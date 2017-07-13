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売り土地　値下げ　売り価格　300万円⇒１９８万円

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売り土地　値下げ　売り価格　300万円⇒１９８万円
キャンプカーや船・ジェット置き場向き

沖縄県のこの物件は、沖縄の不動産会社のあがりはまホームに任してあります。
あがりはまホーム

沖縄県国頭郡本部町字瀬底唐泊原３３２８番１ﾟﾟﾟﾟﾟ-y(^｡^)｡o0
種別　　土地
物件№
物件名　沖縄県国頭郡本部町字瀬底唐泊原　売り土地
売り価格　300万円⇒１９８万円
賃料　万円
仲介手数料　あがりはまホームに任してありますので、そちらでお尋ねください。
住所　沖縄県国頭郡本部町字瀬底唐泊原３３２８番１
交通　遠鉄バス 停 徒歩　　分
学区　
構造　
築年月　　　年 (　　　　年　　月)
部屋番号　
間取り　
専有面積　192 ㎡　　58.08 坪　
地積 190.00㎡
地目 宅地(農振区域)/原野等
駐車場　
設備・特徴　
備考　現状
敷金　 円
礼金　 円
保証金　 円
管理費　 円
共益費
その他・費用１　水道料(月額)：　　円
その他・費用２　自治会町費：　円
その他・費用３
取引態様　媒介 ●他業者取り扱い不可
売り物件所在地：沖縄県国頭郡本部町字瀬底唐泊原３３２８番１
 
那覇空港
↓高速バス　１１１番線　１００分
名護バスターミナル
↓路線バス　７６番線　６０分
瀬底「終点」
瀬底研究施設
琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底実験所から、大体　地図だと１５０ｍぐらいだね

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