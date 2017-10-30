²È°û¤ß¥ï¥¤¥ó-315¡¡£²£°£±£·Ç¯£±£°·î

|
¡¡»ä¤Î¼«Âð¤Ç¤ÎÈÕ¼à¤È¸À¤¨¤ÐŽ¤¼ã¤¤º¢¤Ï¥Ó¡¼¥ë or ¤½¤ì¡ÜÆüËÜ¼ò¤«¥¦¥£¥¹¥¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬Ž¤£±£µÇ¯Á°¤Ë¡ÖÇ¢»ÀÃÍ¤¬¹â²á¤®¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¤ÏŽ¤¥Ó¡¼¥ë¤ò»ß¤á ¾ÆÃñ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç µ©¤ËÆüËÜ¼ò¤ä¥¦¥£¥¹¥¡¼¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¹¹¤ËŽ¤¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤Ï¼«Âð¤Ç¿©»ö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤»¤¤¤«Ž¤¿©»ö¤Î»þ¤ËŽ¤²ÈÆâ¤È°ì½ï¤Ë¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à»ö¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤ª¤«¤²¤ÇŽ¤ÈÕ¼à¤È¤·¤Æ¾ÆÃñ¤ä ÆüËÜ¼ò ¡¦ ¥¦¥£¥¹¥¡¼ ¤ò°û¤àµ¡²ñ¤Ï¤á¤Ã¤¤ê¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¤âŽ¤µ©¤Ë¤½¤ó¤Ê²È°û¤ß¥ï¥¤¥óµ»ö¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Ž¤'£±£´Ç¯¤«¤é¤ÏŽ¤µÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏŽ¤'£±£´Ç¯¤Î£±·î¡Ê£³²ó¡Ë¤È£²·î¡Ê£¶²ó¡Ë¡¢£³·î¡Ê£´²ó¡Ë¡¢£´·î¡Ê£²²ó¡Ë¡¢£µ·î¡Ê£´²ó¡Ë¡¢£¶·î(£µ²ó)¡¢£··î¡Ê£³²ó¡Ë¡¢£¸·î¡Ê£´²ó¡Ë¡¢£¹·î¡Ê£´²ó¡Ë¡¢£±£°·î¡Ê£¶²ó¡Ë¡¢£±£±·î¡Ê£¶²ó¡Ë¡¢£±£²·î¡Ê£¶²ó¡Ë¡¢'£±£µÇ¯¤Î£±·î¡Ê£¶²ó¡Ë¡¢£²·î¡Ê£¹²ó¡Ë¡¢£³·î¡Ê£±£±²ó¡Ë¡¢£´·î¡Ê£¸²ó¡Ë¡¢£µ·î¡Ê£¸²ó¡Ë¡¢£¶·î¡Ê£¸²ó¡Ë¡¢£··î¡Ê£¶²ó¡Ë¡¢£¸·î¡Ê£·²ó¡Ë¡¢£¹·î¡Ê£·²ó¡Ë¡¢£±£°·î¡Ê£·²ó¡Ë¡¢£±£±·î¡Ê£±£³²ó¡Ë¡¢£±£²·î¡Ê£¶²ó¡Ë¡¢'£±£¶Ç¯¤Î£±·î¡Ê£µ²ó¡Ë¡¢£²·î¡Ê£·²ó¡Ë¡¢£³·î¡Ê£¸²ó¡Ë¡¢£´·î¡Ê£´²ó¡Ë¡¢£µ·î¡Ê£±£°²ó¡Ë¡¢£¶·î¡Ê£·²ó¡Ë¡¢£··î¡Ê£·²ó¡ËŽ¤£¸·î¡Ê£·²ó¡Ë¡¢£¹·î¡Ê£¹²ó¡Ë¡¢£±£°·î¡Ê£µ²ó¡Ë¡¢£±£±·î¡Ê£·²ó¡Ë¡¢£±£²·î¡Ê£·²ó¡Ë¡¢º£Ç¯£±·î¡Ê£±£°²ó¡Ë¡¢£²·î¡Ê£¹²ó¡Ë¡¢£³·î¡Ê£±£²²ó¡Ë¡¢£´·î¡Ê£µ²ó¡Ë¡¢£µ·î¡Ê£¸²ó¡Ë¡¢£¶·î¡Ê£±£°²ó¡Ë¡¢£··î¡Ê£´²ó¡Ë¡¢£¸·î¡Ê£¸²ó¡Ë¡¢£¹·î¡Ê£·²ó¡Ë¡¢£±£°·î¡Ê£µ²ó¡Ë¤ËÂ³¤¯Ž¤£±£°·î¤Î£¶²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ÏŽ¤K-01 + DA70mmF2.4¡¡ISO400¡¡F4.5¡¡1/20ÉÃ¡¡RAW+JPEG3¡ù¡¡Á¯¤ä¤« FŽ¼Ž¬Ž°ŽÌŽßŽÈŽ½+4¡¡ŽÊŽ²Ž×Ž²ŽÄÊäÀµ¡¦Ž¼Ž¬ŽÄŽÞŽ°ÊäÀµ¡¡ŽÏŽÆŽŽ±ŽÙÏª½Ð¡¦Ž½ŽÎŽßŽ¯ŽÄÂ¬¸÷¡¡AWB¡¡SR¡§ON¡¡¼ê»ý¤Á»£±Æ¡¢Å¬µ¹ŽÄŽØŽÐŽÝŽ¸¤·¤Æ¤Î·ÇºÜ¤Ç¤¹¡£
¡ý¼Ì¿¿±¦²¼¤Ë¸½¤ì¤ë¡ÜŽÏŽ°Ž¸¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈŽ¤Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢[A]¡¡£¹/£±£¸¤Ë³ÚÅ·¥¨¥Î¥Æ¥«¤ÇŽ¤¡Ö°ËÃæÉô¥ï¥¤¥ó£±Ëü±ß°Ê¾å¤Ç£²³ä°ú¤¡×¥»¡¼¥ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Çò¡¦ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢[B]¡¡Î¢ÌÌ¥é¥Ù¥ë¤ÈÉÓÄì·Á¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥¢¥×¥ë¥Ã¥Ä¥©½£¤Î¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥µ¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¡¼¥Î¡¦¥¹¥Ã¥é¡¦¥Þ¥Ã¥ë¥Á¡¼¥ÊÂ¼¤Î¥Þ¥·¥ã¥ì¥Ã¥ê¤¬Ž¤ÁÄÉã¤«¤é¼õ·Ñ¤¤¤ÀÈª¤ÎÅÚÃåÉÊ¼ï¤ÎÉòÆº¤«¤éÂ¤¤ëÇò¤ÈÀÖ¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º¸¡§¥È¥ì¥Ã¥Ó¥¢¡¼¥Î¡¦¥À¥Ö¥ë¥Ã¥Ä¥© £²£°£±£´¡ÊÇò/£±£².£µ¡ó¡Ë¡¡¡¡µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ÎÂç¤¤ÊÅÚÃÏ¤ÎÊ¿¶Ñ¼ùÎð£³£¸Ç¯¤Î¸ÅÌÚ¤«¤é¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë¥È¥ì¥Ã¥Ó¥¢¡¼¥Î£±£°£°¡ó¤«¤éÂ¤¤ëÇò¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¡¡Ã¸¤¤²«ÎÐ¿§¡¢Íü¤ä¥ê¥ó¥´Ž¤¥ì¥â¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê²Ì¼Â¹á¤ÈËªÌª¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¡¢¿·Á¯¤Ê²Ì¼ÂÌ£¤È»ÀÌ£¤Ç¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¿É¸ý¤ÎÇò¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¡¡¥¨¥Î¥Æ¥«ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§ÀÇÊÌ£±£µ£°£°±ß¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë°Â¤¤¤Î¤ÏÀÇÊÌ£±£²£°£°±ß¤È¸À¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²æ²È¤Ç¤Ï£²£·¡îÌ¤Ëþ¤Î¼¼Æâ¤ËÊÝ´É¤·Ž¤ÎäÂ¢¸Ë¤Ç½½Ê¬Îä¤·¤Æ£²£´¡î¤Î¿©Âî¤ÇŽ¤²ÈÆâ¤Îºî¤ëÏÂÉ÷¤ÎÍ¼¿©¤Ë¹ç¤»¤ÆŽ¤ºÇ½é¤Î¥µ¥é¥À¤«¤é¥á¥¤¥ó¤Þ¤ÇŽ¤¤³¤ì°ìËÜ¤ÇÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬Ž¤¤ËÈþÌ£¤·¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡¡º£²ó¤Ï£²³ä°ú¤¡§ÀÇÊÌ£±£²£°£°±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸ÃÍÃÊ¤ÇÇã¤¨¤ë¤Ê¤éŽ¤¤â¤¦°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Çò¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡±¦¡§¥â¥ó¥Æ¥×¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥À¥Ö¥ë¥Ã¥Ä¥© £²£°£±£³¡ÊÀÖ/£±£³¡ó¡Ë¡¡¡¡µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ÎÂç¤¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤ë¥â¥ó¥Æ¥×¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î£±£°£°¡ó¤«¤éÂ¤¤ëÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¡¡ÌÀ¤ë¤¤¹È¿§¡¢¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤ä¥Á¥§¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê²Ì¼Â¹á¤È¥Ï¡¼¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¡¢¿·Á¯¤ÇÇ»¸ü¤Ê²Ì¼ÂÌ£¤È³ê¤é¤«¤Ç¾åÉÊ¤Ê¥¿¥ó¥Ë¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¯Ž¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¾±¤¤â³Ú¤·¤¤ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¡¡¥¨¥Î¥Æ¥«ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§ÀÇÊÌ£±£·£°£°±ß¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÂ¾¤Ë°Â¤¤¤Î¤ÏÀÇÊÌ£±£²£¸£°±ß¤È¸À¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²æ¤¬²È¤Ç¤Ï£²£·¡îÌ¤Ëþ¤ÎÉô²°¤ËÊÝ´É¤·Ž¤ÎäÂ¢¸Ë¤Ç£²»þ´Ö¤Û¤ÉÎä¤ä¤·¤ÆŽ¤£²£´¡î¤Î¿©Âî¤ÇŽ¤²ÈÆâ¤¬ºî¤ëÇ»¤¤ÌÜ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ÎÍ¼¿©¤Ë¹ç¤»¤ÆŽ¤ÈþÌ£¤·¤¯Äº¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¤ò³Ý¤±¤¿ÌîºÚ¥µ¥é¥À¤«¤é¼çºÚËøŽ¤¤³¤ì£±ËÜ¤ÇÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡º£²ó¤Ï£²³ä°ú¤¡§ÀÇÊÌ£±£³£¶£°±ß¤ÇÇã¤¨¤Æ¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬Ž¤°ì½ï¤ËÇã¤Ã¤ÆÄ¶°Â»Ý¥ï¥¤¥ó¤È»×¤Ã¤¿¥Ù¥é¥Î¡¼¥ô¥¡¤Î¤»¤¤¤«Ž¤ÀÇ¹þ£±£³£°£°±ß°Ê²¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈŽ¤¤Þ¤¿Çã¤Ã¤Æ»î¤½¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëŽ¥¥Õ¥£¥ë¥à¤È¤â¥Ú¥ó¥¿¥Ã¥¯¥¹¤Î°ì´ã¥ì¥Õ¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¸ò´¹¥ì¥ó¥º¤âŽ¤Á´¤Æ¥Ú¥ó¥¿¥Ã¥¯¥¹¤ÇŽ¤¤¤¤í¤¤¤í»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¤³¨¤¬»£¤ì¤¿¤éŽ¤orŽ¤´¶¤¸¤¿»ö¤¬¤¢¤ì¤ÐŽ¤¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ Åö¥Ö¥í¥°Ⅰ¤Î£²£°£°£¸Ç¯£¸·îËø¤ÎÊÇ¤È Åö¥Ö¥í¥°Ⅱ¤Î°ìÉô¤ÎÊÇ¤òŽ¤¸ò´¹¥ì¥ó¥ºÊÌ¤Ë¸«¤ë¤¿¤áŽ¤¥ì¥ó¥ºÊÌÌÜ¼¡(MTFµ) ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- À¸³è¤ÈÊ¸²½
- >
- ¥°¥ë¥á¡¢¥É¥ê¥ó¥¯
- >
- °û¤ßÊª
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë