¥ÉÅ¸¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤ÁŽ¤¹ñÎ©À¾ÍÎÈþ½Ñ´Û¤Îµ¡´Ø»ï¡Ö¥¼¥Ò¥å¥í¥¹¡×¤Î¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥¤¥ÉÅ¸¤Î°ÆÆâÊÇ¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤òŽ¤°Ê¹ß¤Ë·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
イメージ 7
イメージ 8
イメージ 9

¤³¤Îµ­»ö¤Ë

ÊÄ¤¸¤ë ¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë

¥³¥á¥ó¥ÈÅê¹Æ

´é¥¢¥¤¥³¥ó

´é¥¢¥¤¥³¥ó¡¦É½¼¨²èÁü¤ÎÁªÂò

Ì¾Á°¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥Ö¥í¥°
³¨Ê¸»ú
¡ß
  • ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
Åê¹Æ

³«¤¯ ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ê0¡Ë

Ï¢·È¥µ¡¼¥Ó¥¹
ÃÎ·ÃÂÞ¡Ã
textream¡Ê·Ç¼¨ÈÄ¡Ë¡Ã
¥í¥³¡Ã
µá¿Í
.

¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¹¿·µ­»ö
Á°¤Ø ¼¡¤Ø