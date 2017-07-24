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宜しくお願いします。招待コードは 11e80b04 です。平日・休日共に平均稼働時間約16時間です。

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超ユニットガシャ　制圧戦ランキング報酬

これまでの履歴は次の通りです。＊印は今回追加分

3宇宙9　フェブラル　HPFアシスト
3宇宙8　ゾロアット　クイックF
3地上8　トムリアット（MS）　エイムOv
3地上8　トムリアット（MS）　ウェポンFカスタム
3地上8　ディジェ　ウェポンFアシスト
3A8　マンダラガンダム　エイムOv
3A8　ギラ・ドーガ（フル・フロンタル専用機）　チェイスF
3宇宙7　高機動型ザクＩＩ（ジョニー・ライデン専用）　HPFカスタム
3宇宙7　メビウス・ゼロ　ウェポンFアシスト
3地上7　シャア専用ズゴック　エイムF
3地上7　シャア専用ズゴック　HPFカスタム
3地上7　エアリーズ（ノイン機）　エイムF
3地上7　エアリーズ（ノイン機）　ラピッドF
＊3地上7　エアリーズ（ノイン機）　ウェポンFカスタム
 3地上7　アッシマー（ＭＡ）　アサルトFカスタム
3地上7　アッシマー（ＭＡ）　スコープF
3宇宙6　ボールK型　フォートレスFカスタム
3宇宙6　ボールK型　フォートレスFカスタム
3A6　ギラ・ズール（ギルボア・サント機）　エイムF
3A6　ギラ・ズール（ギルボア・サント機）　HPFカスタム
3A6　フラット　クイックF
3A6　フラット　HPFアシスト
3A6　ガ・ゾウム（ＭＡ）　クイックF
3A6　ガ・ゾウム（ＭＡ）　アサルトFアシスト
3A6　ガ・ゾウム（ＭＡ）　HPFカスタム
3A6　リックディアス（赤）　ウェポンOvカスタム
3宇宙5　オッゴ　アサルトFアシスト
3宇宙5　オッゴ　クイックF
3宇宙5　オッゴ　アサルトOvアシスト
3宇宙5　オッゴ　アサルトFカスタム
3地上5　アッガイ　エイムF
＊3地上5　アッガイ　エイムF
 3A5　ハマーン専用ガザＣ（ＭＡ）　アサルトFアシスト
3A5　ハマーン専用ガザＣ（ＭＡ）　ウェポンFカスタム
3A5　ハマーン専用ガザC（MA）　フォートレスFアシスト

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