（アフリカ）長い道のり・ダニエル兄

長い道のり









金銭の欲は、すべての悪の根です。

金銭を追い求めるうちに信仰から迷い出て、

さまざまのひどい苦しみで突き刺された者もいます。





しかし、神の人よ、あなたはこれらのことを避けなさい。

正義、信心、信仰、愛、忍耐、柔和を追い求めなさい。





信仰の戦いを立派に戦い抜き、

永遠の命を手に入れなさい。

(テモテへの手紙 一 6章10〜12節)









For the love of money is a root of all sorts of evil,

and some by longing for it

have wandered away from the faith,

and pierced themselves with many a pang.





But flee from these things, you man of God;

and pursue righteousness, godliness, faith, love,

perseverance and gentleness.





Fight the good fight of faith;

take hold of eternal life to which you were called,

and you made the good confession

in the presence of many witnesses.

( 1 TIMOTHY 6: 10~12 )













我らが主イエスさまのみを見上げる「信仰」に到達するまでには、実に「長い道のり」 がある。また逆にいえば、主イエスさまのみを見上げる人がいかに神の前に貴い存在であるかということだ。





キリストは萬物の上にあり、

永遠に讃むべき神なり。アァメン。

(ロマ書 9章5節)





アフリカ伝道に携わって31年間、こうした一人の「神の器・神の人」の興されることをどれだけ願ったことであろうか。 共に労した先生方はこの切なる願いを共有した方々であった。 若しそうした人が主によって興され与えられたならば、厳しいサタンの妨害 に直面することを避けることが出来るばかりでなく「神中心」の信頼関係が急速に構築 できて揺るがない「聖き神の教会」の建設が成し遂げられてゆく。









いまもわたしは現地の兄弟姉妹の中から、そういう「神の器」の興ることを求めてやまないのである。 そうした祈りにいつも導かれる。

何故、それほどまでにこれが難しいのであろうか・・・?





どんな召し使いも二人の主人に仕えることはできない。

一方を憎んで他方を愛するか、

一方に親しんで他方を軽んじるか、

どちらかである。

あなたがたは、神と富とに仕えることはできない。

(ルカによる福音書 16章13節)









欧米でも日本でもアジアでも、これは実に至難のことなのだが、殊にアフリカが それに輪をかけて難しいのはこうした理由もあるのではないか・・・と、一人物思いに ふけるのである。









それは格別に、アフリカの持っている歴史的な背景に起因するように思われる。 アフリカが蒙った西欧の植民地支配の、それも長きにわたる抑圧の歴史のことだ。 西欧の列強がアフリカに手を伸ばしたその先兵としてキリスト教の「宣教師たち」の 存在があった。多くの彼らは純粋であったろうが、それは決して「神の霊」の働き 恩寵の動きばかりではなかった。互いに利用し、利用される「肉なる関係」が当然と まかり通る世界であり、聖書の「神のことば」は、それはそれとして貴びつつも、 実際の彼らの活動は現地人との雇用関係として割りきりお互いをそれなりに意識していた。









現地のアフリカの彼らは神に仕える「宣教師」に協力すれば、日々の生活の糧 にありつけるという実際的なメリットがあるから、うまく立ち回りゆく 「知恵」と 「クリスチャン的なしぐさ」をすっかりとそれも見事に身につけているのである。









金銭にまつわる不純な概念、キリスト教に対する誤解がクリスチャンと自認する者、 牧師・伝道者・教会関係者の中に何と多い事よ! 実際それは「ため息をつかせる」 ものである。









心からキリスト・イエスさまの為に、福音の為、教会の為にと、また

牧師・宣教師の先生方のためにと、自分の利害得失を越えて「奉仕」する・・・

それは言葉としては充分にまた実に雄弁に語る彼らではあるが、その本当のところは どうであろうか?









初めて我ら日本からケニヤに足を踏み入れた1985年の年頭から2000年の暮れまでの 16年間の戦いは「水と霊」という福音の戦いそのものを除けば、実にこうした内面の 深いところに起因するギクシャクした諸問題に関係したものが多かった。









わたしたち日本人をホワイト「白人」とよび、日本をヨーロッパのどこかの国と 思っている多くのケニヤ人がいたが、そうしたことはよいとして、我らと関わりを もって生活の資にしようとの「腹の内」が読める様になると俄然、「これでよいのか」 と自問する精神的な苦しみが増してゆくのであった。









「金銭の匂いのしない伝道活動」というといかにも聞こえはいいが、いつも乏しさが周辺にある 質素なものであったから我々には早々と見切りをつけて去って行った賢明な ?人々が多かった。だからといって忍耐強く身近にいつも付きまとう青年達が、真実に 「献身的」で「神を畏れ敬う」人々であったか・・・?というと、そこがまた大きな疑問であったのである。









「神を畏れ敬う」その聖い信仰がなんと稀有なものか、珍しくも貴いものであるかと いまも確かに主イエスさまは思っておられるはずである。





天の国は次のようにたとえられる。

畑に宝が隠されている。

見つけた人は、そのまま隠しておき、

喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払って、

その畑を買う。

(マタイによる福音書 13章44節)





兄弟がたが私に陰で「あの◯◯はこうした。ああした。」と告げ口をし、非難するので あったがその当の本人がどうかというと、またこれも怪しいということがあり「信頼」 というその一事が、中々どうして難しいものであった。









「貧しさ」が見え見えの私にもやがて大きな困難が到来したのは「ケニヤ政府の教会 認可」という大きなエポックからであった。もちろん認可なしの伝道は表向き不可能で あり、あくまで個人的な「訪問」の線を越えることは難しい。

こうして虫の這う様な歩みの歳月が流れていたが、ある時、突然主イエスさまの御業を 伴って「認可」を得ることが出来た。これは確かに喜ばしいことに違いはなかったのだが、 そこに「肉なるもの」の付け入るスキが起ってきた。









書類の上だけでも名義としての役員たちの存在が必要であったこともある。 それをテコにして「名ある者ども」となった兄弟がたが何だかんだと「金銭がらみ」の 揺さぶりをかけてくるのであった。教会のため、伝道のためということで・・・ ただ私の慰めは「水と霊のみ救い」であり、その霊の喜びであったと振り返って思う のである。そこに輝く神の臨在とみ恵み、奇しき神の「癒し」のみ業を拝したことも 多々あったが、本格的な「教会」はなかなかわたしの視界には現れては来なかった。





彼ら目を挙げしに、イエス一人の他は誰も見えざりき。

(マタイ伝 17章8節)









今も信仰が息づいている兄弟でダニエルという人がいる。御霊は彼を雨の少ない地方の サバンナの中に導いた。彼は草原の中に小屋を建てたが、ある夜のこと象の群れが うなり声をあげ地響きを挙げながら襲い掛かってきた。恐ろしさに震えながら妻と共に 「ハレルヤ、ハレルヤ・・・主よ・・・!」と祈っていたら、彼らはフイに向きを変えて通過して行ったという。









このことは大きなニュースとなり、象の襲撃を調べに来たケニヤ政府の役人が この「神の信仰」に立つダニエル兄の存在に目を留めて、国の緑化の為の 技術者養成の道に彼を導き、その後かれはナンユキにて「植林」の専門家として育って行った。 彼はそれからナンユキ川のほとりでちいさな苗を育てている。









その間にも経済的な試練が度々起こったが、ある時彼がキテンゲラの「家の教会」から 200キロ程はなれた自分の町ナンユキに帰った時のことが忘れられない。 彼のポケットにはマタトゥ(乗合いバス)に乗る金がない。彼はわたしにその窮状を 訴えたが、御霊の導きであったのであろう。その時、わたしは「主イエスさまにのみにより縋りなさい・・・」 と突き放したようであった。









一度は舞い戻ってきて、再びマタトゥ代のことを言ったが、

取り合わなかったため、彼は仕方なく重い足を引き摺りながら

モンバサ街道まで出たそうだ。その時である。モンバサ方面から走ってきた車が止まり 「ダニエル、ダニエル・・!」と窓を開けて叫ぶ声がした。見るとナンユキの町の警官 で彼の知り合いであった。「どこに行く積もりか?」と聞くので、「ナンユキまで」と 答えると「ちょうどよい。乗ってゆけ」といってくれたそうである。









わたしはこうして彼の信仰を守り育てて下さった主イエスさまを崇めざるを得ない。 僅かながらも、こうした主の証しを兄弟姉妹がたは与えられて、生きた主イエスさまを 掴んでゆくのであった。 それはそれはゆっくりとした歩み・・・今も続いている「長い道のり」である。