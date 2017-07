台湾の同胞より九州豪雨義援金

戦後の政策により離れ離れになっている台湾の同胞(日本国民)からいち早い義援金が届けられました。







一番早く見舞を…台湾、九州豪雨被災地に義援金 26日、東京都港区の日本台湾交流協会で義援金を手渡す謝長廷代表(左)=笹子美奈子撮影 台湾 当局は26日、九州北部の豪雨災害の被災地に、計200万円の 義援金 を送った。 台北駐日経済文化代表処代表(駐日大使に相当)の謝長廷氏が日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会に義援金を寄贈した。同協会を通じて特に大きな被害を受けた福岡、大分両県に各100万円を届ける。 謝氏は「台湾で災害があった時、日本はいつもいち早く援助してくれるので、今回の災害で台湾が一番早く見舞金を届けたかった。被災地の一日も早い復興を祈っている」と述べた。

アメリカ連邦裁判所 が 台湾は日本領土 と 判決を下す。 南シナ海の諸島の帰属も日本だという事になりますね。

● 米連邦裁判所、【 台湾は天皇領 】の判決



米国でひとつの大きな判決が、連邦裁判所によって 出されました。





それは 「台湾は天皇領であり、米国政府は United Nations の代表とし て、 台湾における天皇主権を回復させなければならない」 というもの で す。

南朝鮮・韓の朴は捏造慰安婦を世界に吹聴していますが、台湾の馬も「台湾に慰安婦記念館」を建設すると決めています。





台湾で言っている売春婦の慰安婦って本省人(台湾人)ですかぁ?本省人なら「日本人」って事になるのかな・・・

馬総統「必ず日本に謝罪と賠償求める」 台湾の元慰安婦らに誓う 中央社フォーカス台湾 2015年12月31日(木)19時28分配信

http://amd.c.yimg.jp/im_siggePY3mcI9Tb2s80VfnfxLmA---x200-y150-q90/amd/20151231-00000009-ftaiwan-000-1-view.jpg 総統府提供 (台北 31日 中央社)馬英九総統は31日、台湾の元慰安婦やその親族らと面会し、政府は必ず日本に対して正式な謝罪と賠償を要求し、正義と尊厳を取り戻すと語った。総統府の陳以信報道官が同日明らかにした。



元慰安婦の代表者は、これまで日本からの謝罪や賠償の問題で頭を痛め、心を悩ませてきたと述べ、今回日本と合意に達した韓国と同様の対応を受けられるよう強く訴えたという。



今回の面会は台湾の元慰安婦を支援する人権団体「婦女救援基金会」(台北市)で行われた。同団体によれば、台湾では4人の元慰安婦が存命だが、平均年齢は90歳に達しているという。



林永楽外交部長(外相)は30日、来月初旬にも日本側と協議を行うとの見通しを示した。また、婦女救援基金会や政府機関、元慰安婦の関係者による「作業グループ」の会合を同6日に開き、交渉方針などを話し合う考えも明かした。



(謝佳珍/編集:杉野浩司)

● 本土の台湾人と日本人の心は一つ!

● 米国政府と米国連邦法廷で闘った台灣民政府の成果

● Tips for Clear Up Japanese Misunderstandings for

The Legal Status of Taiwan Islands

● 台湾民政府から日本の皆様へ

● オバマ大統領訪日と二つの日本 (04/26)

むつかしい理屈は省きますが、要するにサンフランシスコ講和条約によって、棚上げ された東亜における天皇主権は、回復されなければならない



ということが、連邦裁判所によって、判決されたわけです。そしてこの判決には、大統 領も従わなければならない。



さらに、そうなると、サンフランシスコ講和条約で棚上げにされたままになっている南 シナ海における主権者も、これまた天皇の主権ということになります。



その南シナ海には、中東に匹敵する豊富な石油の埋蔵が確認されており、しかもそ こはいま、中共政府が「United Nations」の承認なしに、勝手に軍事占領しています。



これらを、正常化させなければならない義務を、米国大統領は負ったのです。

米連邦裁判所は、【 台湾は植民地では無く、純粋に日本領土 】だったと認めたよう です。歴史的経緯を正確に判断すれば、その結論になるのでしょう。【 日清戦争で の台湾割譲 】を認め、【 サンフランシスコ平和条約 】を、正確に実行することにした のでしょう。



結局戦争で取得した領土は、【 どの時代の戦争まで合法として認められるのか 】と 言う問題に行き着くと言えそうです。過去に遡って【 戦争で得た領土は全て不法で返 還すべきだ 】としたなら、【 インデアンから土地を奪った米国民 】にも返還の義務が 生じます。





● 日本人の誤った「台湾帰属の認識」は即刻訂正すべき!

● 289757 オバマ大統領の訪日理由

