超ユニットガシャ　制圧戦ランキング報酬

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これまでの履歴は次の通りです。＊印は今回追加分
3宇宙9 フェブラル HPFアシスト
3宇宙8 ゾロアット クイックF
3地上8 トムリアット（MS） エイムOv
3地上8 トムリアット（MS） ウェポンFカスタム
3地上8 ディジェ ウェポンFアシスト
3A8 マンダラガンダム エイムOv
3A8 ギラ・ドーガ（フル・フロンタル専用機） チェイスF
3宇宙7 高機動型ザクＩＩ（ジョニー・ライデン専用） HPFカスタム
3宇宙7 メビウス・ゼロ ウェポンFアシスト
3地上7 シャア専用ズゴック エイムF
3地上7 シャア専用ズゴック HPFカスタム
3地上7 エアリーズ（ノイン機） エイムF
3地上7 エアリーズ（ノイン機） ラピッドF
＊3地上7 エアリーズ（ノイン機） ウェポンFカスタム
3地上7 アッシマー（ＭＡ） アサルトFカスタム
3地上7 アッシマー（ＭＡ） スコープF
3宇宙6 ボールK型 フォートレスFカスタム
3宇宙6 ボールK型 フォートレスFカスタム
3A6 ギラ・ズール（ギルボア・サント機） エイムF
3A6 ギラ・ズール（ギルボア・サント機） HPFカスタム
3A6 フラット クイックF
3A6 フラット HPFアシスト
3A6 ガ・ゾウム（ＭＡ） クイックF
3A6 ガ・ゾウム（ＭＡ） アサルトFアシスト
3A6 ガ・ゾウム（ＭＡ） HPFカスタム
3A6 リックディアス（赤） ウェポンOvカスタム
3宇宙5 オッゴ アサルトFアシスト
3宇宙5 オッゴ クイックF
3宇宙5 オッゴ アサルトOvアシスト
3宇宙5 オッゴ アサルトFカスタム
3地上5 アッガイ エイムF
＊3地上5 アッガイ エイムF
3A5 ハマーン専用ガザＣ（ＭＡ） アサルトFアシスト
3A5 ハマーン専用ガザＣ（ＭＡ） ウェポンFカスタム
3A5 ハマーン専用ガザC（MA） フォートレスFアシスト
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