売り土地 値下げ 売り価格 300万円⇒ １９８万円 キャンプカーや船・ジェット置き場向き

沖縄県のこの物件は、沖縄の不動産会社のあがりはまホームに任してあります。 あがりはまホーム http://www.agarihama-home.com/

沖縄県国頭郡本部町字瀬底唐泊原３３２８番１ﾟﾟﾟﾟﾟ-y(^｡^)｡o0 種別 土地 物件№ 物件名 沖縄県国頭郡本部町字瀬底唐泊原 売り土地 売り価格 300万円⇒ １９８万円 賃料 万円 仲介手数料 あがりはまホームに任してありますので、そちらでお尋ねください。 住所 沖縄県国頭郡本部町字瀬底唐泊原３３２８番１ 交通 遠鉄バス 停 徒歩 分 学区 構造 築年月 年 ( 年 月) 部屋番号 間取り 専有面積 192 ㎡ 58.08 坪 地積 190.00㎡ 地目 宅地(農振区域)/原野等 駐車場 設備・特徴 備考 現状 敷金 円 礼金 円 保証金 円 管理費 円 共益費 その他・費用１ 水道料(月額)： 円 その他・費用２ 自治会町費： 円 その他・費用３ 取引態様 媒介 ●他業者取り扱い不可 売り物件所在地：沖縄県国頭郡本部町字瀬底唐泊原３３２８番１ 那覇空港 ↓高速バス １１１番線 １００分 名護バスターミナル ↓路線バス ７６番線 ６０分 瀬底「終点」 ↓ 瀬底研究施設 琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底実験所から、大体 地図だと１５０ｍぐらいだね

