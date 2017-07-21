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オハヨ〜

７/２１＝金曜日＝３２℃/２１℃〜５０％〜北の街

株〜２０，１４４〜
為替〜D-１１１　U-１２９　£-１４４〜

☆ゴルフ＝全英オ-プン！〜
松山〜〜〜トップと３打差で〜〜〜初日、、、ホ-ルアウト！、、、２アンダ-！
明日も楽しみな。。。。。２日目のテレビ放送。。。。。です〜

・地震〜〜〜
南海トラフと富士山・・・・・過去のデ-タが示す・・・・・恐怖の連鎖〜だそうです〜
太平洋プレ-トの境界・・・リング・オブ・ファイヤ-・・・
大地震の連鎖、、、富士山の噴火、、、＝危惧＝学者たち〜〜〜！日本列島！

・大型音楽アリ−ナ、、、、、
横浜〜〜〜みなとみらい〜〜〜に---建設---１万人収容〜２０２０年目指す〜

・芥川賞、、、直木賞、、、
第１５７回---受賞者---
３８歳＝沼田さん「影裏」芥川賞
６１歳＝佐藤さん「月の満ち欠け」直木賞

・要注意---
売りつけ詐欺〜〜〜
今年---すでに３、８７８件---
SNSや掲示板〜〜〜代金を払うが、商品が〜届かず〜！---アナタも注意！

ソンナ今日も.....
好い日で〜有りますよう！

おはようございます！---７月下旬！

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