14638¡§(x-a)(x-a^2)<0 ¤òËþ¤¿¤¹À°¿ô¤¬5¤Ä¤À¤±Â¸ºß¤¹¤ëa¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¡©

[駿台模試] xについての不等式 (x-a)(x-a^2)<0 を満たすような整数xが5つだけ存在するようなaの範囲を求めよ。

















































































解答

・わたしの …

a≠0 a>0 a<=x<=a^2 5<=a^2-(a-1)<6 4<=a^2-a<5 a^2-a>=4…(a-1/2)^2>=17/4…a>=(1+√17)/2 a^2-a<5…(a-1/2)^2<21/4…0<a<(1+√21)/2 so … (1+√17)/2<=a<(1+√21)/2・・・(1)

a<0 a<=(1-√17)/2 (1-√21)/2<a<0 so … (1-√21)/2<a<= (1-√17)/2・・・(2)

けっきょく…aの範囲は(1) or (2) ですね ^^ 問題14638・・・ https://mobile.twitter.com/so_easy_math/status/885043266537873409/photo/1 より 引用 Orz〜