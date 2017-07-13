|
売り土地 値下げ 売り価格 300万円⇒１９８万円
キャンプカーや船・ジェット置き場向き
沖縄県のこの物件は、沖縄の不動産会社のあがりはまホームに任してあります。
あがりはまホーム
沖縄県国頭郡本部町字瀬底唐泊原３３２８番１ﾟﾟﾟﾟﾟ-y(^｡^)｡o0
種別 土地
物件№
物件名 沖縄県国頭郡本部町字瀬底唐泊原 売り土地
売り価格 300万円⇒１９８万円
賃料 万円
仲介手数料 あがりはまホームに任してありますので、そちらでお尋ねください。
住所 沖縄県国頭郡本部町字瀬底唐泊原３３２８番１
交通 遠鉄バス 停 徒歩 分
学区
構造
築年月 年 ( 年 月)
部屋番号
間取り
専有面積 192 ㎡ 58.08 坪
地積 190.00㎡
地目 宅地(農振区域)/原野等
駐車場
設備・特徴
備考 現状
敷金 円
礼金 円
保証金 円
管理費 円
共益費
その他・費用１ 水道料(月額)： 円
その他・費用２ 自治会町費： 円
その他・費用３
取引態様 媒介 ●他業者取り扱い不可
売り物件所在地：沖縄県国頭郡本部町字瀬底唐泊原３３２８番１
那覇空港
↓高速バス １１１番線 １００分
名護バスターミナル
↓路線バス ７６番線 ６０分
瀬底「終点」
↓
瀬底研究施設
琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底実験所から、大体 地図だと１５０ｍぐらいだね
この記事に
- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- 練習用
コメント（0）