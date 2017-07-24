来年２月 新歌舞伎座「山内惠介特別公演」

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来年２月の「山内惠介 特別公演」
新歌舞伎座の公演情報です。
💐http://www.shinkabukiza.co.jp/perf_info/20180209.html
演歌界の貴公子、座長公演第2弾！
時代劇と熱唱ステージで客席を魅了！
前回大好評！今年もやります！
◇山内惠介 握手会
◇Thank Youスタンプラリー
※詳しい内容は決まり次第発表いたします。
平成30年2月9日(金)〜2月23日(金)
【料金 (税込)】
1階席 12,000円
2階席 6,000円
3階席 3,000円
特別席 14,000円
【電話予約開始】平成29年11月25日(土)
【チケットのお申し込み・お問合せ】
新歌舞伎座テレホン予約センター
06-7730-2222
🌷📝🌷📝🌷
来年２月はまだ先かなぁ…と思いますが、
あっと言う間にその日が来るのでしょうね。
新歌舞伎座のホームページをご覧になりながら、
惠ちゃんの舞台を
あれこれ想像するのも良いかと😉
（写真はお借りしました）
では又後ほど〜👋🏻
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