¥É¥¤¥Ä¸ì¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£

A: a, /aː/ アー
B: be, /beː/ ベー
C: ce, /tseː/ ツェー
D: de, /deː/ デー
E: e, /eː/ エー
F: ef, /ɛf/ エフ
G: ge, /geː/ ゲー
H: ha, /haː/ ハー
I: i, /iː/ イー
J: jot, /jɔt/ ヨット
K: ka, /kaː/ カー
L: el, /ɛl/ エル
M: em, /ɛm/ エム
N: en, /ɛn/ エヌ
O: o, /oː/ オー
P: pe, /peː/ ペー
Q: qu, /kuː/ クー
R: er, /ɛʁ/ エール
S: es, /ɛs/ エス
T: te, /teː/ テー
U: u, /uː/ ウー
V: vau, /faʊ/ ファウ
W: we, /veː/ ヴェー
X: ix, /ɪks/ イクス
Y: ypsilon, /'ʏpsilɔn/ ユプスィロン
Z: zet, /tsɛt/ ツェット
Ä: ä, /ɛː/ アーウムラウト
Ö: ö, /øː/ オーウムラウト
Ü: ü, /yː/ ウーウムラウト
ß: eszett, /ɛs'tsɛt/ エスツェット

以上、30文字をコピーしました。
筆記体もあり、「ドイツ文字」という独特の書体を印刷に常用していた。

スイスドイツ語
エスツェットを使わずssと書く。

なお、私は、マーチン・ルターの聖書も持っています。