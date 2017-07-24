来年２月 新歌舞伎座「山内惠介特別公演」



新歌舞伎座の公演情報です。



💐http://www.shinkabukiza.co.jp/perf_info/20180209.html



来年２月の「山内惠介 特別公演」新歌舞伎座の公演情報です。 演歌界の貴公子、座長公演第2弾！

時代劇と熱唱ステージで客席を魅了！

前回大好評！今年もやります！

◇山内惠介 握手会

◇Thank Youスタンプラリー

※詳しい内容は決まり次第発表いたします。



平成30年2月9日(金)〜2月23日(金)



演歌界の貴公子、座長公演第2弾！時代劇と熱唱ステージで客席を魅了！前回大好評！今年もやります！◇山内惠介 握手会◇Thank Youスタンプラリー※詳しい内容は決まり次第発表いたします。平成30年2月9日(金)〜2月23日(金)

【料金 (税込)】

1階席 12,000円

2階席 6,000円

3階席 3,000円

特別席 14,000円



【電話予約開始】平成29年11月25日(土)



【チケットのお申し込み・お問合せ】

新歌舞伎座テレホン予約センター

06-7730-2222





🌷📝🌷📝🌷

来年２月はまだ先かなぁ…と思いますが、

あっと言う間にその日が来るのでしょうね。

新歌舞伎座のホームページをご覧になりながら、

惠ちゃんの舞台を

あれこれ想像するのも良いかと😉



【料金 (税込)】1階席 12,000円2階席 6,000円3階席 3,000円特別席 14,000円【電話予約開始】平成29年11月25日(土)【チケットのお申し込み・お問合せ】新歌舞伎座テレホン予約センター06-7730-2222🌷📝🌷📝🌷来年２月はまだ先かなぁ…と思いますが、あっと言う間にその日が来るのでしょうね。新歌舞伎座のホームページをご覧になりながら、惠ちゃんの舞台をあれこれ想像するのも良いかと😉 （写真はお借りしました）



では又後ほど〜👋🏻 （写真はお借りしました）では又後ほど〜👋🏻