Radio LOG 9月24〜10月8日

11880.0kHz BBC 17.09.24 0545 AM 12095.0kHzパラ 11735.0kHz Radio Trans Mundial 17.09.24 0555 AM 久しぶりにポルトガル語を聞いた 11910.0kHz Radio Japan 17.09.24 0600 AM 9065.0kHz スペイン語乱数局 17.09.24 1730 USB 信号弱い 7550.0kHz All India Radio 17.10.01 0640 AM 9765.0kHz IRIB 17.10.01 0645 AM 日本語 11095.0kHz RJS/ウラジオストク? 17.10.01 1155 CW ロシア海軍? 13020.5kHz ロシア語不明局 17.10.01 1304 USB 定期的なスケジュールのようだが、詳細 不明。信号は強い 531.0kHz Avto Radio 17.10.04 1920 AM NHK盛岡のバックで入感 1700.0kHz ESPN Radio 17.10.04 1930 AM いよいよTPシーズン到来 8200.0kHz ロシア語不明局 17.10.06 1902 USB こちらも定期的なスケジュールのようだが 詳細不明、クラスノヤルスクという地名が 聞ける 1548.0kHz TWR-Moldova 17.10.07 0329 AM IS、オーストラリアと交互に入感 11253.0kHz RAF Volmet 17.10.08 0245 USB 信号弱いがまずまずの状態 2262.5kHz 千葉県漁業 17.10.08 1840 USB 5025.0kHz Radio Rebelde 17.10.08 2040 AM 最近では一番良好に聞けた

相変わらず変な物ばかり聞いていますが、ロシア語の不明局2局が気になるところです。 8200.0kHzは気象通報っぽいのですが、13020.5kHzは気象通報でもないような・・・ いずれにしろ信号は強いので、送信地はそれほど遠距離ではないと思われます。

あとは1700.0kHzのESPN Radioがかなり強く入感している日が多くなってきましたので、 今年は他のTP局も確認できればいいなぁと思いますが・・・ 厳しいかな〜。