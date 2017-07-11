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¡û¸©Áª¼ê¸¢¡¡7/7¡Á9¡¡¸©±ÄÎ¦¾å¶¥µ»¾ì
¡¡ ÃË»Ò
£²£°£°£í¡¡ ②¹©Æ£ÂçÚð(½Ù²ÏÂæÂç3) 21.71¡¡
¡¡¡¡¡¡£´£°£°£í¡¡ ①¹©Æ£ÂçÚð(½Ù²ÏÂæÂç3) 47.43 GR(À®)¡¢②ÅÆß·¹ÒÊ¿(´ä¼êÂç3) 48.70
¡¡¡¡£µ£°£°£°£í¡¡ ⑦ÇëÌî»ç²»(3) 15:28.00
¡¡¡¡¡¡£±£±£°£íH¡¡⑧ÉÚ³ß¹ª¿¿(2) 17.88
¡¡¡¡ £´£°£°£íH ⑥ÉÚ³ß¹ª¿¿(2) 57.74
¡¡¡¡4¡ß100mR ¡¡④·§ÅÄÀ¶Î°(1)¡¢º´Æ£½ÙÂ¿(2)¡¢°ËÆ£¾°Ç·(2)¡¢º´Æ£Ï¡(2) 43.08
¡¡¡¡4¡ß400mR¡¡ ⑤ÃæÂ¼²÷ÅÍ(2)¡¢°ËÆ£¾°Ç·(2)¡¢º´Æ£Ï¡(2)¡¢º´Æ£½ÙÂ¿(2) 3:23.98
¡¡¡¡¡¡Áö¹âÄ·¡¡¡¡ ④°ËÆ£¾°Ç·(2) 1m91
¡¡ ¡¡¤ä¤êÅê¡¡¡¡ ⑦»³ºêÎÝ(3) 56m46
¾¯Ç¯¶¦ÄÌÃË»Ò110mH ⑥ÉÚ³ß¹ª¿¿(2) 15.44
¡¡ ½÷»Ò
¡¡¡¡¡¡£´£°£°m ¡¡②ÃªÃ«¾®Çß(3) 58.13
¡¡¡¡¡¡£¸£°£°m ¡¡①ÃªÃ«¾®Çß(3) 2:12.69 GR(¶¦)¡¢£Ë£Ê£Ò¡¢ÅÄ¸¶±©Íö(3) 2:43.61
¡¡¡¡£±£µ£°£°£í¡¡ ⑧ÌîÏ¤ºÌµ¨°¦(2) 5:00.69
¡¡¡¡£±£°£°£íH¡¡⑥¾®ÎÓ²Æ·î(1) 15.77
¡¡¡¡¡¡£´£°£°£íH¡¡③¾®Èª°¡º»Èþ(ÀçÂæÂç3) 1:05.02
4¡ß100mR¡¡⑥ÀÐÀîÉ´ÅÎÇÃ(1)¡¢´ØÈþÆî(2)¡¢°ÂÅÄÊâÌ¤(2)¡¢¾®ÎÓ²Æ·î(1) 51.13
¡¡¡¡ 4¡ß400mR¡¡⑤°ÂÅÄÊâÌ¤(2)¡¢´ØÈþÆî(2)¡¢ÀÐÀîÉ´ÅÎÇÃ(1)¡¢À®ÅÄ ÃÎÁï (2) 4:13.00
¾¯Ç¯£Á½÷»Ò3000m ⑦ÌîÏ¤ºÌµ¨°¦(2) 10:33.99
¾¯Ç¯£Â½÷»Ò100m¡¡②Â¿²ìÃ«À²Æà(¹ñ¾ðÃæ3) 12.64¡¢⑤ÀÐÀîÉ´ÅÎÇÃ(1) 13.11
¾¯Ç¯£Â½÷»Ò100mH ①ÀÐÀîÉ´ÅÎÇÃ(1) 15.34¡¢②¾®ÎÓ²Æ·î(1) 15.39
¡¡¡¡¡¡Áö¹âÄ·¡¡¡¡ ③°ÂÅÄÊâÌ¤(2) 1m58
¡¡¡¡¡¡ Ë¤´ÝÅê¡¡¡¡ ③¾®Èª°ÉËÓ(3) 9m39¡¢④»°ß·¶×Ì¤(3) 9m08
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¡û¸©Áª¼ê¸¢¡¡7/8¡Á10¡¡¸©±ÄÎ¦¾å¶¥µ»¾ì
¡¡ ÃË»Ò
¡¡¡¡¡¡£´£°£°£í¡¡ ①¹©Æ£ÂçÚð(½Ù²ÏÂæÂç2) 48.02¡¢②¾ÈÆâñ¥(Ê¡ÅçÂç4) 49.21¡¢③ÌÚ±Û¹¦ÌÀ(Î©¶µÂç1) 49.22
¡¡¡¡¡¡£¸£°£°£í¡¡ ⑥°¤Éô¹¬Ç·¿Ê(2)¡¡1:58.85
¡¡¡¡¡¡£µ£°£°£°£í¡¡⑧ÇëÌî»ç²»(2)¡¡15:18.63
¡¡¡¡¡¡£´£°£°mH¡¡ ③ÅÆß·¹ÒÊ¿(´ä¼êÂç2)¡¡53.30¡¢④¾ÈÆâñ¥(Ê¡ÅçÂç4¡Ë¡¡53.85
¡¡¡¡¡¡4¡ß400mR ⑧°¤Éô¹¬Ç·¿Ê(2)¡¢º´Æ£½ÙÂ¿(1)¡¢ÌÚ±ÛÏ¡(1)¡¢Æü·ÊæÆµ±(1)¡¡3:30.01
¡¡¡¡¡¡Áö¹âÄ· ¡¡ ⑧°ËÆ£¾°Ç·(1)¡¡1m75
¡¡ ½÷»Ò
¡¡¡¡¡¡£´£°£°£í ③ÃªÃ«¾®Çß(2)¡¡59.52¡¢④»³²¼è½²Ã(2)¡¡1:00.04
¡¡¡¡¡¡£¸£°£°£í¡¡ ②ÃªÃ«¾®Çß(2)¡¡2:19.12¡¢⑤ÆàÎÉ°ª(3)¡¡2:23.11
¡¡¡¡¡¡£´£°£°mH ③¾®Èª°¡º»Èþ(ÀçÂæÂç2)¡¡1:06.66¡¢⑧üâºäÌÀÆü²Ã(1)¡¡1:14.63
¡¡¡¡¡¡4¡ß100mR ⑥´ßÌîºÚ²Æ(2)¡¢»³²¼è½²Ã(2)¡¢°ÂÅÄÊâÌ¤(1)¡¢ÃªÃ«¾®Çß(2)¡¡51.21
4¡ß400mR ①»³²¼è½²Ã(2)¡¢üâºäÌÀÆü²Ã(1)¡¢ã·Æ£¤Ò¤Ê¤¿(3)¡¢ÃªÃ«¾®Çß(2)¡¡4:02.49
¡¡¡¡¡¡Áö¹âÄ·¡¡¡¡¡¡⑦°ÂÅÄÊâÌ¤(1)¡¡1m45
¡¡¡¡¡¡Ë¤´ÝÅê¡¡¡¡¡¡①ÅÄÃæÉ÷²Ö(3)¡¡11m86¡¢⑦¾®Èª°ÉËÓ(2)¡¡8m97
¡¡¡¡¡¡±ßÈ×Åê¡¡¡¡¡¡④ÅÄÃæÉ÷²Ö(3)¡¡29m51
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¡û¸©Áª¼ê¸¢¡¡7/10¡Á12¡¡¸©±ÄÎ¦¾å¶¥µ»¾ì
¡¡ ÃË»Ò
£²£°£°£í¡¡ ⑥ÌÚ±Û¹¦ÌÀ(3)¡¡22.68
£´£°£°£í¡¡ ①¹©Æ£ÂçÚð(½Ù²ÏÂæÂç1)¡¡48.65¡¢②¾ÈÆâñ¥(Ê¡ÅçÂç3)¡¡48.91¡¢⑤ÌÚ±Û¹¦ÌÀ(3)¡¡50.51
£¸£°£°£í ②¿û¸¶°ìµ±(´ä¼êÂç2)¡¡1:56.98¡¢⑤°¤Éô¹¬Ç·¿Ê(1)¡¡2:01.78¡¢⑥ÌÚ±Û¹¦ÌÀ(3)¡¡2:04.33
£´£°£°mH¡¡①¾ÈÆâñ¥(Ê¡ÅçÂç3¡Ë¡¡53.12¡¢②ÅÆß·¹ÒÊ¿(´ä¼êÂç1)¡¡54.34
¡¡¡¡¡¡ÁöÉýÄ·¡¡ ⑤ÅÏîµ°êÌï(3)¡¡6m57
¡¡¡¡¡¡Ë¤´ÝÅê¡¡¡¡④¿ùÞ¼ÂçÃÏ(¹ñºÝÉðÆ»Âç2)¡¡11m71¡¢⑥°ÂÆ£ÏÂ´õ(3)¡¡10m76
£³£°£°£°£í¡¡①ÇëÌî»ç²»(1)¡¡8:58.30
¡¡ ½÷»Ò
£´£°£°mH¡¡¡¡⑤¾®Èª°¡º»Èþ(ÀçÂæÂç1)¡¡1:07.73
¡¡¡¡¡¡4¡ß100mR¡¡⑥»³²¼è½²Ã(1)¡¢ã·Æ£¤Ò¤Ê¤¿(2)¡¢´ßÌîºÚ²Æ(1)¡¢ºùÄíº»Í§Î¤(3)¡¡50.95
¡¡¡¡¡¡4¡ß400mR¡¡④»³²¼è½²Ã(1)¡¢ã·Æ£¤Ò¤Ê¤¿(2)¡¢ºùÄíº»Í§Î¤(3)¡¢Àî¸ý²ê°á(3)¡¡4:10.84
¡¡¡¡¡¡Ë¤´ÝÅê¡¡¡¡¡¡①ÅÄÃæÉ÷²Ö(2)¡¡11m16
¡¡¡¡¡¡£±£µ£°£°£í¡¡¡¡④ÃªÃ«¾®Çß(1¡Ë¡¡4:57.67
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¡û¸©Áª¼ê¸¢¡¡7/4¡Á6¡¡¸©±ÄÎ¦¾å¶¥µ»¾ì
¡¡ ÃË»Ò
£²£°£°£í¡¡ ④¹©Æ£ÂçÚð(3)¡¡22.23
£´£°£°£í¡¡ ①¹©Æ£ÂçÚð(3)¡¡47.83¡¡£Ç£Ò¡¢£Ë£Ê£Ò¡¢②ÅÆß·¹ÒÊ¿(3)¡¡47.98¡¢④ËÙÉôÏËÀ¤(3)¡¡49.01¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ⑥ÌÚ±Û¹¦ÌÀ(2)¡¡49.93
£¸£°£°£í ①ËÙÉôÏËÀ¤(3)¡¡1:56.34¡¢②ÌÚ±Û¹¦ÌÀ(2)¡¡1:56.82¡¢③¿û¸¶°ìµ±(´ä¼êÂç1)¡¡1:58.03
¡¡¡¡¡¡£±£µ£°£°£í¡¡ ⑦Â¿²ìÃ«æÆ(3)¡¡4:10.35
¡¡¡¡¡¡£±£±£°mH¡¡ ⑦¾®ÎÓÞ«ÎÜ(2)¡¡16.93
¡¡ £´£°£°mH¡¡¡¡ ①ÅÆß·¹ÒÊ¿(3)¡¡53.48
¡¡¡¡¡¡£³£°£°£°mSC¡¡ ⑥È«»³¿µ¸ã(3)¡¡9:45.67
¡¡¡¡¡¡4¡ß100mR ①¾®ÈªÍ´ÂÀ(3)¡¢ËÙÉôÏËÀ¤(3)¡¢¹©Æ£ÂçÚð(3)¡¢ÅÆß·¹ÒÊ¿(3)¡¡ 42.02
¡¡¡¡¡¡4¡ß400mR ①ÅÆß·¹ÒÊ¿(3)¡¢ËÙÉôÏËÀ¤(3)¡¢ÌÚ±Û¹¦ÌÀ(2)¡¢¹©Æ£ÂçÚð(3) 3:14.82¡¡£Ç£Ò¡¡
¡¡¡¡¡¡ÁöÉýÄ·¡¡ ¡¡ ⑥ÅÏîµ°êÌï(3)¡¡6m60
¡¡¡¡¡¡¥Ï¥ó¥Þ¡¼Åê¡¡④¿ùÞ¼ÂçÃÏ(¹ñºÝÉðÆ»Âç1)¡¡44m61
£³£°£°£°£í¡¡ ④º´Æ£³¤ÅÍ(1)¡¡9:12.81
¡¡ ½÷»Ò
£´£°£°mH¡¡¡¡③¾®Èª°¡º»Èþ(3)¡¡1:06.92
¡¡¡¡¡¡4¡ß400mR¡¡③¾®Èª°¡º»Èþ(3)¡¢ºùÄíº»Í§Î¤(2)¡¢Àî¸ý²ê°á(2)¡¢º´Æ£À±è½Æà(3)¡¡4:05.22
¡¡¡¡¡¡Áö¹âÄ·¡¡¡¡¡¡④ÅÄÂåÍª²Æ(3)¡¡1m45
¡¡¡¡¡¡ÁöÉýÄ·¡¡¡¡¡¡①ÅÄÂåÍª²Æ(3)¡¡5m62
¡¡¡¡¡¡Ë¤´ÝÅê¡¡¡¡¡¡⑤ÅÄÃæÉ÷²Ö(1)¡¡10m14
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¡û¸©Áª¼ê¸¢¡¡7/5¡Á7¡¡¸©±ÄÎ¦¾å¶¥µ»¾ì
¡¡ ÃË»Ò
£²£°£°£í¡¡ ④¹©Æ£ÂçÚð(2)¡¡22.31
£´£°£°£í¡¡ ③ÅÆß·¹ÒÊ¿(2)¡¡48.50¡¢④¹©Æ£ÂçÚð(2)¡¡48.59¡¢⑦ËÙÉôÏËÀ¤(2)¡¡49.51¡¡¡¡
£¸£°£°£í ②¿û¸¶°ìµ±(3)¡¡1:58.15¡¢③ËÙÉôÏËÀ¤(2)¡¡1:58.17
¡¡¡¡¡¡4¡ß100mR ③¾®ÈªÍ´ÂÀ(2)¡¢ÎüÆâÏÂ»Ë(2)¡¢¹©Æ£ÂçÚð(2)¡¢ËÙÉôÏËÀ¤(2)¡¡42.96
¡¡¡¡¡¡4¡ß400mR ①ÅÆß·¹ÒÊ¿(2)¡¢ËÙÉôÏËÀ¤(2)¡¢¿û¸¶°ìµ±(3)¡¢¹©Æ£ÂçÚð(2) 3:16.19¡¡£Ç£Ò¡¡
¡¡¡¡¡¡Ë¤´ÝÅê¡¡¡¡¡¡¡¡③¿ùÞ¼ÂçÃÏ(3)¡¡12m51
¡¡¡¡¡¡110mH¡¡B¡¡¡¡④Â¼ÌÚÍ´´õ(1)¡¡16.18¡¢⑦¾®ÎÓÞ«ÎÜ(1)¡¡16.76
¡¡¡¡¡¡Ë¤´ÝÅê¡¡A¡¡ ①¿ùÞ¼ÂçÃÏ(3)¡¡13m85
¡¡¡¡¡¡Ë¤´ÝÅê¡¡B¡¡¡¡②°ÂÆ£ÏÂ´õ(1)¡¡11m73
¡¡ ½÷»Ò
¡¡¡¡¡¡£´£°£°£í¡¡¡¡ ¡¡⑤°ºÀîÍ³²Â(3)¡¡1:00.17
¡¡¡¡¡¡£¸£°£°£í¡¡¡¡¡¡¡¡⑧º´Æ£À±è½Æà(2)¡¡2:31.00
¡¡¡¡¡¡£±£µ£°£°£í¡¡¡¡¡¡⑧º´Æ£À±è½Æà(2)¡¡5:07.58
¡¡¡¡¡¡£±£°£°mH¡¡¡¡¡¡ ③ÅÄÂåÍª²Æ(2)¡¡15.43
¡¡¡¡¡¡4¡ß100mR¡¡ ⑥º´Æ£Î¤ÈÁ(2)¡¢º´Æ£ÈþÆà(2)¡¢¾®Èª°¡º»Èþ(2)¡¢ÅÄÂåÍª²Æ(2)¡¡51.31
¡¡¡¡¡¡4¡ß400mR¡¡ ②°ºÀîÍ³²Â(3)¡¢º´Æ£ÈþÆà(2)¡¢¾®Èª°¡º»Èþ(2)¡¢ÅÄÂåÍª²Æ(2)¡¡4:04.53
¡¡¡¡¡¡Áö¹âÄ·¡¡¡¡¡¡ ②º´Æ£¿ð·Ã(3)¡¡1m50
¡¡¡¡¡¡ÁöÉýÄ·¡¡¡¡ ¡¡④ÅÄÂåÍª²Æ(2)¡¡5m39
¡¡¡¡¡¡»°ÃÊÄ·¡¡¡¡¡¡ ③ÅÄÂåÍª²Æ(2)¡¡10m38
Ê¿À®£²£´Ç¯¡¡
¡û¸©Áª¼ê¸¢¡¡7/6¡Á8¡¡¸©±ÄÎ¦¾å¶¥µ»¾ì
¡¡ ÃË»Ò
¡¡¡¡¡¡£´£°£°£í¡¡¡¡ ②¾ÈÆâñ¥(3)¡¡49.12¡¢⑥ÅÆß·¹ÒÊ¿(1)¡¡50.82¡¢⑦¾¾¶¶ÂóÌé(3)¡¡51.15
¡¡¡¡¡¡£¸£°£°£í¡¡¡¡¡¡ ③ÅÆß·¹ÒÊ¿(1)¡¡1:59.60¡¢⑧¿û¸¶°ìµ±(2)¡¡2:08.05
¡¡¡¡¡¡£±£µ£°£°£í¡¡ ¡¡⑦È«»³ÂóÌï(3)¡¡4:10.20
¡¡¡¡¡¡4¡ß400mR¡¡ ②ÆàÎÉÐÒ²è(3)¡¢¾¾¶¶ÂóÌé(3)¡¢ËÜ´Ö¶³Ê¿(3)¡¢¿û¸¶°ìµ±(2) 3:23.83
¡¡¡¡¡¡Ë¤´ÝÅê¡¡¡¡¡¡ ⑦¿ùÞ¼ÂçÃÏ(2)¡¡11m04
¡¡¡¡¡¡¥Ï¥ó¥Þ¡¼Åê¡¡⑥¿ùÞ¼ÂçÃÏ(2)¡¡40m23
¡¡¡¡¡¡¤ä¤êÅê¤²¡¡ ¡¡⑦ÅÄÂ¼´²Â§(3)¡¡52m86
¡¡¡¡¡¡£²£°£°£í¡¡¡¡¡¡ ①¹©Æ£ÂçÚð(1)¡¡22.37
¡¡ ½÷»Ò
¡¡¡¡¡¡£±£°£°£í¡¡¡¡¡¡⑦ÀÐÅÄºÌÇµ(3)¡¡13.02
¡¡¡¡¡¡£²£°£°£í¡¡¡¡¡¡③ÀÐÅÄºÌÇµ(3)¡¡25.79
¡¡¡¡¡¡£´£°£°£í¡¡¡¡¡¡②ÀÐÅÄºÌÇµ(3)¡¡58.76
¡¡¡¡¡¡£¸£°£°£í¡¡¡¡¡¡②º´Æ£À±è½Æà(1)¡¡2:21.63
¡¡¡¡¡¡£µ£°£°£°£í ¡¡ ①ÀÐÀîº´ÍÀ»Ò(3)¡¡19:01.09
¡¡¡¡¡¡£±£°£°mH¡¡ ⑤°ºÀî¿¿Íþ(2)¡¡16.29
¡¡¡¡¡¡£´£°£°mH ¡¡⑤¾®ÎÓ¤µ¤¯¤é(2)¡¡1:09.80¡¢⑧°ºÀî¿¿Íþ(2)¡¡1:15.43
¡¡¡¡¡¡£±£µ£°£°£í¡¡¡¡⑦º´Æ£À±è½Æà(1)¡¡5:04.38
¡¡¡¡¡¡£±£°£°mH¡¡¡¡ ②ÅÄÂåÍª²Æ(1)¡¡15.21 ¡¡
¡¡¡¡¡¡ÁöÉýÄ·¡¡¡¡¡¡①ÅÄÂåÍª²Æ(1)¡¡5m53
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