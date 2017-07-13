£¶/£²£¸¤Ï¹ñÎ©À¾ÍÎÈþ½Ñ´Û¤Ë¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥¤¥ÉÅ¸¤ò¸«¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿

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¢[B]¡¡14mm¡¡F9¡¡1/100ÉÃ ¡Þ0EV¡¡¡¡¹ñÎ©À¾ÍÎÈþ½Ñ´Û¤ÎÁ°Äí¤Ë¤ÏŽ¤
¢[C]¡¡14mm¡¡F5.6¡¡1/500ÉÃ¡¡-1/3EV¡¡¡¡¢¬¤Îº¸±ü¤«¤é¡Ö¥«¥ì¥¤¤Î»ÔÌ±¡×¤ÎÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤ÆŽ¤Çò¤¤Î©°ª¤ò»£±Æ¡£
¢[D]¡¡14mm¡¡F9¡¡1/160ÉÃ ¡Þ0EV¡¡¡¡ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¡Ö¥«¥ì¥¤¤Î»ÔÌ±¡×¤ÎÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤ÆŽ¤Çò¤¤ÔóÃÝÅí¤Î²Ö¤ò»£±Æ¡£
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¢[F]¡¡14mm¡¡F5.6¡¡1/200ÉÃ ¡Þ0EV¡¡¡¡Æ±¾å¡£¡¡½Ä°ÌÃÖ¹½¿Þ¤Ç»£±Æ¡£
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